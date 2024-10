Università, D’Attorre (Pd): “decreto-Bandecchi” ricompensa per accordo con destra?

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

“Sul palco dei leader della destra a Genova debutta, evidentemente senza alcun imbarazzo della Presidente Meloni, anche l’ineffabile Stefano Bandecchi, tra le altre cose proprietario dell’Università telematica Unicusano. Nell’accordo nazionale stretto con gli altri partiti della destra, il leader di Alternativa popolare avrebbe ottenuto la garanzia di un rimpasto di governo e il via libera al cosiddetto decreto-Bandecchi, a favore delle università telematiche private, per ridurre drasticamente il numero di docenti che esse sarebbero chiamate ad assumere sulla base del vigente decreto-Messa e per allentare ulteriormente i controlli sulla qualità della didattica e della ricerca. Se questa vergogna del decreto-Bandecchi vedrà effettivamente la luce nei prossimi giorni, ci sarà la prova definitiva che per questo governo l’Università è solo un settore dal quale prelevare risorse, nel quale iniettare ancora maggiori dosi di precarietà e da consegnare per il resto all’avidità e alla totale assenza di scrupoli di personaggi come Bandecchi”. Lo scrive in una nota Alfredo D’Attorre, responsabile Università nella segreteria nazionale del Pd.

