(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 FEMMINICIDI, ALOISIO (M5S): DRAMMA SOCIALE CHE RICHIEDE CAMBIO PARADIGMA EDUCATIVO

FEMMINICIDI, ALOISIO (M5S): DRAMMA SOCIALE CHE RICHIEDE CAMBIO PARADIGMA EDUCATIVO

Roma, 27 ottobre – “I femminicidi che stanno duramente scuotendo la nostra comunità reclamano un intervento delle istituzioni che devono fornire una risposta soprattutto in ottica preventiva. Gli episodi tragici, come quello di Marina Cavalieri a Medesano o l’omicidio di Sara Centelleghe, uccisa con 11 colpi di forbici a 18 anni per mano del vicino di casa coetaneo, ci pongono di fronte a una realtà inquietante, che merita di essere seriamente affrontata anche in sede normativa. In una società permeata dalla violenza, è fondamentale interrogarci sui messaggi che stiamo trasmettendo alle nuove generazioni, lungo il solco di una cultura che normalizza la violenza come risposta ai conflitti. Troppo spesso, l’idea che l’unico modo per affrontare il dolore sia la soppressione dell’altro emerge come una tragica soluzione. La violenza e la prevaricazione non dovranno mai essere una risposta a situazioni di rifiuto. Pertanto, l’educazione emotiva deve diventare una priorità, affinché i giovani possano imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni. Per questo motivo, mi trovo ancora una volta a richiamare l’importanza del disegno di legge che sto preparando a seguito di vari appelli in aula ed emendamenti che ho presentato senza accoglimento”. Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle