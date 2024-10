I prezzi del petrolio si stanno dirigendo verso guadagni settimanali di oltre l’1%

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

I prezzi del petrolio hanno registrato un rialzo all’inizio degli scambi asiatici di oggi, confermando un trend settimanale in crescita alimentato dalle preoccupazioni geopolitiche in Medio Oriente. Entrambi i principali standard di riferimento per il petrolio greggio, Brent e West Texas Intermediate (WTI), hanno infatti segnato un incremento, spinti dall’incertezza sull’evoluzione dei conflitti nell’area mediorientale e sulle possibili conseguenze sulle forniture globali.

Secondo Reuters, i futures sul Brent, il benchmark europeo, sono saliti di 45 centesimi, raggiungendo quota 74,83 dollari al barile. Anche il WTI, riferimento per il mercato statunitense, ha registrato un aumento di 43 centesimi, attestandosi a 70,62 dollari al barile. Questo rialzo proietta entrambi gli indici verso un guadagno settimanale superiore all’1%, consolidando un trend di crescita trainato dall’alta volatilità del mercato e dai timori legati alla sicurezza delle forniture.

Nella sessione precedente, i prezzi del Brent e del WTI avevano subito una lieve flessione di 58 centesimi al barile. Questo andamento altalenante è il risultato di aspettative contrastanti: da un lato, la situazione in Medio Oriente alimenta l’idea di un possibile aumento dei prezzi a causa dei rischi di interruzione nelle forniture; dall’altro, si teme un potenziale rallentamento della domanda globale, soprattutto in vista di possibili sviluppi positivi nella risoluzione delle tensioni.

Le recenti tensioni in Medio Oriente, da sempre regione cruciale per la produzione e distribuzione del petrolio, stanno esercitando una forte pressione sul mercato. Gli investitori guardano con preoccupazione agli sviluppi in corso, consapevoli che qualsiasi escalation potrebbe avere un impatto diretto sulla produzione e sulla stabilità delle forniture. Allo stesso tempo, le dichiarazioni contrastanti da parte delle potenze mondiali e delle organizzazioni internazionali sul conflitto hanno reso il mercato ancora più reattivo alle oscillazioni di prezzo.

Gli analisti continuano a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione in Medio Oriente e le potenziali risposte dei mercati alle variazioni di offerta e domanda globale. Sul breve termine, l’andamento dei prezzi del petrolio potrebbe mantenersi volatile, influenzato da qualsiasi aggiornamento in tema di geopolitica o di politica commerciale. Tuttavia, con le attuali previsioni di chiusura settimanale positiva, il settore energetico rimane orientato verso una cauta crescita.

In questo contesto, il rialzo dei prezzi riflette non solo l’incertezza legata alla disponibilità futura di greggio ma anche una sensibilità accresciuta degli investitori alle dinamiche globali, evidenziando ancora una volta il ruolo cruciale del Medio Oriente per l’equilibrio del mercato petrolifero internazionale.