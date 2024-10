Completati i lavori di riqualificazione del Parco giochi di Favignana, a breve l’intitolazione alla piccola Nicole Marino (VIDEO)

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 COMUNE DI FAVIGNANA – ISOLE EGADI

Completati i lavori di riqualificazione del Parco giochi di Favignana, a breve l’intitolazione alla piccola Nicole Marino

Sono stati ultimati a Favignana i lavori di riqualificazione del Parco giochi di via Delle Fosse. Il progetto, promosso da Comune, ha previsto un intervento radicale volto a trasformare l’area in uno spazio moderno, sicuro e accogliente per l’intera comunità. Il Parco giochi è stato arricchito con nuove attrezzature ludiche per i più piccoli e con una zona fitness, pensata per i giovani e le famiglie che desiderano praticare attività fisica e all’aperto durante tutto l’anno.

“Finalmente potremo restituire alla comunità questa importante struttura”, dice il sindaco Francesco Forgione. “I tempi sono stati più lunghi del previsto, a causa di rallentamenti dovuti a vicende giudiziarie che hanno interrotto per lunghi mesi l’attività dell’impresa affidataria, ma ora siamo pronti. Questo parco rappresenta non solo un luogo di svago, ma anche un’opportunità d’inclusione e benessere per tutta la comunità. Uno spazio pensato per i bambini, ma anche per i giovani e le famiglie, affinché possano trascorrere momenti piacevoli e svolgere attività fisica in un ambiente sicuro e accogliente”.

La struttura sarà intitolata alla piccola Nicole Marino, prematuramente scomparsa.

In allegato video con immagini e intervista.

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi

VIDEO

https://file.wastransfer.com/CgImbkWF