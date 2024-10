(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 GOVERNO. MACCARI (FDI): ORGOGLIOSO PRIMI DUE ANNI, DOMANI A MILANO EVENTO CELEBRATIVO COL CDX

“Sono due anni di fatti e impegni concreti quelli che hanno caratterizzato l’attività del governo Meloni fin dal suo insediamento. L’Italia ha ritrovato uno standing internazionale che da anni non aveva più e sta tracciando nel dibattito europeo la rotta su una serie importante di temi, dall’immigrazione all’agricoltura. Molto è stato fatto a favore di cittadini e imprese: il taglio del cuneo fiscale, l’accorpamento delle prime due aliquote Irpef e l’istituzione della Zes unica nel Mezzogiorno sono solo alcune delle misure varate che stanno contribuendo a rilanciare la Nazione. Dei molteplici risultati ottenuti in questi due anni di governo ne parleremo domani a Milano, all’Auditorium Gaber, all’evento ‘L’Italia torna a correre’ in cui interverranno, tra gli altri, i ministri Santanchè e Locatelli e i sottosegretari Butti, Barachini, Frassinetti e Molteni. Tanti gli argomenti che affronteremo: dalle politiche di rilancio del turismo all’intelligenza artificiale, dalla sicurezza alle misure a sostegno dei disabili e della scuola. Sono orgoglioso dei risultati ottenuti e sono certo che, proseguendo sulla strada intrapresa da questo governo, l’Italia possa finalmente voltare pagina dopo anni di sperperi e mancato sviluppo”. Lo dice Carlo Maccari, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del partito in Lombardia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati