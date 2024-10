(ACON) BIBILIOTECA CR. 21/10 INAUGURAZIONE SETTIMANA REGIONALE DELLA LETTURA

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

Trieste, 18 ott – Nell'ambito della Giornata regionale

della lettura “Un libro lungo un giorno” 2024 che si terr? dal 21

al 25 ottobre 2024, la biblioteca Livio Paladin del Consiglio

regionale ospiter? luned? 21 ottobre alle ore 16.00, l’evento di

inaugurazione della settimana Ullug con il dono alla biblioteca

della copia del libro tattile, “Grande gatto, piccolo gatto” e

proiezione dell’omonimo cortometraggio in Lis.

TactileGo! ? un progetto della Federazione nazionale delle

Istituzioni pro ciechi, per promuovere attivit? didattiche e

culturali inclusive e garantire a tutte le fasce d’et? l’accesso

al libro e alla cultura.

TactileGo! ? un unico grande contenitore, una piccola biblioteca

itinerante, per letture ed esposizioni di libri, workshop sulla

didattica speciale, laboratori didattici ed artistici, letture al

buio, presentazioni di libri e dimostrazioni di letture digitali

accessibili.

Sar? ospitato da LeggiAMO 0-18 Fvg, a cura del partner Radio

Magica, per una intera settimana, in occasione di “Un libro lungo

un giorno 2024”.

La settimana TactileGo! ? realizzata da LeggiAMO 0-18 Fvg in

collaborazione con Rittmeyer Istituto Regionale per i chiechi,

Comune di Udine, Universit? degli Studi di Udine, Unione Italiana

dei Ciechi e degli Ipovedenti, I.ri.fo.r.

Il progetto “Un Libro lungo un giorno”

Come ogni anno tutti, ma proprio tutti, in Friuli Venezia Giulia

sono invitati a condividere un gesto di lettura per celebrare

insieme la Giornata regionale per la lettura “Un Libro Lungo Un

Giorno”!

Ciascuno pu? scegliere come, cosa, dove e con chi: pu? leggere

con amici, genitori, figli, colleghi, parenti, bibliotecari,

librai, medici; pu? nel prato, in piscina, a scuola, in palestra,

in ospedale, sull’autobus; pu? raccontare romanzi, poesie,

filastrocche, racconti, saggi, ricette, manuali, fumetti.

La giornata regionale della lettura, arrivata alla sue undicesima

edizione, nasce per condividere il piacere di leggere e fare

leggere con chi vuoi, quando vuoi, dove vuoi, come vuoi!

