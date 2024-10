(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 PEREGO (DIFESA): PERSONALE SPECIALIZZATO E’ STRATEGICO PER GENERARE EFFETTI NEI NUOVI DOMINI

Pisa, 17 ottobre – “L’analisi degli scenari operativi indica un ruolo sempre più determinante e pervasivo delle tecnologie emergenti” così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, intervenendo all’evento dal titolo “Intelligenza artificiale, sfide e opportunità per la Difesa e Sicurezza” organizzato dall’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano Papa e Martire.

“Tecnologie come l’Intelligenza Artificiale e il Quantum Computing stanno modificando radicalmente la società a una velocità tale da non dare la possibilità di comprenderne appieno le conseguenze”.

“La competitività presente nel dominio cyber rappresenta una delle principali sfide da affrontare per la sicurezza e la stabilità nazionale.” continua Perego “A fronte di questo scenario, il rafforzamento delle competenze e delle specialità necessarie per operare nei nuovi domini operativi, come quello cyber, rappresenta una priorità per la Difesa, al fine di innalzare la resilienza dell’intero Comparto ed essere pronti alla gestione di qualsiasi evento.”

“Anche in questo contesto” conclude Perego “il personale rappresenta il vero asset strategico su cui è necessario continuare a investire affinché lo strumento militare continui a generare, anche nel futuro, gli effetti desiderati in tutti i domini e nelle tre dimensioni, fisica, virtuale e cognitiva.”

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma