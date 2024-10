OPEN WALL, NUOVO PERCORSO ACCESSIBILE E SMART SOPRA LE ANTICHE MURA E RIQUALIFICAZIONE DEI BALUARDI SAN GIORGIO E DELL’AMORE. PRESENTATI I PROGETTI PER DARE UN NUOVO VOLTO AL COMPARTO SUD-EST DEL CENTRO STORICO

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2024

RIQUALIFICAZIONE DEI BALUARDI SAN GIORGIO E DELL’AMORE. PRESENTATI I

PROGETTI PER DARE UN NUOVO VOLTO AL COMPARTO SUD-EST DEL CENTRO STORICO*

*Ferrara, 23 ott* – Con la commissione consiliare seconda e terza di oggi

in sala del Consiglio del Comune è stato avviato un percorso di conoscenza

dei dieci progetti di rifunzionalizzazione dei luoghi della città compresi

nella strategia Atuss Ferrara (Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo

Sostenibile), complessivamente denominata Look-Up!, finanziata con i fondi

Pr Fesr- Fse+ 2021/27.

Oggi sono stati due gli interventi illustrati: il nuovo percorso

accessibile e ‘smart’ lungo l’arco delle antiche mura e la riqualificazione

dei Baluardi di San Giorgio e dell’Amore.

Look-Up! realizza un importante progetto di riqualificazione urbanistica da

10,5 milioni di euro, finanziato con fondi Pr Fesr – Fse+ 2021/27 e con il

contributo del Comune di Ferrara, che intende cambiare il volto della

città, restituendo un’identità ad alcuni luoghi che nei decenni l’hanno

perduta, venendo così meno anche a uno sfruttamento ottimale delle proprie

potenzialità. La chiusura dei progetti è prevista per dicembre 2026.

Per quanto riguarda i camminamenti accessibili sulle antiche mura “si

tratta di una rifunzionalizzazione delle aree nella parte alta del percorso

del sovramura di via Baluardi. L’obiettivo è quello di trasformare la parte

alta delle mura ‘for all’, rendendole utilizzabili da tutti: un intervento

necessario non solo per le persone con disabilità ma anche per gli anziani,

per chi ha un passeggino, per i turisti. Sicurezza e accessibilità sono

inoltre la sfida dare un’identità più forte a questo tratto di mura”,

aggiunge la Responsabile dei progetti strategici Alessia Pedrielli.

Lo Studio OTHE, guidato dall’architetto Piera Nobili, ha presentato il

progetto di restauro di Open Wall volto a rendere accessibile il percorso

sopra le mura Antiche nel tratto di via Baluardi. Questo intervento è stato

sviluppato ascoltando le esigenze e i suggerimenti di alcune persone con

disabilità per garantire un accesso inclusivo e sicuro a tutti i cittadini

e turisti.

Il progetto Baluardi San Giorgio – dell’Amore che ridarà vita all’antico

passaggio che storicamente collegava San Giorgio ai Bagni Ducali è stato

spiegato dai progettisti Massimo Partigiani e Ottavia Pirazzini di MOD

architetti. Si tratta di una riqualificazione paesaggistica, che

contribuisce a valorizzare il rapporto tra la città, le sue mura storiche e

il vallo attraverso di esse.

Sul sito di Look-Up è possibile trovare tutti i progetti e tutti gli

aggiornamenti: https://lookup.comune.fe.it/.

*Alcuni rendering presentati oggi in Commissione consiliare.*

