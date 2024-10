(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 MIGRANTI, COLUCCI (M5S): PROCOTOLLO ALBANIA SI SBRICIOLA TRA AFFERMAZIONE DIRITTO E FARSA POLITICA

ROMA, 17 ott. – “Il protocollo con l’Albania sui migranti all’inizio della sua attuazione assume già i connotati della farsa politica: nel primo viaggio per trasferire i migranti sull’altra sponda dell’Adriatico sono saliti su una nave lunga 80 metri 16 migranti mentre il giorno prima a Lampedusa ne erano sbarcati mille. Il costo di questo trasporto è stato di circa 290 mila euro e per di più immediatamente dopo lo sbarco si è accertato che 4 dei 16 devono rientrare in Italia perchè non rientrano nei requisiti previsti: sono minorenni o persone fragili. Sappiamo già che questi trasferimenti sono in violazione della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha bocciato i criteri italiani per la qualificazione di paese di provenienza sicuro. Piano piano il diritto si afferma sulla propaganda, come è giusto e doveroso che sia. A questo proposito, un portavoce dell’Unione Europea ha affermato che il protocollo Albania non è un modello per l’Europa perchè non è legale per le norme Ue. Infine, dall’interno del Consiglio Ue stanno emergendo forti spaccature sul tema migranti che sconfessano le dichiarazioni della Von der Leyern sul modello italiano come fonte di insegnamenti. Quando anzichè agire con politica alta, visione e rigore giuridico si inventano soluzioni fondate solo su propaganda elettorale, i nodi vengono presto al pettine. Come ho detto anche ieri nel corso del Question time alla Camera, siamo di fronte ad uno sperpero di denaro pubblico, che avrebbe potuto essere destinato alla tutela della sicurezza sul territorio nazionale dove mancano oltre 20 mila agenti di polizia e carabinieri, dove le rapine sono aumentate del 23 percento rispetto al 2019”.

Lo afferma il deputato M5S Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali.

