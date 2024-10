Comunicato stampa Eni: risultati del terzo trimestre e dei nove mesi 2024

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 Eni: risultati del terzo trimestre e dei nove mesi 2024

La resilienza dei risultati finanziari, nonostante un più debole contesto operativo, riflette la solidità del modello di

business della Società

Sono stati compiuti significativi progressi nella realizzazione della strategia di crescita in tutti i business

L’approccio satellitare è in continuo sviluppo, come dimostra l’investimento da €2,9 mld di KKR in Enilive e la

La manovra di portafoglio progredisce più rapidamente e con migliore valorizzazione delle attività rispetto ai piani

Eni assicura ritorni competitivi agli azionisti con l’incremento del piano di riacquisto delle azioni a €2 mld

creazione di un nuovo satellite E&P grazie alla combinazione con Ithaca Energy nel Regno Unito

San Donato Milanese, 25 ottobre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Eni, riunitosi ieri sotto la presidenza di Giuseppe Zafarana, ha

approvato i risultati consolidati del terzo trimestre e dei nove mesi 2024. Claudio Descalzi, AD di Eni, ha commentato:

“Nel Q3 abbiamo ancora una volta dimostrato la solidità del nostro modello di business grazie a un portafoglio di attività caratterizzate da

crescenti vantaggi competitivi, alla rigorosa disciplina adottata nei costi e negli investimenti, e ai continui progressi nell’esecuzione della nostra

strategia di crescita e di creazione di valore, conseguendo risultati migliori delle aspettative. Le performance di cassa e di redditività sono state

eccellenti in un contesto operativo meno favorevole. Il rapporto di leva è rimasto stabile al 22%, mentre abbiamo accelerato il ritmo di

esecuzione dei riacquisti di azioni.

I progressi strategici attraverso il nostro portafoglio sono evidenti. Abbiamo aumentato la produzione upstream e nel contempo stiamo

investendo nella successiva fase di crescita, per esempio conseguendo l’approvazione del piano di sviluppo dei nostri grandi progetti in

Indonesia. La nostra strategia satellitare è in continuo sviluppo e, in tale ambito, siamo lieti di confermare l’investimento da €2,9 mld da parte

del fondo KKR in Enilive, che fa seguito alla transazione analoga che ha riguardato Plenitude nella prima parte dell’anno e dimostra la nostra

capacità di attrarre investimenti, confermando il valore che stiamo esprimendo. Nel Regno Unito, abbiamo creato una nuova società satellite

in ambito E&P grazie alla combinazione con Ithaca Energy, un ulteriore passo a sostegno della crescita.

Continua inoltre il nostro impegno nella transizione energetica. Nel trimestre abbiamo portato avanti i due progetti chiave di cattura/stoccaggio

della CO2 di Ravenna in Italia e HyNet nel Regno Unito, mentre Plenitude continua a sviluppare la propria capacità di generazione rinnovabile e

siamo al lavoro per costruire tre nuove bioraffinerie in Italia, Corea del Sud e Malesia.

Oltre ai traguardi finanziari e progettuali, siamo focalizzati sul miglioramento qualitativo del nostro portafoglio, sull’esplicitazione del valore

inespresso dei business e sul mantenimento di una robusta posizione finanziaria. Nell’upstream continuiamo il programma di disinvestimenti

e siamo negli stadi finali di valutazione di diverse opzioni di monetizzazione dei nostri recenti successi esplorativi in applicazione del nostro

“dual exploration model”. Siamo impegnati nell’offrire ai nostri azionisti remunerazioni competitive e, sulla base dei risultati conseguiti, dei

progressi strategici realizzati e considerando la previsione di significativa riduzione del rapporto di leva, annunciamo un ulteriore incremento

del piano 2024 di riacquisto a €2 mld”.

Principali dati operativi e risultati economico-finanziari

II Trim.

III Trim.

1.712

4.107

3.185

mgl di

boe/g

Produzione di idrocarburi

Nove mesi

var %

1.661

1.635

1.704

1.637

var %

Capacità installata da fonti rinnovabili a fine periodo

gigawatt

U tile operativo proforma adjusted ⁽ᵃ⁾

€ milioni

3.400

3.953

11.623

14.054

2.442

3.014

8.654

11.036

2.969

3.018

3.213

3.397

10.065

10.028

2.716

società consolidate

società partecipate rilevanti ⁽ᵇ⁾

U tile operativo proforma adjusted (per settore) ⁽ᵃ⁾

3.532

Global Gas & LNG Portfolio (GGP)

Enilive e Plenitude

(102)

1.006

1.071

Refining, Chimica e Power

(129)

(187)

Corporate, altre attività ed elisioni di consolidamento

(254)

(337)

(173)

(249)

3.418

U tile netto ante imposte adjusted ⁽ᵃ⁾

2.656

3.265

9.200

11.919

1.519

U tile (perdita) netto adjusted ⁽ᵃ⁾⁽ᶜ⁾

1.271

1.818

4.372

6.660

1.916

2.394

4.598

2.898

3.369

10.701

12.892

3.907

4.571

Utile (perdita) netto ⁽ᶜ⁾

Flusso di cassa operativo ante capitale circolante al costo di

rimpiazzo ⁽ᵃ⁾

2.997

3.519

9.472

10.944

2.126

Investimenti organici ⁽ᵈ⁾

1.995

1.916

6.111

6.727

12.113

Indebitamento finanziario netto ante passività per leasing ex IFRS 16

11.627

8.679

11.627

8.679

55.219

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi

53.478

57.284

53.478

57.284

Flusso di cassa netto da attività operativa

Leverage ante lease liability ex IFRS 16

(a) Per la definizione dei risultati adjusted vedi nota sulle Non-GAAP measure vedi pagine 20 e successive.

(b) Per le principali JV/collegate vedi “Riconduzione utile operativo proforma adjusted di Gruppo” a pagina 26.

(c) Di competenza azionisti Eni.

(d) Esclude acquisizioni del controllo di business o di quote di minoranza ed altri item non organici.

Highlight strategici e finanziari

Continui progressi nella strategia di crescita e nel miglioramento del portafoglio. Conseguite importanti milestone di progetto

che alimenteranno la crescita futura

In Italia è stato avviato nell’offshore siciliano il progetto a gas Argo-Cassiopea, il più grande degli ultimi anni, che si

prevede raggiungerà un picco di produzione di 1,5 mld di metri cubi con emissioni nette scope 1&2 pari a zero.

Approvato dalle autorità indonesiane il piano di sviluppo del Northern Hub che comprende la scoperta di Geng North, e

dei giacimenti del Ganal PSC, che contribuiranno a incrementare significativamente il plateau produttivo di Jangkrik, nel

Southern Hub.

Con il varo di due nuove navi galleggianti il progetto Baleine Fase 2 al largo della Costa d’Avorio entrerà in produzione

nel rispetto dei tempi pianificati entro la fine del 2024, grazie all’approccio fast-track di Eni, andando a complementare

il successo della Fase 1.

Perfezionata la vendita delle attività nell’onshore della Nigeria.

Finalizzata la combinazione delle attività oil&gas di Eni nel Regno Unito con Ithaca Energy creando un nuovo satellite

geograficamente focalizzato, in linea con i precedenti successi di Vår Energi in Norvegia e Azule in Angola.

Ottenuta la decisione finale di investimento per la costruzione in Malesia di una bioraffineria dalla capacità di lavorazione

di 650 mila tonnellate/anno in joint venture con Petronas ed Euglena. Atteso a breve l’avvio dei lavori di riconversione

dell’impianto di Livorno in bioraffineria.

Eni ha finalizzato il piano di trasformazione, decarbonizzazione e rilancio del business della chimica annunciato a marzo.

Sono previsti investimenti nello sviluppo di nuove piattaforme di prodotto in attività downstream a elevato valore quali

le rinnovabili, l’economia circolare e i prodotti specializzati, riducendo l’esposizione alla chimica di base, con recupero di

profittabilità e ricadute positive sui livelli occupazionali.

Prima iniezione di CO2 in giacimento presso il nostro progetto distintivo di Ravenna CCS nell’offshore adriatico.

Assegnati dal Governo britannico fondi pubblici per il progetto di trasporto e stoccaggio di CO2 (T&S) di Liverpool Bay,

un fondamentale traguardo per lo sviluppo del progetto HyNet CCS.

Definita una nuova struttura organizzativa costituita da tre raggruppamenti di business per lo sviluppo ed emersione del

valore delle società satellite facendo leva sull’eccellenza operativa e la qualità degli asset 1:i) “Chief Transition & Financial

Officer” con l’obiettivo di valorizzare i business legati alla transizione; ii) “Global Natural Resources” con il compito di

massimizzare i margini lungo l’intera catena del valore oil&gas e di anticipare la monetizzazione degli asset tradizionali;

iii) “Industrial Transformation” con il compito di accelerare la ristrutturazione dei business downstream e della chimica.

La disciplinata allocazione del capitale sostiene la riduzione del rapporto di leva. Impegno ad assicurare ritorni competitivi

agli azionisti con l’aumento del piano 2024 di riacquisto di azioni

Confermato l’ingresso di KKR nel capitale di Enilive con un investimento di €2,9 mld.

I recenti successi esplorativi hanno creato significative opportunità di monetizzazione anticipata e realizzazione di

valore.

I progressi della manovra di portafoglio, migliori delle aspettative iniziali, hanno consentito a Eni di accelerare il buyback

nel terzo trimestre e di incrementare il piano di buyback 2024 a €2 mld rispetto a €1,6 mld annunciati nel secondo

trimestre grazie alla prospettiva di un rapporto di leva di bilancio significativamente inferiore.

Ottenuti solidi risultati grazie all’efficace esecuzione della strategia e alla disciplina finanziaria, nonostante l’indebolimento

del prezzo del petrolio, il rafforzamento dell’euro e la flessione dei margini di raffinazione e dei prodotti chimici

Nel terzo trimestre 2024 conseguito l’utile operativo proforma adjusted di €3,4 mld e l’utile netto adjusted di €1,3 mld. Il

flusso di cassa adjusted di €2,9 mld è stato sostenuto dai continui progressi nell’attuazione della strategia della Società,

dal contributo dei nuovi progetti, dalla crescita dei business legati alla transizione e dalle azioni di efficienza e di disciplina

finanziaria.

Nel terzo trimestre 2024, il settore Exploration & Production ha conseguito l’utile operativo proforma adjusted di €3,2

mld sostenuto dalla crescita di nuovi progetti a più elevata redditività, dall’efficace esecuzione e dal controllo dei costi,

nonostante l’indebolimento del Brent e l’apprezzamento dell’euro abbiano influenzato sia il confronto con il trimestre

dell’anno precedente sia quello sequenziale (-5% e -9%, rispettivamente). Solido livello produttivo (+2% vs. 2023),

nonostante il calo sequenziale (-3%) che ha risentito delle manutenzioni nel Mare del Nord, degli uragani nel Golfo del

Messico, dei disinvestimenti e della minore attività in Libia.

1 A seguito dell’approvazione della nuova struttura organizzativa di Eni da parte del CdA il Gruppo prevede di rivedere la propria segment information per il reporting finanziario a partire

dal quarto trimestre 2024. Le variazioni previste sono immateriali.

Nel terzo trimestre 2024 il settore GGP ha conseguito l’utile operativo proforma adjusted di €0,25 mld, +65% rispetto al

trimestre 2023, per effetto dell’ottimizzazione del portafoglio gas e GNL.

Enilive ha conseguito l’utile operativo proforma adjusted di €0,18 mld sostenuto dalla performance del marketing,

parzialmente compensata dalla riduzione dei margini dei biocarburanti. Nel terzo trimestre Plenitude ha ottenuto l’utile

operativo proforma adjusted di €0,13 mld, in lieve riduzione rispetto al trimestre 2023, per effetto della più accentuata

stagionalità del business e della riduzione delle vendite di gas che riflettono il trend della domanda.

L’utile operativo proforma adjusted di Refining ammonta a €0,03 mld, in riduzione sia nel confronto con il trimestre

precedente sia su base sequenziale, a causa del significativo deterioramento dello scenario (il margine SERM in calo di

oltre l’80% nel trimestre). La chimica ha registrato ulteriori perdite (€0,2 mld) per effetto dell’ininterrotta contrazione

dell’industria a causa della debole domanda, della pressione competitiva e dei costi energetici più elevati in Europa

rispetto ad altre geografie.

Nei nove mesi 2024 il flusso di cassa operativo adjusted prima del capitale circolante è stato pari a €10,7 mld,

ampiamente superiore al fabbisogno per gli investimenti organici di €6,1 mld. Il free cash flow organico di €4,6 mld ha

finanziato la remunerazione degli Azionisti di €3,4 mld e unitamente agli incassi da dismissione di €1,7 mld ha consentito

di contenere l’indebitamento finanziario netto a €12 mld, considerando l’acquisizione di Neptune. Il rapporto di leva di

0,22 è in linea con il secondo trimestre, posizionandosi nell’intervallo obiettivo di 0,15-0,25 del piano 2024-27.

Outlook 2024

E&P conferma l’obiettivo di produzione; revisione al rialzo del risultato GGP. Le società satelliti della transizione sono attese

conseguire solidi risultati nonostante un debole mercato, mentre i risultati finanziari della gestione industriale evidenziano

un miglioramento rispetto alla precedente previsione a scenario costante

• E&P: la produzione di idrocarburi annuale è prevista a circa 1,70 mln di boe/g alla nuova previsione di prezzo medio del

Brent di 83 $/bbl.

• GGP: l’EBIT proforma adjusted atteso di fine anno è rivisto al rialzo a circa €1,1 mld.

• Enilive e Plenitude:

– confermato l’EBITDA proforma adjusted di circa €1 mld per ciascun segmento, nonostante un mercato sfavorevole.

– La capacità rinnovabile installata è prevista attestarsi a 4 GW a fine anno (+30% rispetto all’anno precedente).

Riconfermate le aspettative sui risultati consolidati di Gruppo, al netto degli effetti di scenario, e la previsione di investimenti

• Risultati consolidati allo scenario Eni 2: considerando un valore di Brent su base annua rivisto a 83 $/bbl e le altre variabili

(dollaro USA più debole, flessione del SERM, ecc.), il management prevede un EBIT proforma adjusted di Gruppo per

l’anno in corso e il CFFO adjusted ante variazione del capitale circolante pari rispettivamente a €14 mld e a €13,5 mld.

• Investimenti organici: attesi ad un valore inferiore di €9 mld. Gli investimenti al netto delle dismissioni sono confermati

ad un valore inferiore ai €6 mld su base proforma.

Remunerazione degli Azionisti: previsto un incremento di €0,4 mld del piano di buyback 2024, dividendo interinale

confermato a +6% vs 2023

Prossimo dividendo trimestrale: a seguito dell’approvazione dell’ultima Assemblea degli Azionisti di un dividendo di €1

per azione per l’esercizio 2024, che rappresenta un aumento del 6% rispetto al 2023, la seconda rata trimestrale del

2024 di €0,25 per azione sarà pagata il 20 novembre 2024 con data di stacco cedola il 18 novembre 2024, come

deliberato ieri dal Consiglio di Amministrazione.

Considerando che il piano di dismissione sta procedendo meglio delle nostre aspettative iniziali, Eni conferma l’aumento

del piano di buyback 2024, che ora è atteso pari a €2 mld, +25% rispetto alla guidance precedente di €1,6 mld e +80%

rispetto al piano annuale originale. Questo incrementerà il ritorno totale di cassa agli azionisti a circa il 38% del CFFO 3.

L’accelerazione del piano di dismissioni consentirà una più rapida riduzione del leverage

Leverage dell’esercizio su base proforma, tenendo conto delle operazioni di portafoglio non ancora completate, atteso

verso la parte inferiore di un intervallo 15%-20%.

Il piano di dismissioni di Gruppo sta procedendo rapidamente e con eccellente visibilità sulla tempistica di realizzazione

della maggior parte degli €8 mld di incassi netti previsti nel piano quadriennale.

Le prospettive e gli obiettivi sopra descritti sono dichiarazioni previsionali basate sulle informazioni ad oggi disponibili e sulle

valutazioni del management e sono soggette ai potenziali rischi e incertezze dello scenario e ad altri fattori (v. disclaimer a

pagina 19).

scenario aggiornato 2024 è: Brent 83$/barile (precedentemente 86 $/barile); margine SERM 4,7 $/barile da 6,8 $/barile; prezzo spot del gas PSV 35 €/MWh (da 33 €/MWh); tasso di

cambio medio EUR/USD 1,085 (da 1,075).

3 Su base adjusted, prima della variazione del capitale circolante.

Segmenti di business: risultati operativi e finanziari

Exploration & Production

Produzione e prezzi

II Trim.

84,94

1,077

1.712

57,03

77,25

Brent dated

Cambio medio EUR/USD

Produzione di idrocarburi

Petrolio

Gas naturale

Prezzi medi di realizzo ⁽ᵃ⁾

Petrolio

Gas naturale

$/barile

mgl di boe/g

mgl di barili/g

mln di metri cubi/g

$/boe

$/barile

$/mgl di metri cubi

III Trim.

80,18

86,76

1,098

1,088

1.661

1.635

55,95

57,20

73,88

79,13

var %

Nove mesi

82,79

82,14

1,087

1,083

1.704

1.637

55,74

55,79

75,27

73,91

var %

(a) I prezzi si riferiscono alle società consolidate.

Nel terzo trimestre 2024 la produzione di idrocarburi è stata in media di 1,66 mln di boe/giorno in aumento del 2%

rispetto al terzo trimestre 2023 (1,7 mln di boe/giorno nei nove mesi, +4% rispetto ai nove mesi 2023) sostenuta

dall’acquisizione di Neptune (circa 120 mila boe/giorno), dalla progressiva regimazione dei progetti Baleine in Costa

d’Avorio e Coral in Mozambico, nonché dal maggior contributo da Indonesia e Libia. Questi aumenti sono stati mitigati

dalla minore produzione dovuta al declino dei campi maturi e dai disinvestimenti.

La produzione di petrolio è stata di 775 mila barili/giorno nel terzo trimestre 2024, in aumento del 2% rispetto al terzo

trimestre 2023 (783 mila barili/giorno nei nove mesi, +2% rispetto al periodo di confronto) principalmente per effetto

dell’acquisizione di Neptune e della crescita in Costa d’Avorio, in parte compensate dal declino dei campi maturi e dai

disinvestimenti.

La produzione di gas naturale è stata di 131 mln di metri cubi/giorno nel terzo trimestre 2024, in aumento dell’1%

rispetto al terzo trimestre 2023 (137 mln di metri cubi/giorno nei nove mesi, +6%) principalmente per effetto

dell’acquisizione di Neptune, della crescita del progetto Coral Floating LNG e del maggior contributo di Libia e Indonesia,

compensate dal declino dei campi maturi e dai disinvestimenti.

I prezzi di realizzo dei liquidi registrano un andamento in linea con il benchmark. I prezzi di realizzo del gas naturale

riflettono la composizione del portafoglio di produzione, con circa il 32% indicizzato ai prezzi del Brent, rispetto al 18%

indicizzato ai prezzi degli hub europei. La restante quota di volumi di gas prodotti dalla E&P è venduta a prezzi fissi.

Risultati

II Trim.

3.532

Utile operativo proforma adjusted

di cui: società partecipate rilevanti

1.345

Utile (perdita) operativo delle società consolidate

1.294

2.884

Esclusione special items

Utile (perdita) operativo adjusted delle società

consolidate

Utile (perdita) ante imposte adjusted

tax rate (%)

1.278

Utile (perdita) netto adjusted

2.639

1.320

III Trim.

3.213

3.397

(€ milioni)

Costi di ricerca esplorativa:

costi di prospezioni, studi geologici e geofisici

radiazione di pozzi di insuccesso

Investimenti tecnici

var %

Nove mesi

10.065

10.028

var %

2.818

2.525

2.215

2.542

5.779

7.086

1.468

2.280

2.620

7.247

7.503

2.503

2.770

7.867

8.188

1.248

1.529

3.656

4.093

1.384

1.425

4.269

5.324

Nel terzo trimestre 2024 il settore Exploration & Production ha registrato l’utile operativo proforma adjusted di €3.213

mln, in riduzione del 5% rispetto al terzo trimestre 2023, a causa dei minori prezzi di realizzo dei liquidi che riflettono la

riduzione del prezzo del petrolio in dollari (marker Brent -8% nel trimestre) parzialmente compensati dai maggiori prezzi

di realizzo del gas naturale (+8% rispetto al corrispondente periodo del 2023) nonché dalla crescita produttiva e dalle

azioni di efficienza. Nei nove mesi 2024, l’utile operativo proforma adjusted di €10.065 mln è in linea con i nove mesi

2023.

Nel terzo trimestre 2024, il settore ha registrato un utile netto adjusted di €1.248 mln, in riduzione del 18% rispetto al

terzo trimestre 2023 principalmente per il minore risultato della gestione industriale, parzialmente compensato dal

maggior contributo dalle JV e collegate. L’utile netto adjusted di €3.656 mln nei nove mesi 2024 evidenzia una riduzione

dell’11% rispetto ai nove mesi 2023.

Nel terzo trimestre 2024, il tax rate si attesta a circa il 50%, in aumento di 5 punti percentuali rispetto al terzo trimestre

2023 (nei nove mesi in aumento di circa 4 punti percentuali). Il tax rate del 2024 del settore Exploration & Production

riflette l’attuale mix geografico dei profitti con l’incidenza relativamente più elevata dei paesi a maggiore fiscalità e

dell’impatto di maggiori costi non deducibili.

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special item” nella sezione Risultati di gruppo.

Sviluppi strategici

Oltre 1 mld di boe l’incremento del portafoglio esplorativo nei primi nove mesi 2024 grazie al significativo incremento

delle risorse esplorative in Indonesia, all’importante scoperta di Calao in Costa d’Avorio, all’attività di appraisal presso il

pozzo esplorativo Cronos a Cipro e a una scoperta a olio e gas associato in Messico. Ad agosto è stata avviata la

produzione del campo a gas di Argo Cassiopea, il più importante progetto di sviluppo di gas in Italia degli ultimi anni. Il

gas è trasportato attraverso un gasdotto sottomarino di 60 km fino all’impianto di trattamento di Gela, per poi essere

immesso nella rete nazionale. Il picco produttivo annuo è atteso a 1,5 mld di metri cubi.

Ad agosto è stata finalizzata la vendita della Nigerian Agip Oil Company Ltd (NAOC Ltd), società interamente controllata

da Eni e attiva in Nigeria nell’esplorazione e produzione di idrocarburi onshore, alla società nigeriana Oando. La

transazione è in linea con la strategia di ottimizzazione e ribilanciamento del portafoglio upstream. La partecipazione

del 5% in SPDC (Shell Production Development Joint Venture) non rientra nel perimetro della transazione e rimarrà nel

portafoglio Eni. Le attività nel Paese proseguiranno concentrandosi sugli asset offshore e nel progetto Nigeria LNG,

esplorando anche nuove opportunità nel settore degli agri-feedstock.

Ad agosto, le autorità indonesiane hanno approvato il Piano di Sviluppo (PoD) dei campi di Geng North (North Ganal

PSC) e Gehem (Rapak PSC). Lo sviluppo integrato dei due campi creerà un nuovo polo produttivo, denominato Northern

Hub, nel bacino del Kutei. Le autorità indonesiane hanno approvato anche il PoD dei campi di Gendalo&Gandang (Ganal

PSC). Inoltre, Eni ha ottenuto un’estensione di 20 anni delle licenze IDD denominate Ganal e Rapak dalle autorità del

Paese.

A settembre, Eni e Snam hanno annunciato l’avvio delle attività di iniezione della CO₂ nei giacimenti esauriti dell’offshore

Adriatico, relative alla Fase 1 del progetto Ravenna CCS, il primo per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio permanente

della CO₂ in Italia.

A ottobre, Eni ha completato l’aggregazione della quasi totalità dei propri asset di esplorazione e produzione situati in

UK, esclusi quelli situati nell’East Irish Sea e quelli legati ai progetti CCUS, agli asset di Ithaca Energy plc. A fronte di tale

aggregazione Eni UK riceve azioni ordinarie di Ithaca di nuova emissione rappresentative di una partecipazione pari a

circa il 38,7% del capitale sociale di Ithaca.

A ottobre, il Governo britannico ha assegnato fondi pubblici relativi al progetto di trasporto e stoccaggio di CO2 (T&S) di

Liverpool Bay. Il finanziamento include investimenti per gli emettitori industriali in Track 1 e rappresenta una tappa

fondamentale verso la fase esecutiva di HyNet, che sbloccherà ulteriori significativi investimenti nell’area.

Global Gas & LNG Portfolio

Vendite

II Trim.

III Trim.

Prezzo spot del Gas Italia al PSV

€/MWh

Spread PSV vs. TTF

Vendite di gas naturale

var %

Nove mesi

var %

mld di metri cubi

Italia

17,73

17,82

Resto d’Europa

15,62

17,34

14,67

15,65

10,79

10,91

35,62

36,90

Importatori in Italia

Mercati europei

Resto del Mondo

Totale vendite gas ⁽ᵃ⁾

vendite di GNL

(a) Include vendite intercompany.

Nel terzo trimestre 2024, le vendite di gas naturale di 10,79 mld di metri cubi sono sostanzialmente invariate rispetto al

trimestre 2023 (-1%): i minori volumi venduti agli importatori e nei mercati europei, sono stati compensati da maggiori

vendite in Italia e nel Resto del Mondo. In Italia le vendite evidenziano l’incremento del 2% nel trimestre in particolare

presso il settore grossista. Nei mercati europei i volumi di gas sono in diminuzione del 2% come risultato delle minori

vendite in Francia, Regno Unito e Benelux, bilanciate dai maggiori volumi venduti in Germania. Nei nove mesi 2024, le

vendite di gas naturale ammontano a 35,62 mld di metri cubi, in riduzione del 3% rispetto al 2023, a causa dei minori

volumi venduti agli importatori e delle minori vendite nei mercati europei (-6% vs. 2023). In Italia, vendite

sostanzialmente invariate rispetto al periodo di confronto (-1% vs. 2023).

Risultati

II Trim.

(572)

III Trim.

(112)

(€ milioni)

Utile operativo proforma adjusted

di cui: società partecipate rilevanti

Utile (perdita) operativo delle società consolidate

Esclusione special item

Utile (perdita) operativo adjusted delle società

consolidate

Utile (perdita) ante imposte adjusted

tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted

Investimenti tecnici

(213)

var %

Nove mesi

2.716

(794)

1.138

var %

1.675

1.432

2.570

2.605

1.882

Nel terzo trimestre 2024 il settore Global Gas & LNG Portfolio ha conseguito un utile operativo proforma adjusted di

€253 mln, includendo il margine operativo della società all’equity SeaCorridor. Rispetto all’analogo periodo di confronto

2023, il risultato aumenta del 65% per effetto di uno scenario maggiormente favorevole e dell’esito positivo di una

rinegoziazione/arbitrato. Nei nove mesi 2024, l’utile operativo proforma adjusted di €912 mln è in riduzione del 66%

rispetto ai nove mesi 2023 che beneficiavano di effetti one-off legati agli esiti delle negoziazioni/arbitrati e di uno

scenario di trading particolarmente favorevole.

L’utile operativo adjusted delle società controllate del terzo trimestre 2024 registra il beneficio della riclassificazione a

imposte di oneri operativi connessi alla componente fiscale della tariffa di trasporto del gas dall’Algeria riscossa e

versata dalla JV SeaCorridor per conto del trasportatore.

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special item” nella sezione Risultati di gruppo.

Sviluppi strategici

Ad ottobre, firmato un contratto di noleggio della nave bunker GNL Avenir Aspiration con Avenir LNG Limited, che

consentirà di rafforzare la presenza Eni nel mercato bunkering nel Mediterraneo, in linea con la strategia del Gruppo di

commercializzare il crescente portafoglio di GNL e promuovere combustibili più sostenibili.

Ad ottobre, firmato un Memorandum di Cooperazione con Japan Organization for Metals and Energy Security, con

l’obiettivo di promuovere il ruolo del gas e del GNL nel percorso di transizione energetica, prevedendo per Eni opportunità

di fornitura di GNL al Giappone e supporto da parte delle istituzioni finanziarie giapponesi al progetto Coral North in

Mozambico.

Enilive e Plenitude

Produzioni e vendite

II Trim.

III Trim.

Enilive

Lavorazioni bio

Tasso utilizzo impianti di raffinazione bio ⁽ᵃ⁾

T otale vendite Enilive

Vendite rete

mln ton

di cui: Italia

Vendite retail e business gas a clienti finali

Vendite retail e business energia elettrica a clienti finali

Capacità installata da fonti rinnovabili a fine periodo

Produzione di energia da fonti rinnovabili

var %

17,93

17,11

10,40

mln pdf

mld di metri

terawattora

13,66

13,38

gigawatt

di cui: Italia

Altre vendite

Quota mercato rete Italia

Plenitude

Clienti retail/business a fine periodo

Nove mesi

Vendite extrarete ⁽ᵇ⁾

mgl ton

var %

terawattora

migliaia

Punti di ricarica veicoli elettrici a fine periodo

(a) Ricalcolato sulla base della capacità effettiva dell’impianto.

(b) Coerentemente con la struttura organizzativa di business che gestisce l’attività, a partire dal 2024 nei volumi di vendita extrarete sono rappresentate anche le vendite tramite bunkeraggi,

le vendite a società petrolifere e alla chimica. I periodi di confronto sono stati opportunamente riesposti.

Enilive

• Nel terzo trimestre 2024 i volumi di lavorazione bio pari a 277 mila tonnellate sono in riduzione del 15% rispetto allo

stesso periodo del 2023 e risentono dei minori volumi lavorati presso le bioraffinerie di Venezia e di Chalmette per effetto

delle fermate per manutenzione programmata. Nei nove mesi 2024 le lavorazioni bio sono in aumento del 58% rispetto

ai nove mesi 2023, grazie al contributo della raffineria di Chalmette.

• Le vendite rete ammontano a 2,07 mln di tonnellate nel terzo trimestre 2024, in aumento del 3% rispetto al periodo di

confronto: le maggiori vendite di benzine e HVO nel Resto d’Europa sono state compensate dal calo delle vendite di

gasolio. Le vendite in Italia sono sostanzialmente invariate. Nei nove mesi 2024, le vendite rete ammontano a 5,75 mln

di tonnellate, +2% rispetto al periodo di confronto.

• Le vendite extrarete sono pari a 3,44 mln di tonnellate nel terzo trimestre 2024, in linea rispetto al 2023. Positiva

performance anche nei nove mesi con 10,40 mln di tonnellate, in aumento del 10% rispetto al periodo di confronto, a

seguito delle maggiori vendite di jet fuel principalmente in Italia.

Plenitude

Al 30 settembre 2024, i clienti retail/business ammontano a 10 mln (gas ed energia elettrica), in lieve riduzione rispetto

al 30 settembre 2023, a causa della contrazione registrata nei clienti gas, parzialmente compensata dall’aumento della

base clienti di energia elettrica.

Le vendite retail e business di gas pari a 0,49 mld di metri cubi nel terzo trimestre 2024, sono in calo dell’8% rispetto allo

stesso periodo del 2023, principalmente a causa della riduzione della domanda di mercato. Nei nove mesi 2024 le vendite

in calo del 13% ammontano a 3,78 mld di metri cubi, per effetto degli stessi driver commentati nel trend del trimestre.

Le vendite retail e business di energia elettrica ai clienti finali pari a 4,88 TWh nel terzo trimestre 2024 sono in aumento

del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nei nove mesi 2024, le vendite di 13,66 TWh sono in lieve aumento rispetto

al periodo di confronto.

Al 30 settembre 2024, la capacità installata da fonti rinnovabili è pari a 3,1 GW, in aumento di circa 0,6 GW rispetto al 30

settembre 2023, principalmente grazie alle acquisizioni effettuate negli Stati Uniti e allo sviluppo organico dei progetti in

Italia, Spagna e Regno Unito.

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata pari a 1,2 TWh nel terzo trimestre 2024, in aumento del 20%

rispetto al terzo trimestre 2023 (3,5 TWh nei nove mesi 2024, in aumento del 17% rispetto ai nove mesi 2023),

principalmente grazie al positivo contributo degli asset in operation acquisiti e allo start-up dei progetti organici, in parte

compensato dai fenomeni naturali avversi in Texas.

I punti di ricarica dei veicoli elettrici installati al 30 settembre 2024 sono pari a 21 mila unità, in aumento del 20% rispetto

alle 17,5 mila unità al 30 settembre 2023, grazie allo sviluppo della rete.

Risultati

II Trim.

Nove mesi

var %

EBITDA proforma adjusted

Enilive

1.565

1.574

Plenitude

Utile operativo proforma adjusted

1.006

1.071

(255)

var %

III Trim.

(€ milioni)

Enilive

di cui: società partecipate rilevanti

Plenitude

Utile (perdita) operativo delle società consolidate

Esclusione special item

1.392

(345)

Utile (perdita) operativo adjusted delle società

consolidate

1.047

1.056

Utile (perdita) ante imposte adjusted

tax rate (%)

1.018

Utile (perdita) netto adjusted

Investimenti tecnici

Nel terzo trimestre 2024, il business Enilive ha registrato un utile operativo proforma adjusted di €184 mln, in calo del

36% rispetto allo stesso periodo del 2023, come conseguenza del deterioramento dei margini dei biocarburanti, che

hanno raggiunto i minimi storici, a causa della pressione dovuta alla dinamica dei prezzi spot dell’HVO nell’Unione

Europea e al calo del RIN in Nord America (in riduzione di oltre il 50% rispetto al terzo trimestre 2023). I risultati positivi

del marketing hanno beneficiato della migliore performance del business retail. Nei nove mesi 2024, Enilive ha riportato

un utile operativo proforma adjusted di €482 mln che si confronta con €626 mln dei nove mesi 2023.

Il business ha conseguito un Ebitda proforma adjusted pari a €262 mln, in riduzione del 27% rispetto al terzo trimestre

2023 (€359 mln); la previsione annua è di circa €1 mld. Nei nove mesi 2024 l’Ebitda proforma adjusted è stato di €712

mln, rispetto a €821 mln dei nove mesi 2023.

Nel terzo trimestre 2024, Plenitude ha conseguito un utile operativo proforma adjusted di €133 mln, in calo del 26%

rispetto al terzo trimestre 2023, per effetto della più accentuata stagionalità del business e del peggioramento nel

mercato retail del gas, compensato dal ramp-up della capacità installata da fonti rinnovabili e dei relativi volumi (nei

nove mesi 2024 l’utile operativo proforma adjusted ammonta a €524 mln, in aumento del 18% rispetto al periodo di

confronto pari a €445 mln).

Il business ha conseguito un Ebitda proforma adjusted pari a €244 mln, in calo del 14% rispetto a €284 mln del terzo

trimestre 2023. Nei nove mesi 2024, €853 mln, in crescita del 13% rispetto al periodo di confronto (€753 mln).

L’indebitamento finanziario netto di Plenitude, consolidato nei risultati Eni, è pari a €1,7 mld (€2,4 mld al 31 dicembre 2023).

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special items” nella sezione Risultati di gruppo

Sviluppi strategici

A luglio, Plenitude ha completato la realizzazione di un nuovo parco eolico onshore da circa 39 MW nel sud Italia.

L’impianto è in grado di produrre annualmente 84 GWh di energia elettrica, pari al fabbisogno annuale di oltre 30.000

famiglie.

A luglio, Petronas, Enilive ed Euglena hanno conseguito la decisione finale di investimento (FID) per costruire una

bioraffineria in Malesia. L’avvio della costruzione dell’impianto è previsto nel quarto trimestre 2024. L’impianto avrà una

capacità di trattamento di circa 650 mila tonnellate/anno di materie prime per produrre SAF, HVO e bio-nafta.

Nei mesi di luglio e agosto, Enilive ha firmato in Italia accordi con Itabus, per la fornitura di gasolio HVO a 100 autobus

per il trasporto civile, e con Poste Italiane, per la fornitura di biocarburanti ai veicoli di terra e ai mezzi aerei.

Ad agosto, Enilive e LG Chem hanno raggiunto la decisione finale d’investimento per lo sviluppo di una bioraffineria in

Corea del Sud con una capacità di lavorazione di feedstock pari a 400 mila tonnellate/anno, facendo leva sulla tecnologia

Ecofining™ di Eni. L’avvio della costruzione della bioraffineria è previsto nel quarto trimestre 2024.

Ad agosto, Plenitude ha firmato un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 10 anni con Ferriera Valsabbia,

un’impresa siderurgica italiana, per la fornitura di energia prodotta al 100% da fonte rinnovabile. L’accordo riguarda

l’intera produzione di un impianto eolico di proprietà Plenitude con una capacità di 15 MW.

A settembre, Enilive ha siglato con Volotea una Lettera di Intenti per la fornitura a lungo termine di SAF tra il 2025 e il

2030 nei 15 aeroporti italiani in cui opera il vettore.

A settembre, sono state ottenute le autorizzazioni ambientali propedeutiche all’autorizzazione definitiva da parte degli

enti competenti per l’avvio della costruzione di una bioraffineria a Livorno.

A settembre, il progetto Green Volt, partecipato da Plenitude attraverso Vårgrønn, è stato selezionato come unico

progetto eolico offshore galleggiante ad aggiudicarsi un contratto nell’ultima asta per le rinnovabili nel Regno Unito

(“AR6”) il progetto rappresenterà il più grande parco eolico offshore galleggiante al mondo.

Ad ottobre, Plenitude ha avviato impianti eolici in Spagna con una capacità installata di circa 13 MW e una produzione

stimata di 31 GWh/anno nonché la costruzione di un impianto solare con una capacità installata di 220 MW il cui

completamento è previsto entro il 2025.

Refining, Chimica e Power

Produzioni e vendite

III Trim.

II Trim.

var %

Nove mesi

var %

Refining

Standard Eni Refining Margin (SERM) ⁽ᵃ⁾

Lavorazioni in conto proprio Italia

Lavorazioni in conto proprio resto del Mondo

Totale lavorazioni in conto proprio

$/barile

mln ton

10,46

12,58

18,17

20,47

14,56

15,52

mln ton

Tasso utilizzo impianti di raffinazione

Chimica

Vendite prodotti chimici

Tasso utilizzo impianti

Power

Produzione termoelettrica

(a) Dal 1° gennaio 2024 il margine indicatore è calcolato con una metodologia aggiornata che riflette il nuovo assetto industriale, legato essenzialmente alla trasformazione del sito di Livorno

e alle azioni di ottimizzazioni delle utilities, nonché le dinamiche evolutive del mercato dei greggi, incorporando una selezione sia ad alto che a basso tenore di zolfo.

Refining

Nel terzo trimestre 2024 il margine di raffinazione indicatore Eni (Standard Eni Refining Margin) si è attestato in media a

1,7 $/barile, rispetto a 11,7 $/barile del terzo trimestre 2023, dovuto ai ridotti crack spread dei prodotti, impattati

negativamente dalla minore domanda, in particolare nei settori industriali e delle costruzioni, e dall’eccesso di capacità

(5,6 $/barile nei nove mesi 2024, in riduzione rispetto a 9,4 $/barile nei nove mesi 2023, -40%, principalmente per effetto

del trend registrato nel secondo trimestre 2024).

Nel terzo trimestre 2024 le lavorazioni di petrolio e di semilavorati in conto proprio in Italia, pari a 3,29 mln di tonnellate,

sono in riduzione del 23% rispetto al terzo trimestre 2023 per effetto dei minori volumi lavorati presso la raffineria di

Sannazzaro e di Livorno a seguito del nuovo assetto industriale. Nel resto del mondo, le lavorazioni sono in riduzione del

5% rispetto al trimestre 2023, per minori volumi lavorati presso la raffineria partecipata di ADNOC. Nei nove mesi 2024,

le lavorazioni evidenziano un calo principalmente in Italia (-17%) per effetto dei driver citati nel commento ai risultati

trimestrali.

Chimica

Le vendite di prodotti chimici di 0,81 mln di tonnellate nel terzo trimestre 2024 sono in aumento del 6% rispetto al periodo

di confronto. Nei nove mesi 2024 le vendite sono pari a 2,43 mln di tonnellate, +4% rispetto al periodo di confronto.

I margini sul polietilene e sugli stirenici hanno riportato una riduzione a seguito dei ridotti prezzi delle commodity e delle

dinamiche competitive.

Power

La produzione termoelettrica è stata pari a 5,33 TWh nel terzo trimestre 2024, in aumento del 3% rispetto al periodo di

confronto, per effetto della positiva performance industriale e del favorevole scenario dell’energia elettrica (14,56 TWh

nei nove mesi 2024, in riduzione del 6% a causa dello scenario negativo del mercato power).

Risultati

II Trim.

(102)

(222)

(152)

III Trim.

(€ milioni)

var %

Nove mesi

var %

Utile operativo proforma adjusted

Refining

di cui: società partecipate rilevanti

Chimica

Power

Utile (perdita) operativo delle società consolidate

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

(129)

(193)

(902)

(198)

(287)

(187)

(583)

(902)

(377)

(444)

(155)

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate

(165)

(348)

(117)

Utile (perdita) ante imposte adjusted

(139)

(235)

Utile (perdita) netto adjusted

(101)

(145)

Investimenti tecnici

Nel terzo trimestre 2024, il business Refining ha conseguito l’utile operativo proforma adjusted di €31 mln, in calo rispetto

al terzo trimestre 2023 a causa dei deboli margini di raffinazione. Il risultato include il contributo di ADNOC R>. Nei

nove mesi 2024, il business ha conseguito l’utile operativo proforma adjusted di €313 mln, in calo rispetto al periodo di

confronto per effetto dei margini di raffinazione più deboli e delle minori lavorazioni.

Nel terzo trimestre 2024, il business della Chimica gestito da Versalis ha riportato una perdita operativa proforma

adjusted pari a €193 mln, in leggera riduzione rispetto alla perdita del terzo trimestre 2023. Tale risultato riflette il calo

della domanda in tutti i segmenti di business dovuto al rallentamento macroeconomico e ai maggiori costi di produzione

in Europa che hanno ridotto la competitività delle produzioni di Versalis rispetto ai competitors americani ed asiatici in

un contesto di eccesso di offerta. Nei nove mesi 2024, la perdita proforma adjusted di €583 mln, (perdita di €377 mln nei

nove mesi 2023) riflette condizioni di mercato eccezionalmente avverse.

Nel terzo trimestre 2024, il business Power di produzione di energia elettrica da impianti a gas ha riportato l’utile operativo

proforma adjusted di €33 mln, in riduzione del 15% rispetto al terzo trimestre 2023, a causa del calo della domanda da

parte del Transmission Operator System (TSO) nell’ambito del mercato dei servizi ancillari. Nei nove mesi 2024, l’utile

operativo proforma adjusted di €83 mln, evidenzia una riduzione di €42 mln rispetto ai nove mesi 2023.

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special items” nella sezione Risultati di gruppo.

Sviluppi strategici

Eni ha finalizzato il piano di trasformazione, decarbonizzazione e rilancio del business della chimica annunciato a marzo,

che prevede investimenti di circa €2 mld e la riduzione di circa 1 mln tonnellate delle emissioni CO2, pari a circa il 40%

del totale Versalis. Gli investimenti riguarderanno lo sviluppo di nuove piattaforme di prodotto in attività downstream a

elevato valore quali le rinnovabili, l’economia circolare e i mercati in crescita dei prodotti specializzati, dove Versalis ha

acquisito un eccellente posizionamento competitivo, riducendo al contempo l’esposizione alla chimica di base. Il piano

di trasformazione comprende anche lo sviluppo di attività nella bioraffinazione e nell’accumulo di energia presso gli

esistenti siti industriali. Il piano si propone di recuperare la profittabilità con ricadute positive sui livelli occupazionali,

allineando il business con la strategia Eni improntata alla tecnologia e focalizzata sulle attività legate alla transizione

energetica con vantaggi competitivi.

A settembre, Versalis, Bridgestone e Gruppo BB&G hanno firmato un accordo finalizzato alla creazione di una filiera

circolare per trasformare gli pneumatici a fine uso (PFU) in nuovi pneumatici. L’accordo consentirà lo sviluppo di un

modello per la creazione su scala industriale di una filiera sempre più sostenibile.

A ottobre, in linea con le iniziative di implementazione di economia circolare, dalla collaborazione tra Versalis e Vesta,

nasce ReUp, il nuovo brand nel settore dell’arredamento e dell’home decor per la produzione e la commercializzazione

di soluzioni in plastica ottenuta in tutto o in parte da fonti rinnovabili o da riciclo.

Risultati di sostenibilità

Tra i principali sviluppi della strategia di Gruppo finalizzata a rendere sempre più sostenibile la performance ESG delle attività

industriali del Gruppo si evidenzia:

In linea con la sua tradizionale attenzione alla salvaguardia della risorsa idrica, Eni ha assunto l’impegno a raggiungere

entro il 2035 la positività idrica in almeno il 30% dei propri siti con prelievi maggiori di 0,5 Mm3/anno di acqua dolce in

aree a stress idrico e ambisce alla positività idrica al 2050 nei propri siti operati, ispirata ai principi del Net Positive Water

Impact proposto dall’iniziativa CEO Water Mandate.

In occasione dell’evento IEA-COP29 dal tema “Turning Methane Pledges Into Action”, Eni ha pubblicato il suo primo

rapporto sulle emissioni di metano “Methane Report 2024”, che sottolinea l’impegno dell’azienda per la trasparenza e la

riduzione delle emissioni globali di metano, ribadendo l’impegno a conseguire emissioni di metano prossime allo zero

entro il 2030. Tale obiettivo si fonda sugli importanti risultati raggiunti nel contenimento delle emissioni dirette di metano

del Gruppo che si sono più che dimezzate negli ultimi sei anni (2018-2023), mentre l’intensità emissiva di metano

nell’Upstream, pari allo 0,06%, colloca Eni tra i leader del settore.

Rating ESG: nell’aggiornamento annuale (agosto 2024), Moody’s ESG Solutions ha ulteriormente migliorato il punteggio

e confermato il posizionamento di Eni in fascia Advanced, la migliore della metodologia, per le elevate capacità nella

gestione dei rischi ESG.

Risultati di Gruppo

II Trim.

21.715

1.581

1.554

3.185

4.107

3.532

Ricavi della gestione caratteristica

Utile (perdita) operativo

69.095

1.360

3.126

5.611

7.401

2.442

3.014

3.400

Enilive e Plenitude

var %

65.309

(250)

Utile operativo proforma adjusted

Utile (perdita) operativo adjusted

Nove mesi

22.319

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti

var %

20.658

Esclusione special item ⁽ᵃ⁾

Global Gas & LNG Portfolio (GGP)

Eliminazione (utile) perdita di magazzino

(102)

III Trim.

(€ milioni)

2.618

3.276

8.654

11.036

2.969

3.018

3.953

11.623

14.054

3.213

3.397

10.065

10.028

2.716

1.006

Refining, Chimica e Power

(129)

Corporate,

) altre

p attività ed

j elisioni di consolidamento

(254)

(337)

1.071

(187)

(173)

(249)

3.418

Utile (perdita) ante imposte adjusted

2.656

3.265

9.200

11.919

1.539

Utile (perdita) netto adjusted

1.292

1.837

4.429

6.718

Utile (perdita) netto

1.935

2.476

4.656

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

1.916

2.394

4.598

Eliminazione (utile) perdita di magazzino

(177)

Esclusione special item ⁽ᵃ⁾

1.271

1.818

1.519

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.673

1.803

4.372

6.660

(a) Per maggiori informazioni v. tabella “Analisi degli special item”.

Nel terzo trimestre 2024 il Gruppo ha conseguito l’utile operativo proforma adjusted di €3.400 mln, in calo del 14% rispetto

al periodo di confronto pari a circa €550 mln, spiegati dal deterioramento dei margini del business Refining (-€400 mln)

e dalla riduzione del 5% nella E&P (-€180 mln rispetto al terzo trimestre 2023) a seguito dei minori prezzi di realizzo in

parte compensati dalla crescita produttiva. Nei nove mesi 2024 l’utile operativo proforma adjusted del Gruppo di €11.623

mln è in calo del 17% rispetto ai nove mesi 2023, per effetto dello sfavorevole confronto con il 2023 del settore GGP (66% rispetto al 2023) che allora registrò un significativo risultato dovuto alle condizioni di mercato particolarmente

favorevoli e a proventi una tantum da rinegoziazioni contrattuali, nonché l’ulteriore fase di declino nei business

downstream per effetto della debole domanda e pressione competitiva in un contesto di eccesso di offerta. Tale trend è

stato in parte compensato dalla resiliente performance della E&P grazie anche all’incremento della produzione (+4%).

Nel terzo trimestre 2024, l’utile ante imposte adjusted di €2.656 mln, in riduzione di €609 mln (-19%) rispetto al trimestre

di confronto, riflette il trend dell’utile operativo adjusted e il minor contributo delle JV e associate valutate all’equity.

Nel terzo trimestre 2024, l’utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni di €1.271 mln ha registrato un calo del

30% rispetto al terzo trimestre 2023. Rispetto alla più contenuta riduzione del 19% conseguita a livello di utile ante

imposte, la riduzione dell’utile netto adjusted è stata condizionata dall’incremento del tax rate adjusted di gruppo che si

è attestato al 51,4% (rispetto al 43,7% del trimestre di confronto) per effetto della maggiore incidenza sul risultato ante

imposte consolidato dei paesi esteri in cui opera l’upstream caratterizzati da tax rate significativi, mentre è diminuito il

contributo all’utile ante imposte di Gruppo degli altri settori operanti in giurisdizioni OCSE con tax rate più contenuti.

Gli special item dei nove mesi 2024 di €1.673 mln comprendono oneri non monetari relativi a svalutazioni di asset del

settore E&P per €980 mln, al netto del relativo effetto fiscale, nell’ambito di un’analisi del portafoglio con revisione delle

priorità di spesa diminuendo l’impegno nelle future fasi di sviluppo di asset marginali e maggiore focus sui progetti “core”

in coerenza con la strategia, in parte mitigate dal provento relativo a un accordo di ripartizione su basi paritetiche degli

oneri ambientali con un operatore italiano e dalla plusvalenza relativa alla cessione degli assets upstream nell’onshore

Nigeriano.

Posizione finanziaria netta e cash flow operativo

II Trim.

III Trim.

(€ milioni)

Utile (perdita) netto

Nove mesi

var. ass.

var. ass.

1.935

(1.391)

2.476

4.656

(2.180)

Rettifiche per ricondurre l’utile (perdita) netto al flusso di cassa netto da attività operativa:

2.991

– ammortamenti e altre componenti non monetarie

1.875

1.357

6.774

4.518

2.256

(165)

– plusvalenze nette su cessioni di attività

(382)

(371)

(566)

(429)

(137)

1.456

– dividendi, interessi e imposte

1.263

1.552

(289)

4.428

4.623

(195)

Variazione del capitale di esercizio

1.298

(140)

1.438

1.154

(894)

Dividendi incassati da partecipate

(273)

(1.483)

(296)

4.571

(2.021)

(547)

Imposte pagate

Interessi (pagati) incassati

Flusso di cassa netto da attività operativa

Investimenti tecnici

Investimenti in partecipazioni, imprese consolidate e rami d’azienda

Dismissioni di partecipazioni consolidate, rami d’azienda, attività materiali e immateriali e

partecipazioni

Altre variazioni relative all’attività di investimento

2.369

Free cash flow

Investimenti e disinvestimenti di attività finanziarie non strumentali all’attività operativa

Variazione debiti finanziari correnti e non correnti

(362)

Rimborso di passività per beni in leasing

(908)

Flusso di cassa del capitale proprio

Flusso di cassa netto delle obbligazioni perpetue subordinate ibride e interessi

1.409

1.682

(1.735)

(1.378)

(357)

(4.554)

(4.767)

(171)

(138)

(755)

(493)

(262)

(1.472)

2.997

3.519

(522)

9.472

10.944

(2.001)

(1.873)

(128)

(5.953)

(6.549)

(2.384)

(1.870)

(514)

1.059

1.008

1.686

1.146

(852)

(278)

(574)

(804)

(825)

1.127

1.359

(232)

2.017

3.086

(1.069)

(886)

(100)

1.021

(2.063)

(2.076)

(619)

(648)

(262)

(195)

(933)

(670)

(263)

(1.370)

(1.327)

(2.856)

(3.335)

1.549

1.462

1.549

1.549

(129)

1.419

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE ED EQUIVALENTI

Variazioni area di consolidamento e differenze cambio sulle disponibilità

(853)

(1.844)

(838)

(608)

(230)

3.907

Flusso di cassa netto ante variazione circolante al costo di rimpiazzo adjusted

2.898

3.369

(471)

10.701

12.892

(2.191)

Nove mesi

var. ass.

III Trim.

II Trim.

2.369

(362)

(€ milioni)

Free cash flow

Rimborso di passività per beni in leasing

Debiti e crediti finanziari società acquisite

var. ass.

1.127

1.359

(232)

2.017

3.086

(1.069)

(262)

(195)

(933)

(670)

(263)

(482)

Debiti e crediti finanziari società disinvestite

(591)

Differenze cambio su debiti e crediti finanziari e altre variazioni ⁽ᵃ⁾

(908)

Flusso di cassa del capitale proprio

Flusso di cassa netto delle obbligazioni perpetue subordinate ibride e interessi

(554)

(293)

(261)

(1.370)

(1.327)

1.549

(482)

(155)

(1.275)

(492)

(783)

(2.856)

(3.335)

1.549

1.462

1.549

(414)

VARIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ANTE PASSIVITA’ PER LEASING

(464)

(2.067)

(1.653)

Rimborsi lease liability

Accensioni del periodo e altre variazioni

(368)

(723)

(618)

(105)

VARIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO POST PASSIVITA’ PER LEASING

(637)

1.338

(1.857)

(1.601)

(256)

(289)

(a) Include debiti verso fornitori classificati come finanziari per effetto del differimento dei termini di pagamento in relazione al sostenimento di costi capitalizzati per l’acquisto di impianti e macchinari

(€1.628 milioni e €672 milioni nei nove mesi 2024 e 2023, rispettivamente, €572 milioni e €483 milioni nel terzo trimestre 2024 e 2023, rispettivamente).

Il flusso di cassa netto da attività operativa dei nove mesi 2024 pari a €9.472 mln, include €1.409 mln di dividendi distribuiti

dalle partecipate, principalmente da Azule Energy, Vår Energi e ADNOC R>. Ha inoltre beneficiato di un maggiore

ammontare di crediti commerciali ceduti in operazioni di factoring con scadenza nei prossimi periodi di riferimento, rispetto

al quarto trimestre 2023 (in aumento di circa €0,4 mld).

Il flusso di cassa netto ante variazione circolante al costo di rimpiazzo adjusted si ridetermina in €10.701 mln nei nove mesi

2024, al netto delle seguenti componenti: l’utile/perdita di magazzino olio e prodotti, la differenza temporanea tra il valore del

magazzino gas calcolato in base al metodo del costo medio ponderato e la misura interna di performance del management

che utilizza il magazzino quale leva di ottimizzazione dei margini, il fair value dei derivati su commodity privi dei requisiti

formali per il trattamento in hedge accounting, o ripartiti proporzionalmente per competenza.

Nel terzo trimestre 2024, il flusso di cassa relativo alla voce “Flusso di cassa netto delle obbligazioni perpetue subordinate

ibride” include principalmente l’emissione di un bond perpetuo ibrido subordinato (€1,59 mld) da parte di una società del

gruppo per finanziare nello specifico la costruzione di unità FLNG da utilizzare in uno dei principali progetti del Gruppo.

La riconduzione del flusso di cassa netto ante variazione circolante al costo di rimpiazzo adjusted al flusso di cassa netto

da attività operativa è riportata di seguito:

II Trim.

III Trim.

(€ milioni)

Nove mesi

2023 var. ass.

9.472

10.944

(1.472)

4.571

Flusso di cassa netto da attività operativa

(827)

Variazione del capitale di esercizio

(1.298)

(1.438)

(260)

(1.154)

Esclusione derivati su commodity

(152)

1.075

1.232

(157)

4.171

(264)

3.907

2.997

2023 var. ass.

3.519

(522)

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Flusso di cassa netto ante variazione circolante a costi di rimpiazzo

(Proventi) oneri straordinari

Flusso di cassa netto ante variazione circolante al costo di rimpiazzo

adjusted

(250)

2.618

3.257

(639)

10.712

11.381

(669)

1.511

(1.522)

2.898

3.369

(471)

10.701

12.892

(2.191)

I capex organici di €6,1 mld nei nove mesi 2024 registrano una riduzione del 9,2% rispetto al periodo di confronto 2023. Al

netto di tali capex organici, il flusso di cassa discrezionale ante variazione circolante si ridetermina in €4,6 mld.

Le acquisizioni al netto dei disinvestimenti ammontano a circa €0,6 mld. Le acquisizioni sono riferite all’operatore upstream

Neptune Energy (€2,3 mld, incluso il debito netto acquisito), asset del business rinnovabili e a una rete di stazioni di servizio

in Spagna. Le dismissioni hanno riguardato gli asset E&P nell’onshore della Nigeria, il 10% della partecipazione di Saipem,

licenze di produzione in Congo, nonché il versamento in conto capitale a Plenitude di €0,6 mld grazie alla finalizzazione

dell’accordo con il fondo EIP, che ha acquisito una partecipazione di minoranza pari al 7,6%.

L’incremento dell’indebitamento ante IFRS 16 nei nove mesi 2024 pari a circa €2 mld è dovuto al flusso di cassa netto da

attività operativa adjusted di €10,7 mld, all’emissione del bond ibrido (€1,6 mld) da parte di una società del gruppo, al netto

dei fabbisogni del circolante adjusted (circa €1,3 mld), agli investimenti di €6,1 mld, al pagamento dei dividendi agli azionisti

Eni e all’acquisto di azioni proprie di €3,4 mld (€1,1 mld di acquisto azioni e €2,3 mld di pagamento dividendi relativi alla terza

e quarta tranche del dividendo 2023 e alla prima tranche del dividendo 2024), all’effetto netto di acquisizioni/disinvestimenti

(€0,6 mld), ai debiti verso fornitori in relazione al sostenimento di costi capitalizzati per l’acquisto di impianti e macchinari

(€1,6 mld), nonché al pagamento delle rate di leasing e delle cedole dei bond ibridi (€0,9 mld) e ad altre variazioni (€0,3 mld).

Al 18 ottobre 2024, sono state acquistate circa 63 mln di azioni con un esborso di €0,9 mld, nell’ambito del programma di

buyback 2024.

Stato patrimoniale riclassificato

1 gen. 2024

30 Sett. 2024

Immobili, impianti e macchinari

56.299

57.071

Diritto di utilizzo beni in leasing

4.834

4.648

(186)

Attività immateriali

6.379

6.448

Rimanenze immobilizzate – scorte d’obbligo

1.576

1.514

13.886

13.944

1.002

(2.031)

(1.428)

81.939

83.199

1.260

(€ milioni)

Var. ass.

Capitale immobilizzato

Partecipazioni

Crediti finanziari e titoli strumentali all’attività operativa

Debiti netti relativi all’attività di investimento

Capitale di esercizio netto

Rimanenze

Crediti commerciali

Debiti commerciali

Attività (passività) tributarie nette

Fondi per rischi e oneri

Altre attività (passività) d’esercizio

Fondi per benefici ai dipendenti

Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili

6.186

6.585

13.184

9.400

(3.784)

(14.231)

(11.190)

3.041

(2.112)

(2.576)

(464)

(15.533)

(15.363)

(892)

(695)

(13.398)

(13.839)

(441)

(748)

(693)

1.564

68.540

70.231

1.691

53.184

51.037

(2.147)

2.441

1.981

53.644

53.478

(166)

Indebitamento finanziario netto ante passività per leasing ex IFRS 16

9.560

11.627

2.067

Passività per beni leasing

5.336

5.126

(210)

Indebitamento finanziario netto post passività per leasing ex IFRS 16

14.896

16.753

1.857

COPERTURE

68.540

70.231

1.691

CAPITALE INVESTITO NETTO

Patrimonio netto degli azionisti Eni

Interessenze di terzi

Patrimonio netto

Leverage ante lease liability ex IFRS 16

Leverage post lease liability ex IFRS 16

Gearing

Al 30 settembre 2024 il capitale immobilizzato (€83,2 mld) è aumentato di €1,3 mld rispetto al 1° gennaio 2024 per effetto

degli investimenti e dell’acquisizione del Gruppo Neptune Energy. Tali effetti positivi sono stati in parte compensati dalla

cessione degli asset onshore nigeriani finalizzata nel mese di agosto 2024, dall’effetto negativo delle differenze cambio (al

30 settembre 2024, cambio puntuale EUR/USD pari a 1,120 rispetto al cambio di 1,105 al 31 dicembre 2023, +1,3%) che

hanno ridotto il book value delle attività denominate in dollari, e dagli ammortamenti/svalutazioni e radiazioni di periodo.

Il patrimonio netto (€53,5 mld) è sostanzialmente invariato rispetto a fine 2023 per effetto dell’utile netto del periodo (€2,5

mld) e dell’emissione del bond ibrido da parte di una società del Gruppo (€1,6 mld) più che compensati dall’effetto della

remunerazione degli azionisti (dividendi distribuiti agli azionisti e riacquisto di azioni proprie per complessivi €3,4 mld),

nonché dalle differenze negative di cambio (circa €0,7 mld) che riflettono il deprezzamento del dollaro rispetto all’euro. Le

interessenze di terzi di €2,4 mld al 30 settembre 2024 includono: i) una partecipazione di minoranza acquisita da un fondo

di private equity nel capitale sociale di Plenitude (€0,4 mld); ii) un bond ibrido perpetuo subordinato emesso da una società

del Gruppo (€1,6 mld) classificato nel patrimonio netto in considerazione del diritto incondizionato del Gruppo di evitare il

trasferimento di liquidità o altre attività finanziarie agli obbligazionisti.

L’indebitamento finanziario netto 4 ante lease liability al 30 settembre 2024 è pari a €11,6 mld, in aumento di circa €2,1 mld

rispetto al 1° gennaio 2024. Il leverage 5 – rapporto tra indebitamento finanziario netto ante lease liabilities e patrimonio

netto – si attesta a 0,22 al 30 settembre 2024.

Informazioni sulla composizione dell’indebitamento finanziario netto sono fornite a pag. 29.

In questo comunicato stampa apposite note esplicative illustrano contenuto e significato degli indicatori alternativi di performance in linea con gli Orientamenti dell’ESMA sugli

Indicatori Alternativi di Performance (Orientamenti ESMA/2015/1415) pubblicati in data 5 ottobre 2015. Per la definizione di questi indicatori alternativi di performance v. sezione

Indicatori Alternativi di Performance alle pag. 20 e seguenti del presente comunicato stampa.

Special item

Gli special item dell’utile operativo (al lordo del relativo effetto fiscale) sono rappresentati da oneri netti di €2.618 mln e €651

mln rispettivamente nei nove mesi e nel terzo trimestre 2024, con il seguente breakdown per settore:

E&P: oneri netti di €1.468 mln nei nove mesi 2024 (oneri netti di €65 mln nel terzo trimestre 2024) relativi principalmente

a writedown di proprietà in Alaska disponibili per la vendita il cui valore è stato allineato al fair value e di un asset

petrolifero a seguito della revisione del profilo delle riserve, nell’ambito di un’analisi del portafoglio con revisione delle

priorità di spesa diminuendo l’impegno nelle future fasi di sviluppo di asset marginali e maggiore focus sui progetti “core”

in coerenza con la strategia.

GGP: oneri netti di €1.675 mln nei nove mesi 2024 (oneri netti di €357 mln nel terzo trimestre 2024) rappresentati

principalmente dalla componente valutativa dei derivati su commodity privi dei requisiti per l’hedge accounting o vendite

a termine di gas di portafoglio per le quali non è prevista la own use exemption (oneri di €1.532 mln e €504 mln nei nove

mesi e nel terzo trimestre 2024, rispettivamente) e dalla differenza tra la valorizzazione delle rimanenze gas a costo

medio ponderato prevista dagli IFRS e quella gestionale che tiene conto delle dinamiche di invaso e svaso del gas naturale

e riporta i margini (differenziale del costo del gas tra estate e inverno) ed i relativi effetti di hedging in corrispondenza dei

prelievi (oneri di €15 mln e proventi di €43 mln nei nove mesi e terzo trimestre 2024, rispettivamente).

Enilive e Plenitude: proventi netti per €429 mln nei nove mesi (oneri netti di €2 mln nel terzo trimestre 2024) relativi

principalmente alla componente valutativa dei derivati su commodity privi dei requisiti per l’hedge accounting.

Refining, Chimica e Power: oneri netti di €263 mln nei nove mesi (oneri netti di €216 mln nel terzo trimestre 2024) relativi

principalmente al write-off degli investimenti di mantenimento e asset integrity relativi a CGU con flussi di cassa attesi

negativi, principalmente nei business Refining e Chimica (€286 mln e €118 mln nei due reporting period, rispettivamente)

e altri oneri che sono stati compensati da un provento di €184 mln relativo ad un accordo per la ripartizione dei costi

ambientali con un altro operatore, come dettagliato di seguito.

Corporate e altre attività: provento netto di €359 mln nei nove mesi (oneri netti di €11 mln nel terzo trimestre 2024)

relativo principalmente all’accordo con un operatore italiano per la ripartizione su base paritaria dei costi ambientali

sostenuti presso alcuni siti italiani, gestiti congiuntamente a fine anni Ottanta e inizi anni Novanta dai due partner e presso

i quali successivamente sono state condotte attività di bonifica e stanziati dei fondi interamente da parte Eni.

Gli altri special item dei nove mesi 2024 includono il provento relativo alla cessione degli asset onshore nigeriani di €0,4 mld

e alla vendita della quota del 10% della partecipazione di Eni in Saipem (€0,2 mld).

Altre informazioni, basis of presentation e disclaimer

Il presente comunicato stampa sui risultati consolidati dell’Eni relativi al terzo trimestre e ai nove mesi 2024 è stato redatto su base volontaria in

ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 82-ter del Regolamento Emittenti (delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

nell’ambito di una policy aziendale di regolare informativa sulle performance finanziarie e operative della Compagnia rivolta al mercato e agli investitori

in linea con il comportamento dei principali peer che pubblicano un reporting trimestrale. Le informazioni economiche sono fornite con riferimento al

terzo trimestre e nove mesi 2024 e ai relativi comparative period (terzo trimestre e nove mesi 2023 e secondo trimestre 2024). I flussi di cassa sono

presentati con riferimento agli stessi periodi. Le informazioni patrimoniali sono fornite con riferimento al 30 settembre 2024 e al 31 dicembre 2023.

Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, laddove non diversamente indicato, sono state redatte conformemente ai criteri di rilevazione

e valutazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS), emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati

dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19

luglio 2002. I criteri di rilevazione e valutazione adottati nella preparazione dei risultati del terzo trimestre 2024 e dei nove mesi 2024 sono gli stessi

adottati nella redazione della Relazione Finanziaria Annuale 2023 alla quale si rinvia.

Dal 1° gennaio 2024, il margine di raffinazione indicatore Eni (Standard Eni Refining Margin – SERM) è stato calcolato con una metodologia aggiornata

che riflette il nuovo assetto industriale un assetto industriale, legato essenzialmente alla trasformazione del sito di Livorno e alle azioni di

ottimizzazioni delle utilities, nonché le dinamiche evolutive del mercato dei greggi, incorporando una selezione sia ad alto che a basso tenore di zolfo.

I valori riesposti del SERM per i trimestri 2023 e la guidance per il 2024 sono riportati nella tabella seguente.

I trimestre

($/bbl)

II trimestre

IV trimestre

III trimestre

Previsione anno 2024*

Metodologia

precedente

Metodologia

aggiornata

Metodologia

precedente

Metodologia

aggiornata

Metodologia

precedente

Metodologia

aggiornata

Metodologia

precedente

Metodologia

aggiornata

Metodologia

precedente

Metodologia

aggiornata

Standard Eni Refining

Margin (SERM)

(*) Fornita in occasione del Capital Market Update dello scorso marzo.

Criteri di redazione

Dal 1° gennaio 2024, la segment information Eni esaminata dalla Direzione presenta la seguente articolazione:

Exploration&Production “E&P”;

Global Gas & Lng Portfolio “GGP”;

Enilive e Plenitude;

Raffinazione, chimica gestita da Versalis e Power (produzione di energia elettrica da centrali turbogas);

Corporate, società finanziarie, società di supporto al business, attività CCS e business agri.

L’aggregazione di Enilive (bioraffinazione e vendita retail di prodotti per la mobilità sostenibile) e Plenitude (vendita retail di commodity energetiche e

servizi a valore aggiunto, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e gestione rete di colonnine di ricarica per EV) in un unico reporting

segment è motivata dal fatto che i due business “exhibit similar economic characteristics”, hanno un’attività retail prevalente (“customer-facing

segments”) con ampie opportunità di cross-selling, dal comune disegno strategico di decarbonizzare le emissioni di CO2 dei clienti e dall’appetibilità

da parte di capitali dedicati.

L’attività Power considerata la minore significatività in proporzione alle principali grandezze economiche e patrimoniali di Gruppo è stata aggregata

con i settori operativi con i quali presenta le maggiori comunanze industriali.

Di seguito è riportata la nuova segment information relativa all’utile operativo adjusted per i periodi comparativi 2023:

I trimestre

(€ milioni)

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

Pubblicato

Riesposto

Pubblicato

Riesposto

Pubblicato

Riesposto

Pubblicato

U tile (perdita) operativo adjusted

4.641

4.641

3.381

3.381

3.014

3.014

2.769

2.769

di cui: E&P

2.806

2.806

2.077

2.077

2.620

2.620

2.431

2.431

1.372

1.372

1.087

1.087

Enilive, Refining e Chimica

– Enilive

– Refining

– Chimica

(109)

(198)

(237)

Plenitude & Power

– Plenitude

– Power

Enilive e Plenitude

Riesposto

– Enilive

– Plenitude

(163)

(109)

(198)

(237)

Refining, Chimica e Power

– Refining

– Chimica

– Power

Corporate ed altre attività

Effetto eliminazione utili interni

(151)

(151)

(107)

(107)

(165)

(165)

(228)

(228)

(172)

(172)

(135)

(135)

Ai fini del reporting statutory IFRS, Enilive e Plenitude sono presentati come due distinti reportable segment.

Come anticipato a pag. 2, a seguito della nuova struttura organizzativa che riassegna le principali responsabilità di profitto, l’attuale segment

information di Gruppo sarà rivista a partire dal quarto trimestre 2024.

Il contenuto e il significato delle misure di risultato non-GAAP e degli altri indicatori alternativi di performance è spiegato da note esplicative dedicate,

in linea con gli Orientamenti dell’ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance (Orientamenti ESMA/2015/1415) pubblicati in data 5 ottobre 2015.

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione “Misure alternative di performance (Non-GAAP measure)” del presente “Comunicato stampa”.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Esposito, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF che

l’informativa contabile nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Disclaimer

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”) relative a: piani di investimento, dividendi, acquisto di

azioni proprie, allocazione dei flussi di cassa futuri generati dalla gestione, evoluzione della struttura finanziaria, performance gestionali future, obiettivi

di crescita delle produzioni e delle vendite, esecuzione dei progetti. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischiosità e

di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno differire in misura anche significativa rispetto a quelli

annunciati in relazione a una molteplicità di fattori, tra cui: l’avvio effettivo di nuovi giacimenti di petrolio e di gas naturale, la capacità del management

nell’esecuzione dei piani industriali e il successo nelle trattative commerciali, l’evoluzione futura della domanda, dell’offerta e dei prezzi del petrolio, del

gas naturale e dei prodotti petroliferi, le performance operative effettive, le condizioni macroeconomiche generali, fattori geopolitici quali le tensioni

internazionali e l’instabilità socio-politica e i mutamenti del quadro economico e normativo in molti dei Paesi nei quali Eni opera, l’impatto delle

regolamentazioni dell’industria degli idrocarburi, del settore dell’energia elettrica e in materia ambientale, il successo nello sviluppo e nell’applicazione di

nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholder e altri cambiamenti nelle condizioni di business, l’azione della concorrenza. In

relazione alla stagionalità nella domanda di gas naturale e di alcuni prodotti petroliferi e all’andamento delle variabili esogene che influenzano la gestione

operativa di Eni, quali i prezzi e i margini degli idrocarburi e dei prodotti derivati, l’utile operativo e la variazione dell’indebitamento finanziario netto del

trimestre non possono essere estrapolati su base annuale.

Contatti societari

Sito internet: http://www.eni.com

Società per Azioni, Rome, Piazzale Enrico Mattei, 1

Il presente comunicato relativo ai risultati consolidati del terzo trimestre e dei nove mesi 2024 (non sottoposti a revisione contabile) è disponibile sul

sito internet Eni all’indirizzo eni.com.

Alternative performance indicators (Non-GAAP measures)

Il management valuta le performance underlying dei settori di business sulla base di misure di risultato non previste dagli IFRS (“Misure alternative di

performance”) che escludono dall’utile operativo e dall’utile netto reported una serie di oneri e proventi che il management valuta straordinari o non correlati alla

gestione industriale (special items) rispettivamente before e after tax che comprendono in particolare: le svalutazioni e le riprese di valore di asset, le plusvalenze

da cessione di immobilizzazioni materiali ed immateriali e di partecipazioni, gli accantonamenti al fondo rischi ambientale e altri fondi, gli oneri delle

ristrutturazioni, il fair value dei derivati di copertura dei rischi commodity/cambio privi dei requisiti formali per l’hedge accounting o per la “own use exemption”e

per analogia gli effetti valutativi relativi ad attività/passività nell’ambito di relazioni di “natural hedge” dei rischi summenzionati, nonché le svalutazioni delle

attività per imposte anticipate. Corrispondentemente è considerata avere natura “special” anche la componente di risultato della valutazione a equity delle

partecipazioni in joint venture e imprese collegate per la quota riferibile ai suddetti oneri e proventi (after tax). Inoltre, è oggetto di esclusione il cosiddetto

profit/loss on stock dato dalla differenza tra il costo corrente delle quantità vendute e quello determinato sulla base del criterio contabile IFRS del costo medio

ponderato per la valutazione delle giacenze di fine periodo. Il profit (loss) on stock non è rilevato nei settori che utilizzano il magazzino come leva gestionale per

ottimizzare i margini. Analogamente a quanto previsto per gli special item, è oggetto di esclusione il profit or loss on stock incluso nei risultati dalle imprese

partecipate valutate all’equity.

Tali misure di risultato sono definite utile operativo adjusted e utile netto adjusted.

Il management ritiene che tali misure di performance consentano di facilitare l’analisi dell’andamento dei business, assicurando una migliore comparabilità dei

risultati nel tempo, avuto riguardo alla presenza di fenomeni non ricorrenti, e, agli analisti finanziari, di valutare i risultati di Eni sulla base dei loro modelli

previsionali. L’informativa finanziaria Non-GAAP deve essere considerata come complementare e non sostituisce le informazioni redatte secondo gli IFRS. Le

altre compagnie possono adottare metodologie differenti per il calcolo delle Non-GAAP measure.

Di seguito la descrizione delle principali misure alternative di performance; le misure di seguito rappresentate sono afferenti a risultati consuntivati:

Utile operativo e utile netto adjusted

L’utile operativo e l’utile netto adjusted sono ottenuti escludendo dall’utile operativo e dall’utile netto reported gli special item e l’utile/perdita di magazzino,

nonché, nella determinazione dell’utile netto dei settori di attività, gli oneri/proventi finanziari correlati all’indebitamento finanziario netto. Ai fini della

determinazione dei risultati adjusted dei settori, sono classificati nell’utile operativo gli effetti economici relativi agli strumenti finanziari derivati attivati per la

gestione del rischio connesso all’esposizione dei margini industriali e dei debiti e crediti commerciali in valuta ai movimenti dei tassi di cambio e le relative

differenze di cambio di traduzione. L’effetto fiscale correlato alle componenti escluse dal calcolo dell’utile netto adjusted è determinato sulla base della natura

di ciascun componente di reddito oggetto di esclusione, con l’eccezione degli oneri/proventi finanziari per i quali è applicata convenzionalmente l’aliquota

statutory delle società italiane.

Gli oneri/proventi finanziari correlati all’indebitamento finanziario netto esclusi dall’utile netto adjusted di settore sono rappresentati dagli oneri finanziari sul

debito finanziario lordo e dai proventi sulle disponibilità e sugli impieghi di cassa non strumentali all’attività operativa.

Pertanto, restano inclusi nell’utile netto adjusted di settore gli oneri/proventi finanziari correlati con gli asset finanziari operati dal settore, in particolare i proventi

su crediti finanziari e titoli strumentali all’attività operativa e gli oneri finanziari derivanti dall’accretion discount di passività rilevate al valore attuale (in particolare

le passività di smantellamento e ripristino siti nel settore Exploration & Production).

Utile/perdita di magazzino

L’utile/perdita di magazzino deriva dalla differenza tra il costo corrente dei prodotti venduti e quello risultante dall’applicazione del costo medio ponderato

prevista dagli IFRS.

Utile operativo proforma adjusted

In relazione al crescente contributo delle JV/associates ed anche in connessione con il modello satellitare Eni, è stata definita la misura di risultato “utile

operativo proforma adjusted” che integra la quota Eni dei loro margini operativi.

Special item

Le componenti reddituali sono classificate tra gli special item, se significative, quando: (i) derivano da eventi o da operazioni il cui accadimento risulta non

ricorrente, ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività; (ii) derivano da eventi o da operazioni

non rappresentativi della normale attività del business, come nel caso degli oneri di ristrutturazione e ambientali, nonché di oneri/proventi connessi alla

valutazione o alla dismissione di asset, anche se si sono verificati negli esercizi precedenti o è probabile si verifichino in quelli successivi. Inoltre, le differenze e

derivati in cambi relativi alla gestione commerciale e non finanziaria, come avviene in particolare per i derivati in cambi posti in essere per la gestione del rischio

di cambio implicito nelle formule prezzo delle commodity, ancorché gestiti unitariamente sul mercato, sono riclassificati nell’utile operativo adjusted variando

corrispondentemente gli oneri/proventi finanziari. Sono classificati tra gli special item gli effetti contabili dei derivati su commodity valutati a fair value in aggiunta

a quelli privi dei requisiti contabili per essere classificati come hedges in base agli IFRS, anche quelli non ammessi alla “own use exemption”, la quota inefficace

dei derivati di copertura nonché gli effetti dei derivati le cui sottostanti transazioni fisiche sono attese in reporting period futuri. Analogamente sono classificati

come special items gli effetti valutativi relativi ad attività/passività impiegate in una relazione di natural hedge di un rischio mercato, quali le differenze di cambio

da allineamento maturate su debiti in valuta i cui flussi di rimborso sono assicurati da entrate in valuta altamente probabili. Sia la componente di fair value

sospesa relativa ai derivati su commodity e altri strumenti sia le componenti maturate saranno imputate ai risultati di futuri reporting period al manifestarsi del

sottostante.

In applicazione della Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006, le componenti reddituali derivanti da eventi o da operazioni non ricorrenti sono evidenziate,

quando significative, distintamente nei commenti del management e nell’informativa finanziaria.

Leverage

Il leverage è una misura Non-GAAP della struttura finanziaria del Gruppo, evidenziando il grado di indebitamento, ed è calcolato come rapporto tra

l’indebitamento finanziario netto e il patrimonio netto comprensivo delle interessenze di terzi azionisti. Il leverage è utilizzato per valutare il grado di solidità e di

efficienza della struttura patrimoniale in termini di incidenza relativa delle fonti di finanziamento tra mezzi di terzi e mezzi propri, nonché per effettuare analisi

di benchmark con gli standard dell’industria.

Gearing

Il gearing è calcolato come rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e il capitale investito netto e misura quanta parte del capitale investito netto è finanziata

con il ricorso ai mezzi di terzi.

Flusso di cassa operativo ante capitale circolante al costo di rimpiazzo

Flusso di cassa netto da attività operativa prima della variazione del capitale di esercizio, escludendo l’utile/perdita di magazzino e certe componenti

straordinarie, quali accantonamenti straordinari per perdite su crediti, nonché in considerazione dell’elevata volatilità dei mercati la variazione del fair value dei

derivati su commodity privi dei requisiti contabili per essere classificati come hedges in base agli IFRS, compresi quelli non ammessi alla “own use exemption”,

la quota inefficace dei derivati di copertura nonché gli effetti dei derivati le cui sottostanti transazioni fisiche sono attese in reporting period futuri.

Free cash flow

Il Free cash flow è la misura che consente il collegamento tra il rendiconto finanziario, che esprime la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo

dello schema di rendiconto finanziario obbligatorio, e la variazione dell’indebitamento finanziario netto tra inizio e fine periodo dello schema di rendiconto

finanziario riclassificato. Il “free cash flow” rappresenta l’avanzo o il deficit di cassa che residua

dopo il finanziamento degli investimenti e chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di cassa

relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari), al capitale proprio (pagamento di dividendi/acquisto netto di azioni

proprie/apporti di capitale), nonché gli effetti sulle disponibilità liquide ed equivalenti delle variazioni dell’area di consolidamento e delle differenze cambio da

conversione; (ii) sulla variazione dell’indebitamento finanziario netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi relativi al capitale proprio, nonché

gli effetti sull’indebitamento finanziario netto delle variazioni dell’area di consolidamento e delle differenze di cambio da conversione.

Indebitamento finanziario netto

L’indebitamento finanziario netto è calcolato come debito finanziario al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti, delle attività finanziarie valutate al fair

value con effetti a conto economico, nonché dei crediti finanziari non strumentali all’attività operativa. Assumono la qualificazione di strumentali all’attività

operativa le attività finanziarie funzionali allo svolgimento delle operations.

Riconciliazione risultati Non-GAAP vs. risultati GAAP

Refining, Chimica e

Power

(112)

(902)

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate (a)

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti (b)

Utile operativo proforma adjusted (c)=(a)+(b)

Oneri finanziari e dividendi delle società consolidate (d)

Oneri finanziari e dividendi delle società partecipate rilevanti (e)

Imposte sul reddito delle società partecipate rilevanti (f)

Utile (perdita) netto adjusted delle società partecipate rilevanti (g)=(b)+(e)+(f)

Utile (perdita) ante imposte adjusted (h)=(a)+(d)+(g)

Imposte sul reddito (i)

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted (j)=(h)+(i)

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

(153)

2.280

3.213

(111)

(543)

2.503

(1.255)

(107)

1.248

(106)

188,0

(163)

GRUPPO

Enilive e Plenitude

Utile (perdita) operativo

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item:

oneri ambientali (recupero costi da terzi)

svalutazioni (riprese di valore) nette

Effetto eliminazione

utili interni

Global Gas & LNG

Portfolio

2.215

III Trimestre 2024

Corporate e Altre

attività

Exploration &

Production

(€ milioni)

(162)

1.360

(165)

(129)

(139)

(152)

(102)

(153)

(102)

(101)

(115)

(152)

(102)

(150)

2.442

3.400

(138)

(545)

2.656

(1.364)

1.292

1.271

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.271

Esclusione special item:

oneri ambientali

svalutazioni (riprese di valore) nette

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

GRUPPO

(161)

(285)

3.126

(250)

(152)

(313)

Special item dell’utile (perdita) operativo

(287)

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

altro

Effetto eliminazione

utili interni

Corporate e Altre

attività

2.542

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Enilive e Plenitude

Global Gas & LNG

Portfolio

Utile (perdita) operativo

Exploration &

Production

III Trimestre 2023

Refining, Chimica e

Power

(€ milioni)

(213)

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate (a)

2.620

(165)

(172)

3.014

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti (b)

Utile operativo proforma adjusted (c)=(a)+(b)

3.397

(165)

(172)

3.953

Oneri finanziari e dividendi delle società consolidate (d)

Oneri finanziari e dividendi delle società partecipate rilevanti (e)

(472)

2.770

(155)

(172)

3.265

(1.241)

(134)

(122)

(1.428)

(123)

1.837

Imposte sul reddito delle società partecipate rilevanti (f)

Utile (perdita) netto adjusted delle società partecipate rilevanti (g)=(b)+(e)+(f)

Utile (perdita) ante imposte adjusted (h)=(a)+(d)+(g)

Imposte sul reddito (i)

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted (j)=(h)+(i)

(506)

303,0

1.529

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.818

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

1.916

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

(177)

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.818

Refining, Chimica e

Power

(794)

1.392

(902)

GRUPPO

Enilive e Plenitude

Utile (perdita) operativo

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Effetto eliminazione

utili interni

Global Gas & LNG

Portfolio

5.779

Nove mesi 2024

Corporate e Altre

attività

Exploration &

Production

(€ milioni)

5.611

(385)

(379)

1.329

1.643

(466)

1.532

1.075

1.468

7.247

1.675

(429)

1.047

(348)

(359)

(263)

2.618

8.654

2.818

10.065

1.006

(187)

(263)

2.969

11.623

(213)

(318)

Imposte sul reddito delle società partecipate rilevanti (f)

Utile (perdita) netto adjusted delle società partecipate rilevanti (g)=(b)+(e)+(f)

Utile (perdita) ante imposte adjusted (h)=(a)+(d)+(g)

(1.667)

7.867

(235)

(378)

Imposte sul reddito (i)

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted (j)=(h)+(i)

(4.211)

(377)

(325)

3.656

(145)

(301)

Esclusione special item:

oneri ambientali (recupero costi da terzi)

svalutazioni (riprese di valore) nette

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate (a)

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti (b)

Utile operativo proforma adjusted (c)=(a)+(b)

Oneri finanziari e dividendi delle società consolidate (d)

Oneri finanziari e dividendi delle società partecipate rilevanti (e)

(115)

(377)

(381)

(1.665)

9.200

(4.771)

4.429

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

4.372

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

2.394

1.673

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

4.372

oneri ambientali

svalutazioni (riprese di valore) nette

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

altro

GRUPPO

(444)

(622)

7.401

Special item dell’utile (perdita) operativo

U tile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate (a)

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti (b)

U tile operativo proforma adjusted (c)=(a)+(b)

Oneri finanziari e dividendi delle società consolidate (d)

Oneri finanziari e dividendi delle società partecipate rilevanti (e)

Imposte sul reddito delle società partecipate rilevanti (f)

Utile (perdita) netto adjusted delle società partecipate rilevanti (g)=(b)+(e)+(f)

U tile (perdita) ante imposte adjusted (h)=(a)+(d)+(g)

Imposte sul reddito (i)

Tax rate (%)

U tile (perdita) netto adjusted (j)=(h)+(i)

Effetto eliminazione

utili interni

1.138

Corporate e Altre

attività

7.086

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item:

Refining, Chimica e

Power

Global Gas & LNG

Portfolio

Utile (perdita) operativo

Exploration &

Production

Nove mesi 2023

Enilive e Plenitude

(€ milioni)

1.057

1.232

1.111

1.432

7.503

2.525

10.028

(112)

(140)

(1.588)

8.188

(4.095)

2.570

2.716

(113)

2.605

(723)

1.056

1.071

(423)

(423)

(111)

(174)

(534)

4.093

1.882

(382)

1.018

(314)

704,0

3.276

11.036

3.018

14.054

(295)

(134)

(1.706)

1.178

11.919

(5.201)

6.718

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

6.660

U tile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

4.598

1.803

U tile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

6.660

Refining, Chimica e

Power

(572)

(152)

Esclusione special item:

oneri ambientali

svalutazioni (riprese di valore) nette

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

Special item dell’utile (perdita) operativo

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate (a)

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti (b)

Utile operativo proforma adjusted (c)=(a)+(b)

Oneri finanziari e dividendi delle società consolidate (d)

Oneri finanziari e dividendi delle società partecipate rilevanti (e)

Imposte sul reddito delle società partecipate rilevanti (f)

Utile (perdita) netto adjusted delle società partecipate rilevanti (g)=(b)+(e)+(f)

Utile (perdita) ante imposte adjusted (h)=(a)+(d)+(g)

Imposte sul reddito (i)

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted (j)=(h)+(i)

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.581

(134)

(385)

(517)

1.297

1.435

(257)

1.294

2.639

3.532

(249)

(155)

(102)

(371)

(499)

(175)

2.884

(1.606)

(102)

1.278

differenze e derivati su cambi

altro

oneri per incentivazione all’esodo

derivati su commodity

GRUPPO

Enilive e Plenitude

Utile (perdita) operativo

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Effetto eliminazione

utili interni

Global Gas & LNG

Portfolio

1.345

II trimestre 2024

Corporate e Altre

attività

Exploration &

Production

(€ milioni)

1.554

3.185

4.107

(104)

(119)

(466)

(117)

3.418

(1.879)

1.539

1.519

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.519

Analisi degli special item

II Trim.

III Trim.

(€ milioni)

Nove mesi

(517)

Oneri ambientali (recupero costi da terzi)

(379)

1.435

Svalutazioni (riprese di valore) nette

1.643

(152)

1.075

1.232

(150)

1.111

Plusvalenze nette su cessione di asset

Accantonamenti a fondo rischi

Oneri per incentivazione all’esodo

1.554

Derivati su commodity

Differenze e derivati su cambi

Altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

2.618

3.276

Oneri (proventi) finanziari

di cui:

– riclassifica delle differenze e derivati su cambi nell’utile (perdita) operativo

(316)

(413)

(766)

(171)

Oneri (proventi) su partecipazioni

di cui:

– plusvalenza SeaCorridor

(166)

(489)

(824)

– plusvalenza vendita quota 10% in Saipem

(166)

– plusvalenza netta cessione asset onshore Nigeriani

(371)

Imposte sul reddito

Totale special item dell’utile (perdita) netto

(138)

(682)

1.648

(371)

(681)

1.803

1.673

1.803

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

Riconduzione utile operativo proforma adjusted di Gruppo

II Trim.

2.639

3.532

Nove mesi

III Trim.

(€ milioni)

Utile operativo adjusted E&P

Utile operativo adjusted delle partecipazioni rilevanti

Utile operativo proforma adjusted E&P

Utile operativo adjusted GGP

Utile operativo adjusted delle partecipazioni rilevanti

Utile operativo proforma adjusted GGP

var %

var %

2.280

2.620

7.247

7.503

2.818

2.525

3.213

3.397

10.065

10.028

2.570

2.716

1.047

1.056

1.006

1.071

Utile operativo adjusted Enilive e Plenitude

Utile operativo adjusted delle partecipazioni rilevanti

Utile operativo proforma adjusted Enilive e Plenitude

(165)

(348)

Utile operativo proforma adjusted Refining, Chimica e Power

(129)

(187)

Utile operativo adjusted altri settori

(152)

(165)

(263)

(423)

Effetto eliminazione utili interni

(102)

(172)

3.400

3.953

11.623

14.054

(155)

(102)

4.107

Utile operativo adjusted Refining, Chimica e Power

Utile operativo adjusted delle partecipazioni rilevanti

Utile operativo proforma adjusted di Gruppo⁽ᵃ⁾

(a) Le principali partecipazioni rilevanti sono Vår Energi, Azule Energy, Mozambique Rovuma Venture, Neptune Algeria, SeaCorridor, Adnoc R> e St. Bernard Renewables Llc.

Riconciliazione GAAP vs Non-GAAP del conto economico

Special

items

Riclassifica

oneri

finanziari

Risultati

adjusted

(150)

2.442

Utile operativo

5.611

2.664

8.654

(346)

(104)

Proventi/oneri finanziari

(664)

(316)

Proventi/oneri da partecipazioni

1.498

(413)

1.085

1.360

Special

items

Risultati

reported

Profit on

stock

Risultati

adjusted

Profit on

stock

Nove mesi

Riclassifica

oneri

finanziari

III Trimestre

(€ milioni)

(1.104)

(122)

(138)

(1.364)

1.292

1.271

Risultati

reported

(539)

Imposte sul reddito

(3.969)

(120)

(682)

(4.771)

Utile netto

2.476

1.648

4.429

– Interessenze di terzi

Utile netto di competenza azionisti Eni

2.394

1.673

4.372

Special

items

Riclassifica

oneri

finanziari

Risultati

adjusted

Profit on

stock

Special

items

Riclassifica

oneri

finanziari

Nove mesi

Profit on

stock

III Trimestre

Risultati

adjusted

(250)

3.014

Utile operativo

7.401

3.241

11.036

(120)

(122)

Proventi/oneri finanziari

(363)

Proventi/oneri da partecipazioni

2.038

(766)

1.272

Risultati

reported

3.126

(€ milioni)

(1.503)

(1.428)

1.935

(177)

1.837

1.916

(177)

Risultati

reported

1.818

(389)

Imposte sul reddito

(4.420)

(100)

(681)

(5.201)

Utile netto

4.656

1.803

6.718

1.803

6.660

– Interessenze di terzi

Utile netto di competenza azionisti Eni

4.598

Risultati

reported

Special

items

Riclassifica

oneri

finanziari

II Trim.

Profit on

stock

Risultati

adjusted

Utile operativo

1.581

1.481

3.185

Proventi/oneri finanziari

(102)

(189)

(171)

(€ milioni)

Proventi/oneri da partecipazioni

Imposte sul reddito

Utile netto

– Interessenze di terzi

Utile netto di competenza azionisti Eni

(1.377)

(489)

(1.879)

1.539

1.519

Analisi delle principali voci del conto economico

Ricavi della gestione caratteristica

III Trim.

II Trim.

(€ milioni)

Nove mesi

var %

var %

6.299

Exploration & Production

5.693

6.004

17.600

17.569

2.603

Global Gas & LNG Portfolio

3.256

3.001

10.259

14.689

7.434

Enilive e Plenitude

14.057

(9.187)

Refining, Chimica e Power

7.379

8.246

23.335

24.548

12.208

14.210

38.863

38.970

1.490

1.394

(26.238)

(28.075)

65.309

69.095

Corporate e altre attività

Elisioni di consolidamento

21.715

(8.381)

(9.600)

20.658

22.319

Costi operativi

II Trim.

III Trim.

17.087

Nove mesi

(€ milioni)

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

16.833

16.944

Svalutazioni (riprese di valore) nette di crediti commerciali e altri crediti

Costo lavoro

di cui: incentivi per esodi agevolati e altro

17.934

var %

51.281

54.051

2.479

2.203

17.649

17.657

53.834

56.364

var %

Ammortamenti, svalutazioni, riprese di valore e radiazioni

III Trim.

II Trim.

1.569

(€ milioni)

Exploration & Production

Global Gas & LNG Portfolio

Enilive e Plenitude

– Enilive

– Plenitude

Refining, Chimica e Power

Nove mesi

1.482

1.443

4.667

4.539

Corporate e altre attività

Effetto eliminazione utili interni

Ammortamenti

Svalutazioni (riprese di valore) nette di attività materiali, immateriali e diritto di

utilizzo beni in leasing

1.842

1.769

3.363

Ammortamenti, svalutazioni e riprese di valore

1.982

1.805

3.433

Radiazioni

2.039

1.890

1.928

1.435

var %

var %

5.728

5.494

1.643

7.371

5.919

7.531

6.139

Proventi (oneri) su partecipazioni

(€ milioni)

Nove mesi 2024

Exploration & Global Gas &

Production LNG Portfolio

Enilive e

Refining,

Plenitude Chimica e Power

Corporate e

altre attività

Gruppo

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

Dividendi

Plusvalenze (minusvalenze) nette da cessione di partecipazioni

1.498

Altri proventi (oneri) netti

1.286

Leverage e indebitamento finanziario netto

Il “leverage” misura il grado di indebitamento della società ed è calcolato come rapporto tra l’indebitamento finanziario netto

e il patrimonio netto comprensivo delle interessenze di terzi. Il management Eni utilizza il leverage per valutare il grado di

solidità e di efficienza della struttura patrimoniale in termini di incidenza relativa delle fonti di finanziamento tra mezzi di terzi

e mezzi propri, nonché per effettuare analisi di benchmark con gli standard dell’industria.

(€ milioni)

Debiti finanziari e obbligazionari

1 gen. 2024

30 Sett. 2024

Var. ass.

28.729

30.141

1.412

– Debiti finanziari a breve termine

7.013

8.275

1.262

– Debiti finanziari a lungo termine

21.716

21.866

Disponibilità liquide ed equivalenti

(10.193)

(9.367)

Attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

(6.782)

(6.543)

Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa

Indebitamento finanziario netto ante passività per leasing ex IFRS 16

(2.194)

9.560

(2.604)

11.627

(410)

2.067

Passività per beni in leasing

5.336

5.126

(210)

– di cui working interest Eni

4.856

4.647

(209)

– di cui working interest follower

Indebitamento finanziario netto post passività per leasing ex IFRS 16

14.896

16.753

1.857

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi

53.644

53.478

(166)

Leverage ante lease liability ex IFRS 16

Leverage post lease liability ex IFRS 16

Schemi di bilancio IFRS

STATO PATRIMONIALE

(€ milioni)

ATTIVITÀ

Attività correnti

Disponibilità liquide ed equivalenti

Attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

Altre attività finanziarie

Crediti commerciali e altri crediti

Rimanenze

Attività per imposte sul reddito

Altre attività

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari

Diritto di utilizzo beni in leasing

Attività immateriali

Rimanenze immobilizzate – scorte d’obbligo

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

Altre partecipazioni

Altre attività finanziarie

Attività per imposte anticipate

Attività per imposte sul reddito

Altre attività

Attività destinate alla vendita

TOTALE ATTIVITÀ

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Passività correnti

Passività finanziarie a breve termine

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine

Quota a breve di passività per beni in leasing a lungo termine

Debiti commerciali e altri debiti

Passività per imposte sul reddito

Altre passività

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine

Passività per beni in leasing a lungo termine

Fondi per rischi e oneri

Fondi per benefici ai dipendenti

Passività per imposte differite

Passività per imposte sul reddito

Altre passività

Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita

TOTALE PASSIVITÀ

Capitale sociale

Utili relativi a esercizi precedenti

Riserve per differenze cambio da conversione

Altre riserve e strumenti rappresentativi di capitale

Azioni proprie

Utile (perdita) netto

Totale patrimonio netto di Eni

Interessenze di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

30 Sett. 2024

31 Dic. 2023

9.367

6.543

13.547

6.585

3.857

41.603

10.193

6.782

16.551

6.186

5.637

46.705

57.071

4.648

6.448

1.514

12.636

1.308

2.618

4.424

3.960

94.768

2.992

139.363

56.299

4.834

6.379

1.576

12.630

1.256

2.301

4.482

3.393

93.292

2.609

142.606

4.012

4.263

1.074

17.472

5.148

32.820

4.092

2.921

1.128

20.654

1.685

5.579

36.059

21.937

4.052

15.363

5.180

4.388

51.637

1.428

85.885

4.005

34.126

4.605

7.982

(2.075)

2.394

51.037

2.441

53.478

139.363

21.716

4.208

15.533

4.702

4.096

51.041

1.862

88.962

4.005

32.988

5.238

8.515

(2.333)

4.771

53.184

53.644

142.606

CONTO ECONOMICO

II Trim.

21.715

1.342

23.057

(17.087)

20.658

22.319

65.309

69.095

Altri ricavi e proventi

21.016

1.933

67.242

69.840

(16.944) (51.281)

(54.051)

Totale ricavi

(16.833)

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti

Costo lavoro

(109)

Altri proventi (oneri) operativi

(1.435)

Nove mesi

Ricavi della gestione caratteristica

(822)

(1.928)

III Trim.

(€ milioni)

Ammortamenti

Riprese di valore (svalutazioni) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo di beni in leasing

22.650

(110)

(818)

(663)

(2.479)

(2.203)

(266)

(1.842)

(140)

(1.769)

(5.728)

(1.643)

(5.494)

(425)

1.581

Radiazioni

UTILE (PERDITA) OPERATIVO

1.360

3.126

(160)

5.611

(220)

7.401

1.391

Proventi finanziari

1.650

1.874

4.480

5.070

(2.054)

(2.126)

(5.489)

(5.678)

Proventi (oneri) netti su attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

Strumenti finanziari derivati

(346)

(120)

(664)

(363)

(1.610)

(102)

Oneri finanziari

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

1.048

Altri proventi (oneri) su partecipazioni

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI

2.072

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE

1.498

2.038

1.648

3.438

6.445

9.076

(1.104)

(1.503)

(3.969)

(4.420)

Utile (perdita) netto

1.935

2.476

4.656

di competenza:

– azionisti Eni

1.916

2.394

4.598

3.160,1

3.223,1

3.290,2

3.300,0

3.184,2

3.247,1

3.324,3

3.334,2

(1.377)

Imposte sul reddito

– interessenze di terzi

Utile (perdita) per azione (€ per azione)

– semplice

– diluito

Numero medio ponderato di azioni in circolazione (milioni)

3.191,4

3.254,4

– semplice

– diluito

PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO

III Trim.

(€ milioni)

Utile (perdita) netto del periodo

Nove mesi

1.935

2.476

4.656

Componenti non riclassificabili a conto economico

Rivalutazione di piani a benefici definiti per i dipendenti

Quota di pertinenza delle “Altre componenti dell’utile (perdita) complessivo” delle partecipazioni valutate

con il metodo del patrimonio netto

Variazione fair value partecipazioni valutate al fair value con effetti a OCI

Effetto fiscale

Componenti riclassificabili a conto economico

Differenze di cambio da conversione dei bilanci in moneta diversa dall’euro

Variazione fair value strumenti finanziari derivati di copertura cash flow hedge

Quota di pertinenza delle “Altre componenti dell’utile (perdita) complessivo” delle partecipazioni valutate

con il metodo del patrimonio netto

Effetto fiscale

(2.553)

1.097

(944)

(2.383)

1.344

(682)

(280)

(300)

(344)

(118)

Totale altre componenti dell’utile (perdita) complessivo

(2.553)

1.111

(947)

Totale utile (perdita) complessivo del periodo

(2.009)

3.046

1.529

5.351

(1.982)

3.027

1.494

5.293

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

(€ milioni)

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 1° gennaio 2023

Totale utile (perdita) complessivo

55.230

5.351

Dividendi distribuiti agli azionisti Eni

Dividendi distribuiti dalle altre società consolidate

(2.259)

Cedole obbligazioni subordinate perpetue

Acquisto azioni proprie

(1.038)

Emissione bond convertibile

Imposte su cedole bond ibrido

Altre variazioni

Totale variazioni

2.054

57.284

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 30 settembre 2023

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

56.847

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 1° gennaio 2024

Totale utile (perdita) complessivo

53.644

1.529

Dividendi distribuiti agli azionisti Eni

Dividendi distribuiti dalle altre società consolidate

(2.288)

Emissione di obbligazioni ibride perpetue

Cedole obbligazioni subordinate perpetue

Opzione put su Plenitude

1.610

(387)

Acquisto di azioni proprie

Operazione Plenitude – cessione EIP

(1.117)

Costi emissione obbligazioni ibride perpetue

Imposte su cedole bond ibrido

Altre variazioni

Totale variazioni

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 30 settembre 2024

di competenza:

– azionisti Eni

(166)

53.478

51.037

– interessenze di terzi

2.441

RENDICONTO FINANZIARIO

III Trim.

II Trim.

1.928

1.435

(€ milioni)

Utile (perdita) netto

Rettifiche per ricondurre l’utile (perdita) netto al flusso di cassa netto da attività operativa:

Ammortamenti

Svalutazioni (riprese di valore) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo beni in leasing

Radiazioni

Nove mesi

1.935

2.476

4.656

1.842

1.769

5.728

5.494

1.643

(357)

(791)

(1.048)

(350)

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

(180)

(165)

Plusvalenze nette su cessioni di attività

(382)

(566)

(429)

(130)

(161)

(109)

(135)

(347)

(371)

1.104

1.503

3.969

4.420

(107)

(527)

1.298

(140)

1.154

(119)

1.377

Dividendi

Interessi attivi

Interessi passivi

Imposte sul reddito

Altre variazioni

Flusso di cassa del capitale di esercizio

(466)

– rimanenze

(1.025)

(337)

1.038

2.224

– crediti commerciali

1.615

(615)

4.072

5.428

(212)

– debiti commerciali

(1.260)

(3.211)

(7.680)

(184)

– fondi per rischi e oneri

(358)

(156)

(535)

– altre attività e passività

2.524

Variazione fondo per benefici ai dipendenti

Dividendi incassati

1.409

1.682

(366)

(1.483)

Interessi incassati

Interessi pagati

Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati

(240)

(239)

(994)

(747)

(1.735)

(1.378)

(4.554)

(4.767)

4.571

Flusso di cassa netto da attività operativa

2.997

3.519

9.472

(2.790)

Flusso di cassa degli investimenti

(2.539)

(2.438)

(8.965)

(8.716)

(1.901)

– attività materiali

(1.884)

(1.806)

(5.605)

(6.357)

(348)

– diritto di utilizzo prepagato beni in leasing

(120)

– attività immateriali

(373)

– imprese consolidate e rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti acquisite

(174)

– partecipazioni

(199)

(117)

– titoli e crediti finanziari strumentali all’attività operativa

– variazione debiti relativi all’attività di investimento

Flusso di cassa dei disinvestimenti

– attività materiali

– attività immateriali

(2.191)

(192)

(1.844)

(628)

(540)

(1.242)

(202)

(413)

(451)

(527)

1.510

– imprese consolidate e rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti cedute

10.944

– partecipazioni

– titoli e crediti finanziari strumentali all’attività operativa

– variazione crediti relativi all’attività di disinvestimento

(413)

(219)

Variazione netta titoli e crediti finanziari non strumentali all’attività operativa

Flusso di cassa netto da attività di investimento

1.021

(1.615)

(1.805)

(7.320)

(6.837)

RENDICONTO FINANZIARIO (segue)

III Trim.

II Trim.

(€ milioni)

2.070

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine

(1.253)

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine

Nove mesi

3.366

4.971

(1.030)

(2.374)

(3.618)

(2.883)

(262)

(195)

(933)

(670)

(1.099)

(623)

(367)

(2.736)

(362)

Rimborso di passività per beni in leasing

(489)

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine

(728)

Dividendi pagati ad azionisti Eni

(779)

(790)

(2.274)

(2.299)

Dividendi pagati ad altri azionisti

(168)

Apporti netti di capitale da azionisti terzi

Cessione (acquisto) di quote di partecipazioni in società consolidate

(1.136)

1.549

(1.013)

Acquisto di azioni proprie

Emissioni nette di obbligazioni ibride perpetue

(570)

1.549

Altri apporti

(607)

(2.946)

(4.740)

Pagamenti di cedole relative ad obbligazioni ibride perpetue

(990)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento

(2.146)

Effetto delle differenze di cambio da conversione e altre variazioni sulle disponibilità liquide ed equivalenti

1.419

8.801

Variazione netta delle disponibilità liquide ed equivalenti

Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo

10.220

Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo

(3.598)

(853)

10.220

(1.844)

11.417

(838)

10.205

(608)

10.181

9.367

9.573

9.367

9.573

var %

Investimenti tecnici

II Trim.

III Trim.

1.320

Exploration & Production

di cui: – ricerca esplorativa

1.208

(€ milioni)

– sviluppo di idrocarburi

Global Gas & LNG Portfolio

Enilive e Plenitude

– Enilive

Nove mesi

var %

1.384

1.425

4.269

5.324

1.304

1.213

3.893

4.724

– Plenitude

Refining, Chimica e Power

– Refining

– Chimica

– Power

2.001

1.873

Corporate e altre attività

Elisioni di consolidamento

2.021

Investimenti tecnici ⁽ᵃ⁾

5.953

6.549

(a) I costi capitalizzati per l’acquisto di impianti e macchinari i cui fornitori hanno concesso dilazioni di pagamento che hanno comportato la classificazione del debito come finanziario sono rilevati nelle altre variazioni del

rendiconto finanziario riclassificato e non sono riportati nella tabella (€572 milioni e €483 milioni nel terzo trimestre 2024 e 2023, rispettivamente, €1.628 milioni e €672 milioni nei nove mesi 2024 e nei nove mesi 2023,

rispettivamente).

Nei nove mesi 2024 gli investimenti di €5.953 mln (€6.549 mln nei nove mesi 2023) evidenziano un decremento del 9%

rispetto al periodo di confronto, in particolare:

nel settore Exploration & Production, gli investimenti sono relativi principalmente allo sviluppo di giacimenti di

idrocarburi (€3.893 mln) in particolare in Costa d’Avorio, Congo, Italia, Egitto, Iraq, Libia, Algeria, Kazakhstan e Emirati

Arabi Uniti;

nel settore Enilive e Plenitude, gli investimenti Plenitude (€671 mln) sono relativi principalmente allo sviluppo del

business delle rinnovabili, acquisizione di nuovi clienti nonché attività di sviluppo di infrastrutture di rete per veicoli

elettrici, mentre gli investimenti Enilive (€219 mln) sono relativi all’attività di bioraffinazione, di biometano, nonché agli

interventi in materia di salute, sicurezza e ambiente, interventi per obblighi di legge e stay-in-business della rete di

distribuzione di prodotti petroliferi in Italia e nel resto d’Europa;

nel settore Refining, Chimica e Power sono principalmente relativi all’attività di raffinazione tradizionale in Italia (€300

mln), per la nuova bioraffineria di Livorno, per l’attività di mantenimento e stay-in-business e nel business della chimica

(€158 mln) per progetti di economia circolare e asset integrity;

gli investimenti nel settore Corporate sono principalmente relativi alle attività di CCUS e i progetti di agribusiness (€123

mln).

Exploration & Production

PRODUZIONE DI IDROCARBURI PER AREA GEOGRAFICA

II Trim.

III Trim.

Nove mesi

Africa Settentrionale

Egitto

Africa Sub-Sahariana

Kazakhstan

Resto dell’Asia

America

1.661

1.635

1.704

1.637

Italia

Resto d’Europa

1.712

(mgl di boe/giorno)

Australia e Oceania

Produzione di idrocarburi ⁽ᵃ⁾⁽ᵇ⁾

– di cui società in Joint Venture e collegate

Produzione venduta ⁽ᵃ⁾

(mln di boe)

PRODUZIONE DI PETROLIO E CONDENSATI PER AREA GEOGRAFICA

II Trim.

Italia

(mgl di barili/giorno)

III Trim.

Nove mesi

Resto d’Europa

Africa Settentrionale

Egitto

Africa Sub-Sahariana

Kazakhstan

Resto dell’Asia

America

Australia e Oceania

Produzione di petrolio e condensati

– di cui società in Joint Venture e collegate

PRODUZIONE DI GAS NATURALE PER AREA GEOGRAFICA

II Trim.

Italia

(mln di metri cubi/giorno)

III Trim.

Nove mesi

Resto d’Europa

Africa Settentrionale

Egitto

Africa Sub-Sahariana

Kazakhstan

Resto dell’Asia

America

Australia e Oceania

Produzione di gas naturale

– di cui società in Joint Venture e collegate

(a) Include la quota Eni della produzione delle società collegate e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto.

(b) Comprende la produzione di idrocarburi utilizzata come autoconsumo (125 e 119 mila boe/giorno nel terzo trimestre 2024 e 2023, rispettivamente, 125 e 125 mila boe/giorno nel nove mesi 2024 e 2023,

rispettivamente e 125 mila boe/giorno nel secondo trimestre 2024).