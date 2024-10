Manovra = Enrico Panini (Avs): Una manovra del governo feroce contro i comuni e le regioni. Più costi e meno servizi per i cittadini. Azzerati i fondi per messa in sicurezza scuole e territori rischio idrogeologico e pur di far cassa la destra taglia soldi già assegnati e spese addirittura nel 2016… Le opposizioni ora facciano anche battaglia insieme nei consigli comunali

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 *Manovra =*

*Enrico Panini (Avs):*

*Una manovra del governo feroce contro i comuni e le regioni.*

*Più costi e meno servizi per i cittadini.*

*Azzerati i fondi per messa in sicurezza scuole e territori rischio

idrogeologico e pur di far cassa la destra taglia soldi già assegnati e

spesi addirittura nel 2016…*

*Le opposizioni ora facciano anche battaglia insieme nei consigli comunali

nel Paese*

La manovra del governo Meloni colpisce ferocemente gli Enti locali con

tagli molto più pesanti di quanto lasciassero intravvedere le già pessime

formulazioni illustrate con il Psb: su allargheranno i divari, si

ridurranno i servizi e ulteriori costi per i cittadini verranno introdotti

per far quadrare i bilanci comunali colpendo pesantemente i cittadini.

Con questa manovra molti Comuni andranno in dissesto finanziario o in

squilibrio strutturale. Gli sbandierati stanziamenti di 100 milioni per gli

affidi dei minori e di 56 milioni per il fondo perequativo verticale sono

pura propaganda, fumo a manovella, per nascondere il feroce attacco ai

Comuni. Basti dire che la loro somma è ampiamente inferiore al disastro

combinato ai danni degli Enti Locali.

Lo afferma il responsabile Enti Locali di Sinistra Italiana Enrico Panini.

Gli Enti locali – prosegue l’esponente di Avs – vengono colpiti in 4 modi:

1) Si obbligano gli Enti Locali a tagliare le loro risorse per futuri

investimenti obbligatori: dovranno accantonare risorse ordinarie in un

ipotetico fondo investimenti utilizzabili a partire dal 2026 sottraendole

così da subito alla disponibilità degli Enti. Al taglio di 1.250 milioni di

euro dal 2024 al 2028 a Comuni, Province e Città metropolitane si aggiunge,

sempre per gli stessi anni, un ulteriore taglio aggiuntivo pari a 430

milioni (di cui 140 aggiuntivi per il 2025, con un incremento del 65% nel

2025, per un totale di 340 milioni di riduzioni di fatto per l’anno nuovo)

mentre per il 2029 spunta un’ulteriore riduzione di 470 milioni.

2) si azzerano gli investimenti : azzerati per gli anni dal 2025 al 2027 e

dal 2029 per gli anni successivi i fondi di investimento per prevenzione

rischio sismico, sicurezza scuole, dissesto idrogeologico, sicurezza di

edifici e strutture pubbliche, qualità dell’abitare.

3) Si riducono/azzerano i fondi: sono colpiti i fondi per la sicurezza

degli edifici, scuole, strade, patrimonio comunale, barriere

architettoniche ed efficientamento energetico, riduzione del degrado

sociale.

Si azzerano, per i vari anni i fondi relativi, o li si riduce all’inutile

provocatorio, ad esempio nel 2026 da 140 milioni si passa a 24, 5 mentre

nel 2026 si passerà da 140 milioni di euro a 500 mila euro e dal 2031 si

taglia l’intera assegnazione.

4) Infine si impone la riduzione di somme già spese negli anni passati:

tanta è la furia di recuperare risorse che si riduce l’autorizzazione di

spesa per somme già spese dagli Enti locali negli anni 2016, 2017 e 2018

per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie

turistiche nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi

relativi alla sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Ecco perché è necessaria ed urgente una comune forte battaglia emendativa e

il comune impegno di Avs, M5S e Pd affinché i Consigli comunali si

esprimano su una manovra che penalizzerà i cittadini

Così come è inaccettabile – conclude Panini – che il Presidente nazionale

facente funzioni dell’Anci, on. Roberto Pella, sindaco di Valdengo, attuale

Capogruppo in Commissione bilancio di Forza Italia,sostenga che “Si tratta

di una manovra positiva per i Comuni, rispetto alle preoccupazioni

iniziali”. Come si vede non è affatto così .

Lo rende noto l’ufficio stampa

Roma, 27 ottobre 2024