Roma, 22 Ottobre 2024

PESTE SUINA, M5S: GOVERNO ASSENTE E NESSUNA RISPOSTA

Roma, 22 ott. – “A un anno dal primo focolaio, l’incontro ha confermato che la situazione è gravemente peggiorata rispetto agli inizi, e le misure stanziate dal Governo per fronteggiare l’emergenza si sono dimostrate non solo inefficaci, ma addirittura controproducenti”. Lo scrivono in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle Alessandro Caramiello, Valentina Barzotti e Susanna Cherchi, commentando l’audizione del Commissario straordinario sulla peste suina africana Giovanni Filippini.

“Il Commissario – proseguono i deputati M5S – non ha purtroppo risposto alle nostre domande lasciando senza riscontri questioni cruciali per la gestione dell’epidemia e la tutela degli allevatori. Le domande che abbiamo rivolto al Commissario sono le seguenti:

1. Quanti fondi sono stati stanziati per ristorare gli allevatori colpiti? E quali misure sono state adottate per fare informazione e formazione sulla biosicurezza?

2. Ritiene opportuno chiudere o ridimensionare le attività venatorie in tutte le province colpite dalla PSA? I cacciatori si spostano rapidamente su aree vaste, aumentando il rischio di diffusione del virus.

3. Chiarimenti sull’intervento dell’esercito annunciato dal ministro Crosetto: dove e quando sarà attuato? Al momento, sembra solo una presa in giro molto costosa e priva di risultati tangibili.

4. Viabilità e chiusura dei valichi autostradali: i lavori sull’A1 non sono ancora terminati, mentre su altre autostrade non si ha alcuna informazione. Come si intende intervenire?

5. Sovraffollamento degli allevamenti: cosa si intende fare per evitare che diventi un problema strutturale e aggravi la diffusione della malattia?

La risposta del Commissario è stata che si è appena iniziato a lavorare, ma questo non può in alcun modo giustificare la gravità della situazione, che ormai si commenta da sola. La mancata trasparenza e l’inefficacia delle misure adottate finora stanno mettendo in ginocchio intere filiere produttive, mentre la malattia continua a diffondersi in maniera incontrollata. È evidente che l’emergenza sanitaria e economica in corso richiede interventi concreti e immediati, non semplici annunci. La situazione è gravissima e richiede risposte chiare e azioni tempestive per arginare una crisi che, a oggi, è completamente fuori controllo” concludono i deputati.

