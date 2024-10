Badminton: Campionati Italiani Junior e Under 2024. Conclusa la prima giornata di gare

(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 24 ottobre 2024

*Campionati Italiani Junior e Under 2024*

*Conclusa la prima giornata di gare*

Si aperta oggi a Chiari la rassegna italiana che assegnerà domenica 27

ottobre i titoli italiani giovanili di quattro categorie: Junior, Under 17,

Under 15 e Under 13.

Nelle 107 partite giocate oggi si sono disputati tutti i sedicesimi di

finale che hanno iniziato a sfoltire le medaglie verso la strada che

condurrà a scoprire i 20 diversi podi e che assegnerà il titolo a squadre.

Poche le sorprese nella giornata odierna con qualche testa di serie che

abbandonato prematuramente il tabellone. In particolare nell’under 13 Heidi

Gramm (ASV Uberetsch) che ha ceduto in due set (21-12; 21-3) contro Lina

Goegele (ASV Mals) e Matthias Renner (ASV Mals) sconfitto in tre parziali

(18-21: 21-17; 21-17) da Philipp Kubicek (SSV Bozen). Nella categoria Under

17 colpaccio di Francesco De Stefani (ASV Mals) che supera in due set

(21-17; 21-18) la testa di serie 3/4 del seeding Alessandro Gimorri (Genova

BC). Anche l’ultima testa di serie ad abbandonare il tabellone Under 19 è

del Genova BC con Alex Bianchi che si è visto superare in tre set (15-21;

21-17; 21-11) da Filippo Tarabusi (Modena Badminton).

Domani sarà la volta degli ottavi di finale che impegneranno i 7 campi del

Palazzetto dello Sport di Chiari con ben 147.

I Campionati Italiani Junior e Under 2024 sono patrocinati da Sport e

Salute, dal CONI, dal CIP, dal Comune di Chiari,dalla Provincia di

Brescia, della

Regione Lombardia e si svolgono con il supporto di Lab 3.11, della

Fondazione Sport City e di Sport Senza Frontiere Onlus. Il volano della

manifestazione è fornito dalla RSL.

Affianco alla FIBa da un anno, il Main Sponsor Semeraro, azienda

italiana con una lunga esperienza nel settore dell’arredamento che

consegnerà anche un premio dedicato all’Atleta Junior che si è distinto nel

corso del 2024.

Link del Torneo:

https://fiba.tournamentsoftware.com/tournament/2C212723-80AA-4179-ABED-1A99645EBEE0

