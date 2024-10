MIGRANTI. DONDI (FDI): SOLIDARIETA’ A GIUDICE ALBANO, CRITICA DEVE ESSERE SEMPRE CIVILE

(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

“Massima solidarietà al giudice Albano. Le minacce di morte a lei indirizzate sono sempre e comunque da condannare, così come sono da condannare tutte le espressioni di odio nei confronti di coloro con cui non si condividono fatti o pensieri. Sicuramente il pensiero del giudice Albano, così come espresso nelle motivazioni addotte nella sentenza che l’ha vista relatore in merito alla vicenda degli immigrati trasferiti in Albania, non sono da me condivise. Ma la critica, anche quella politica, deve sempre essere civile e, da avvocato, ribadisco che debbono essere rispettati i ruoli di ognuno”. Lo ha detto Daniela Dondi, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia alla Camera.

