Polizia Locale: al via la riorganizzazione del corpo – Comunicato Stampa

Polizia Locale: al via la riorganizzazione del corpo

attività specialistiche e tecnologia all’avanguardia per gli agenti di via Marsala

agenti di quartiere in servizio anche in moto e in bici

per un presidio più capillare del territorio

Monza, 26 ottobre 2024. Una nuova e più capillare organizzazione delle attività di controllo e presidio affidata agli agenti di quartiere; strumenti tecnologici e dotazioni personali all’avanguardia; uffici specializzati per la difesa ambientale e la tutela di cittadini e imprese.

Sono solo alcune delle novità in arrivo dal mese di novembre per il Corpo della Polizia Locale di Monza, che vedrà una riorganizzazione complessiva del Comando di via Marsala che conta su 120 operatori al servizio della città e che garantiscono lo svolgimento dei servizi articolati su tre turni, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno. La riorganizzazione è stata disposta dal Comandante della Polizia Locale di Monza in attuazione delle linee di mandato dell’Amministrazione.

Nuove tecnologie e formazione. Il Servizio Organizzazione Generale del Comando è stato potenziato con nuove attività specialistiche, che includono l’uso di droni, l’informatica forense; confermata, inoltre l’istituzione dell’Accademia della Polizia Locale, con l’obiettivo di migliorare la formazione e le competenze degli agenti, anche a disposizione di altri comandi del territorio.

La Polizia di Comunità: presidio capillare del territorio. La nuova organizzazione del corpo di Polizia Locale introduce significative novità, tra cui la creazione del Servizio di Polizia di Comunità. Questo servizio unifica diverse funzioni precedenti, come l’area presidio centro, i vigili di quartiere e gli ausiliari. Gli agenti di quartiere svolgeranno il loro compito non solo a piedi ma anche in bicicletta: saranno 8 gli agenti che pattuglieranno sia il centro sia le periferie con questo nuovo mezzo, garantendo una presenza costante sul territorio. A supporto di queste attività, sarà attivo il Nucleo Intervento Rapido Motociclistico, composto da altri 8 agenti che, su motociclette, affiancheranno i vigili di quartiere nelle operazioni di sicurezza urbana e nel controllo dinamico della città. Inoltre, all’interno della Polizia di Comunità è stata istituita una task force dedicata a specifiche funzioni: sorveglianza dei mercati, contrasto alla ludopatia e controlli sulla sicurezza sul lavoro, ampliando così il raggio d’azione della Polizia locale in ambiti cruciali per la comunità.

Nuovi uffici a tutela della città e dei cittadini. Le novità, tuttavia, non finiscono qui. È stato creato l’Ufficio di Tutela dell’Ambiente e del Paesaggio, che si occuperà di