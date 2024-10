Ruotolo(Pd), Destra incapace mette in discussione Costituzione

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

“Nell’imminenza di una sentenza a Palermo, quella che vede imputato il ministro Salvini per Open Arms, e a commento di un’altra sentenza, quella dei giudici di Roma che bocciano il trattenimento in Albania dei migranti, la destra di governo intimidisce e attacca la magistratura rompendo l’equilibrio tra i poteri, mettendo in discussione lo stato di diritto. Questa destra-destra incapace di governare se la prende con la magistratura mettendo in discussione la carta costituzionale. Noi non ci stiamo: la Costituzione non si tocca”.

Così in una nota Sandro Ruotolo componente della segreteria nazionale del Pd.

