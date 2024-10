(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2024

I modelli cambiano, le identità si frammentano!

Come si sta evolvendo la ristorazione italiana?

A Tipicità festival 2025 arrivano i “capsule bistrot”

Punto d’incontro, status symbol, custode delle tradizioni, finestra sull’esotico…

Il ventaglio di esperienze che offre la ristorazione italiana ed i significati che interpreta saranno protagonisti a Tipicità festival 2025.

Cibo e moda sono indiscutibilmente due simboli dell’Italia, due culture che si esprimono in edonismo, ma che vivono di ricerca, attenzione ai dettagli e, soprattutto, alla società. L’abbigliamento e la ristorazione raccontano il tempo che viviamo!

Per questa ragione Tipicità festival 2025 presenterà una “capsule collection” di bistrot contemporanei, un percorso attraverso le esperienze che disegnano la ristorazione di oggi per comprendere i fenomeni che stiamo vivendo attraverso il cambiamento degli stili di vita.

Il rapporto Coop 2024 fa emergere un interessante ritratto dell’italiano: le identità gastronomiche si frammentano e a tavola si ricercano nuove definizioni, soprattutto da parte dei giovani. Che ruolo occupa la tradizione? Come s’innesta nei nuovi trend gastronomici che vedono una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità di ciò che immettiamo nel nostro sistema?

Tra convivialità e smart lunch, tra biologico e vegano, tra street e gourmet… esistono davvero, ancor oggi, i confini e le etichette di inizio secolo?

Dopo aver acceso i riflettori sulle produzioni di qualità, sugli artigiani dell’enogastronomia locale e nazionale ed aver raccontato le destinazioni delle Marche e d’Italia che si caratterizzano per una forte vocazione esperienziale, a Tipicità festival 2025 arriva una nuova area dedicata al racconto dell’esperienza ristorativa: “Capsule restaurant”, pillole di ristorazione, una selezione di quei modelli che raccontano un’Italia che innova rafforzando il legame con la sua tradizione, per accompagnarla verso nuovi pubblici. Un’area pensata per celebrare i primi ambasciatori della cultura italiana, tutto quel movimento che da anni ha scelto di valorizzare i prodotti di qualità e la cura dell’accoglienza.

Un’area nuova, dedicata al racconto della convivialità, dove i modelli di successo o le nuove idee troveranno spazio per raccontarsi attraverso quello che sanno fare meglio: accogliere!