COMUNICATO STAMPA -ATS E ORDINI ARCHITETTI E INGEGNERI: UN INCONTRO PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE NEI CANTIERI E PRESENTAZIONE NUOVA PATENTE A CREDITI

Ieri pomeriggio, presso la sala Lombardia nella sede di ATS Bergamo, ha avuto luogo il convegno “l’efficacia delle azioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nella gestione del rischio di caduta dall’alto”.

Un incontro organizzato da ATS Bergamo e realizzato con l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bergamo.

Il Convegno è stata l’occasione per incontrare i professionisti, con la finalità di affrontare l’importante tematica della gestione del rischio di caduta dall’alto, attraverso l’esame delle criticità riscontrate durante l’attività di vigilanza di ATS, condividendo soluzioni e buone prassi.

Il focus ha riguardato l’analisi dei risultati dell’attività di vigilanza della SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro (PSAL) di ATS Bergamo sul periodo 2021 – 2024: le verifiche svolte in cantiere, quelle effettuate in settori extra-edilizia e le indagini per infortuni.

I dati evidenziano un incremento, in generale, dell’attività ispettiva di ATS e, in particolare, dei controlli nei cantieri:

Stante l’alto numero di infortuni nel settore sull’intero territorio nazionale, le verifiche effettuate per l’anno in corso, sono rivolte prevalentemente ai cantieri edili:

I provvedimenti per il riscontro di cadute dall’alto, adottati nei confronti di imprese esecutrici, imprese affidatarie e coordinatori per l’esecuzione dei lavori, complice, con buona probabilità, l’aumento dell’attività edile dovuta alla fruizione dei vari bonus edilizi, registrano un progressivo incremento sul periodo. Di conseguenza si evidenzia la necessità di potenziare, oltre alle azioni di vigilanza, le iniziative di Prevenzione delle cadute dall’alto:

ATS Bergamo, in sinergia con le istituzioni e le parti sociali che compongono l’Organo Territoriale per il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro -previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 81/2008-, ha attivato alcune azioni diversificate a beneficio delle imprese e delle varie figure di sistema deputate alla gestione della sicurezza:

La Campagna di Comunicazione #NonCiCasco, che comprende numerose azioni di prevenzione, tra cui l’affissione di manifesti sul tema delle cadute dall’alto sui teli dei ponteggi di cantieri del territorio della provincia bergamasca;

* Il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) dalle cadute dall’alto, anche in settori extra edilizia, con l’elaborazione di schede di autovalutazione, per fornire al datore di lavoro uno strumento utile alla valutazione degli aspetti legati alla prevenzione del rischio di caduta dall’alto durante l’esecuzione di lavorazioni che si svolgono all’interno dei propri luoghi di lavoro;

* La creazione della pagina “Prevenzione cadute dall’alto”, sul sito di ATS Bergamo vedi, che costituisce un’importante occasione di condivisione di risorse, strumenti, chiarimenti, di cui tutti i portatori di interesse si rendono partecipi e diffusori. Si segnala in particolare una sezione dedicata alla raccolta di “FAQ lavori in quota” vedi, a cui un gruppo di lavoro, coordinato da ATS Bergamo e con il contributo degli Ordini Professionali, fornisce risposte a dubbi e problematiche ricorrenti sul delicato tema della prevenzione del rischio di caduta dall’alto nei vari contesti lavorativi, attraverso la definizione di linee di indirizzo e soluzioni procedurali, rivolte in particolar modo a imprese e committenti, con l’auspicio di orientare le scelte al miglioramento continuo della sicurezza nei lavori in quota.

Al fine di favorire l’efficacia delle azioni di controllo e coordinamento e di fornire un supporto concreto alla talvolta complessa attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nel corso dell’incontro sono stati analizzati diversi casi riscontrati durante le verifiche e, partendo dalle non conformità riscontrate per presenza di cadute dall’alto, sono state presentate le soluzioni adottate per risolvere le situazioni critiche e garantire che i lavoratori possano operare in sicurezza.

L’incontro è stata anche l’occasione per presentare la patente a crediti, una novità normativa di forte impatto per le imprese e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Partendo dall’inquadramento normativo, sono state illustrate le modalità di presentazione della domanda e di recupero dei crediti, oltre alle conseguenze per le imprese, i lavoratori autonomi e i committenti in caso di inosservanza delle indicazioni normative.

Nella foto i relatori del Convegno. Terza a partire da sinistra la dr.ssa Giuseppina Zottola, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Bergamo

