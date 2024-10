(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 ISOLE: CALDERONE (FI), “PRONTA PDL A MIA 1ª FIRMA E LARGAMENTE CONDIVISA PER CONTRASTARE SVANTAGGI DERIVANTI DA INSULARITÀ”

“Ringrazio il Vice Premier e Ministro Antonio Tajani e il capogruppo alla Camera Paolo Barelli perché mi hanno dato un’opportunità unica, quella di presiedere la Commissione più rappresentativa e più importante alla quale potevo ambire per contrastare gli svantaggi derivanti dall’insularità. Abbiamo audito le commissioni per settimane e settimane, tutte. Ministri, Sottosegretari, Presidenti di Regione, Assessori e poi per finire le audizioni, lo dico per la prima volta, con una prima proposta di legge pronta. Una proposta di legge, a mia la prima firma, che è esclusivamente dedicata ad annullare gli svantaggi dell’insularità. E’ un risultato straordinario: noi dobbiamo pensare ai fatti e dobbiamo risolvere i conflitti. Non siamo andati in Parlamento per una gita scolastica, siamo in Parlamento perché ci ha mandato il popolo italiano e noi lo dobbiamo orgogliosamente rappresentare. Questa legge verrà presentata tra qualche settimana perché ho ottenuto, e ne vado fiero e con orgoglio di appartenenza al mio partito, il consenso di tutti i partiti di maggioranza e non escludo che anche gli altri partiti di opposizione metteranno la loro firma sulla nostra proposta. Credo che questo sia un risultato straordinario”. Così Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, intervenendo alla convention di Forza Italia ‘Al centro del Mediterraneo’ in corso in Sicilia all’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo)

