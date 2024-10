SASSARI-CONFARTIGIANATO SASSARI-C.STAMPA-18-10-2024-Patente a crediti edilizia. DOMANI Sabato 19 incontro in Promocamera Sassari

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA 18 OTTOBRE 2024

Patente a crediti per l’edilizia.

DOMANI, Sabato 19 ottobre a Promocamera Sassari, incontro organizzato da

Confartigianato Sassari e Ordine degli Ingegneri organizzano per fare

chiarezza alle imprese. Nel sassarese circa 7mila attività interessate.

Marco Rau (Presidente Confartigianato Sassari): “Urgente informare le realtà

del territorio e metterle nelle condizioni di rispettare la norma”.

Sono circa 7mila in provincia di Sassari le imprese interessate alla patente a crediti per

l’edilizia, una misura che ha come obiettivo la qualificazione del settore per garantire la sicurezza e

legalità nei cantieri. La norma riguarda tutte le attività (società, individuali, artigiane, non artigiane)

che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri pubblici e privati e, quindi, tutte le

categorie e relative maestranze ricomprese nel “Sistema casa” (edilizia, impiantistica

termoidraulica, impiantistica elettrica, serramenti, lattonieri, imbianchini, tinteggiatori, sottofondi,

pavimentisti, fabbri, lattonieri).

Di questo si parlerà DOMANI, sabato 19 ottobre a Sassari, nell’iniziativa dal titolo “Patente

a crediti nei cantieri: problemi e prospettive”, organizzata da Confartigianato Imprese Sassari,

Finart e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari, che si svolgerà presso il

padiglione Promocamera, con inizio alle ore 10.00.

L’incontro, aperto e gratuito per tutti gli operatori del settore, vedrà i saluti e l’apertura dei

lavori da parte di Maria Amelia Lai, VicePresidente Confartigianato Imprese Sassari e

imprenditrice delle costruzioni, e Antonio Sanna, ingegnere e Presidente dell’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Sassari. Seguiranno le relazioni degli ingegneri Andrea Patteri su

“Patente a crediti, riferimenti normativi e obblighi delle figure interessate”, e Christian Filippo

Riu, Direttore Generale dello Spresal, su “La figura dello Spresal”. Chiude al mattinata l’intervento

di Pier Luigi Ledda, Segretario Regionale della Cisl, con “La sicurezza sul lavoro vista dal lato

dei collaboratori dell’impresa”.

“Fare luce piena e chiarezza su quanto è previsto dalla normativa rappresenta certamente il

primo passo per operare le buone pratiche in modo corretto e più semplice possibile – afferma

Marco Rau, Presidente di Confartigianato Imprese Sassari – per questo abbiamo voluto

organizzare questo evento per informare meglio le imprese del territorio e per metterci a

disposizione per risolvere i problemi di carattere burocratico e formativo”. “E’ fondamentale che

le imprese si adeguino anche perché la materia è delicata e in caso di non osservanza delle norme

comporta anche procedimenti penali – sottolinea Rau – e la relativa disciplina è contenuta, oltre

che nella citata disposizione, anche nel Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20

settembre 2024, il quale demanda all’Ispettorato del Lavoro la definizione di diversi profili

applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente”. “Si tratta di una misura volta a

migliorare le condizioni del lavoro degli operai nei diversi contesti aziendali – conclude il

Presidente di Confartigianato Imprese Sassari – con l’obiettivo di individuare e intervenire su

quelle imprese che non garantiscono adeguati standard di tutela del personale”.

http://WWW.CONFARTIGIANATOSARDEGNA.IT