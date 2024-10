[Università di Verona] Due startup Univr selezionate da iNEST – progetto finanziato dal PNRR per l’innovazione nel Triveneto

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

Imprenditoria universitaria al servizio dell’innovazione

nel Nord-Est

Presentate agli investitori le startup dell’università di Verona Discovera e Renuvait

I progetti sono nati nell’ambito del Consorzio iNEST

Discovera e Renuvait Srl sono le due nuove startup dell’università di Verona nate nell’ambito del progetto iNEST, Ecosistema dell’Innovazione del Nord-Est Interconnesso e finanziato dal Pnrr. Le ricercatrici e i ricercatori dell’università di Verona coinvolti nei due progetti imprenditoriali hanno sviluppato soluzioni innovative nell’ambito delle Scienze della vita.

Le startup presenteranno un pitch oggi, al Silos di Ponente, insieme ad altri nuovi progetti imprenditoriali in occasione del “Demo Day”. L’evento è inserito nel programma di accelerazione di iNEST nato per la generazione e lo sviluppo di startup e spin-off da centri di ricerca e finanziato dal Pnrr per quattro milioni di euro.

La giornata è stata l’occasione per mettere in contatto, per la prima volta, startupper con finanziatori e acceleratori di eccellenza quali Cloud AI, Indaco, Obloo, Gellify, Plug and Play, CIV Suisse e Cassa Depositi e Prestiti.

All’appuntamento hanno partecipato studenti e studentesse, dottorandi, ricercatrici e ricercatori, trasformati in neoimprenditori. Con loro, Diego Begalli, prorettore dell’università di Verona e referente al Trasferimento della conoscenza e rapporti con il territorio, Carlo Bagnoli, programme leader del progetto, Augusto Coppola, partner fondatore di Cloud Accelerator e Marco Cristani, responsabile per Univerona del progetto di accelerazione di iNEST.

“Discovera – ha affermato Rui Ribeiro, ricercatore dell’ateneo scaligero e cofondatore della Srl – mira a rivoluzionare il processo di scoperta dei farmaci”.

“Abbiamo sviluppato una tecnologia innovativa per risolvere i problemi di stabilità, assorbimento ed efficacia di composti biologicamente attivi” ha spiegato Salvatore Calogero Gaglio, post-doc UniVR e cofondatore di Renuvait Srl.