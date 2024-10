(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

Due anni di governo, De Carlo (Fdi): «Abbiamo attuato un deciso cambio di passo. Speranzon (Fdi): «Governo stabile, all'estero ci apprezzano»

Salone gremito all’Hotel NH Laguna Palace di Venezia per l’evento “2 anni di Governo Meloni. L’Italia torna a correre”, evento voluto dalla coalizione di centro destra per celebrare i due anni del governo Meloni. «Una grande partecipazione che significa il grande apprezzamento del Veneto per i due anni del governo guidato da Giorgia Meloni» esordisce il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Luca De

Carlo. «In questi due anni l’Italia ha fatto un deciso cambio di passo, l’Italia è ripartita dopo essere stata per lungo tempo frenata. Con questo evento volgiamo raccontare questi due anni, raccontarlo uniti come coalizione di centro destra, un centro destra che ha una classe dirigente adeguata e che unito può continuare a vincere e continuare, così, a risolvere i problemi della

gente».

«Fino a due anni fa dominava il reddito di cittadinanza» ha detto ancora De Carlo. «Con il governo Meloni il quadro è cambiato: abbiamo fatto tanto per le imprese, e non è un caso il nostro altissimo apprezzamento in una regione come il Veneto, e abbiamo fatto tanto per la sicurezza. Abbiamo eliminato le storture del decreto flussi e in quest’ambito stiamo lavorando insieme agli

altri paesi del Mediterraneno. Abbiamo fatto tante cose e per altre abbiamo seminato, per raccogliere i frutti nei prossimi tre anni».

«Siamo molto soddisfatti di questi primi due anni, a partire dall’ambito economico dove i numeri sono molto positivi» sottolinea il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia. «L’occupazione è arrivata a livelli mai visti finora in Italia, con mai così tante donne occupate e con mai tanti contratti a tempo indeterminato perfezionati. Lo spread è sceso di oltre cento punti percentuali rispetto al differenziale con i btp tedeschi. Tutto ciò fa sì che all’estero ci venga riconosciuta un’azione di governo stabile, coesa, credibile. Tutto ciò ci dà forza per portare a termine le riforme necessarie per liberare le energie migliori dell’Italia: penso, in particolare, al premierato, all’autonomia differenziata e alla riforma della giustizia, una riforma che metta la stessa giustizia nelle condizioni non di essere un intralcio alla crescita ma un volano per la crescita».

