LE TRADIZIONI DELLA CUCINA DI FERRARA IN ONDA OGGI SU LINEA VERDE. SU RAI 1 DA ARQUÀ PETRARCA LA RICETTA PER IL PASTICCIO FERRARESE

DA ARQUÀ PETRARCA LA RICETTA PER IL PASTICCIO FERRARESE

Ferrara, 27 ott – Un po’ di Ferrara va in onda oggi su Rai 1, con Linea

Verde a partire dalle ore 12.20. Il programma televisivo della domenica

italiana sarà a Arquà Petrarca, in occasione dell’anniversario della morte

del sommo poeta che lì abitò negli ultimi anni della sua vita.

Tra gli scorci più belli del borgo veneto, il conduttore di Linea Verde

Peppone Calabrese ha coinvolto alcuni ristoratori, ognuno dei quali ha

presentato un piatto.

Tra loro c’è anche Sonia Marchi, che per tanti anni ha lavorato a Ferrara e

che da qualche anno si è trasferita nella cittadina del Padovano dove ha

aperto una sua attività. Proprio per il suo stretto legame con la città

estense, presenterà per l’occasione il pasticcio di maccheroni alla

ferrarese.

“Ho lavorato per molto tempo da Orsatti in via Cortevecchia e ho poi aperto

le mie attività in via Comacchio a Ferrara e una gelateria a Copparo. Ora

da Arquà porto avanti la tradizione ferrarese. Anche per questo ho scelto

di presentare un piatto della cucina estense, per far conoscere Ferrara a

chi ci segue da tutta Italia”, commenta Sonia Marchi.

