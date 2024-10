Allerta arancione: ordinanza chiusura scuole a Grottaglie

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

18/10/2024

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DI CHIUSURA PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E

GRADO, PUBBLICI E PRIVATI, DEGLI ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICI

E PRIVATI, NONCHÉ DELLA FREQUENZA DELLA ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DI

FORMAZIONE SUPERIORE, PRESENTI SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI

GROTTAGLIE PER ALLERTA METEO ARANCIONE PREVISTA PER IL GIORNO

Ordinanza di chiusura per tutti i plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado,

pubblici e privati, degli asili nido, scuole dell’infanzia pubblici e privati, nonché

della frequenza della attività scolastiche e di formazione, presenti sull’intero

territorio del Comune di Grottaglie per allerta meteo arancione prevista per il

IL SINDACO

DATO ATTO CHE il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha diramato il

CONSIDERATO CHE le avversità meteorologiche previste con l’allerta arancione

potrebbero procurare gravi pericoli per la pubblica incolumità.

PRESO ATTO CHE, oltre agli alunni, ai docenti e il personale scolastico residente nel

Comune di Grottaglie, un considerevole numero di alunni, insegnanti e personale scolastico

raggiunge quotidianamente le scuole del territorio comunale provenendo da fuori città,

percorrendo strade potenzialmente pericolose in caso di avverse condizioni meteorologiche.

POSTO IN EVIDENZA CHE, conseguentemente alla suddetta previsione meteorologica e

alla necessità di garantire la sicurezza di tutti, occorre disporre la chiusura dei plessi scolastici

di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, degli asili nido, pubblici e privati, nonché della

frequenza delle attività scolastiche e di formazione, presenti sull’intero territorio comunale.

VISTO l’art. 54 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

Enti Locali), che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili e

urgenti al fine di eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana.

ORDINA

Per le ragioni innanzi espresse,

e grado, pubblici e privati, degli asili nido e scuole dell’infanzia, pubblici e privati,

nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione, presenti sull’intero

territorio comunale.

A tutte le imprese pubbliche o private, a tutte le attività produttive e alla cittadinanza di

mettere in sicurezza i cantieri, le installazioni all’aperto, i gazebo e qualsiasi altra

installazione esterna che possa arrecare problematiche di sicurezza, evitando che tali

strutture o oggetti possano causare danni a persone o cose a causa delle avverse

condizioni meteorologiche previste.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e le forme di pubblicità che la

rendono conoscibile e accessibile alla cittadinanza.

Che il Comando di Polizia Municipale, il Comando Stazione Carabinieri e il Commissariato di

Grottaglie siano incaricati del monitoraggio del territorio e per la sorveglianza e

l’ottemperanza del presente provvedimento, che è trasmesso in copia a:

 Alla Prefettura di Taranto;

 Commissariato Polizia di Stato di Grottaglie;

 Comando Stazione Carabinieri di Grottaglie;

 Polizia Municipale;