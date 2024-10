(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 Confcommercio: problemi gravissimi a pubblici esercizi per interruzione

acqua

L’interruzione dell’erogazione dell’acqua, in particolare ad attività del

settore ricettivo e dei pubblici esercizi di Potenza e di tutti i comuni

serviti dall’Acquedotto Lucano (diga Camastra), stanno provocando da

settimane problemi gravissimi per garantire la continuità dei servizi. Lo

evidenzia Confcommercio Potenza sollecitando un intervento urgente del

commissario per l’emergenza idrica, il Presidente Bardi, per individuare

alcune misure da mettere in campo, in condivisione con l’associazione e le

categorie di imprese colpite dall’emergenza. Alberghi, bar, ristoranti,

pub, ecc, con la sospensione dell’acqua dalle ore 18,30 non sono in grado

di offrire servizi adeguati all’utenza; per numerosi esercizi pubblici la

chiusura anticipata è diventata una scelta obbligata. Si tratta di esercizi

– sottolinea Confcommercio – che non dispongono di autoclavi e serbatoi di

accumulo acqua non essendosi mai verificata in passato una situazione di

emergenza di queste proporzioni ma solo interruzioni ridotte e per altro

limitate nel tempo. Le difficoltà per i titolari di queste imprese

riguardano l’impossibilità di garantire la massima sicurezza

igienico-sanitaria dei servizi offerti alla clientela. Si rende per questo

necessario convocare da parte del commissario-Presidente un incontro

specifico per verificare quali sono gli interventi attuabili, nell’ambito

delle sue prerogative commissariali e del fondo messo a disposizione dalla

Protezione Civile Nazionale. Non si sottovaluti – evidenzia Confcommercio –

che le imprese della ricettività come alberghi, ristoranti, bar e pub

continuano ad attraversare una fase difficile segnata dal calo dei consumi,

dovuta prima all’emergenza pandemica e poi a quella legata alla guerra, e

pertanto non sono in grado di reggere ulteriori contrazioni di fatturato a

fronte di spese aziendali in continuo aumento.