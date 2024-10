INVITO GOMIERO

(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

Rabban Sauma

e il cristianesimo siriaco in Asia:

viaggiare da Pechino a Parigi

alla fine del XIII secolo

Martedì 29 ottobre 2024, ore 16

Conferenza di Giovanni Gomiero (Ghent University)

Museo d’Arte Orientale

Tra 1287 e 1288 il monaco Rabban Sauma, di provenienza sino-mongola e di confessione “nestoriana”, dopo essere arrivato da Pechino a Baghdad, procede fino a Costantinopoli, Napoli, Roma, Genova, arrivando a incontrare i regnanti di Francia e Inghilterra. Redige un dettagliato diario, in lingua siriaca, che ci attesta la vicenda di un Marco Polo all’inverso, una rappresentazione del tutto nuova e originale dell’Europa di fine XIII secolo; non solo, ci attesta il primo incontro ufficiale della Chiesa di Persia con la Chiesa di Roma. La Chiesa di Persia, di lingua siriaca, erroneamente chiamata nestoriana, si era separata almeno dal 424 AD; la Chiesa Siro-Occidentale, anch’essa di lingua siriaca, si separò dal mondo greco-latino dopo il 451 AD. Queste due Chiese svilupparono, e sviluppano tutt’oggi, una loro letteratura, una loro liturgia e un loro linguaggio teologico, utilizzando le loro lingue, e diffondendosi dall’Egitto al Mar del Giappone, dal Caucaso al sud dell’India. Lo studio di questa terza via, scarsamente indagata, permette di aprire nuove prospettive su quel mondo, variegato e complesso, che è l’Oriente Cristiano e il cristianesimo in Asia.

Museo d’Arte Orientale di Venezia

sestiere Santa Croce, 2076 – Venezia 30135

