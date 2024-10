Bruxelles, terminato il vertice di maggioranza tra Meloni,Tajani e Salvini

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

E’ terminato a Bruxelles il vertice di maggioranza tra Meloni,Tajani e Salvini al quale successivamente ha partecipato Fitto, candidato italiano alla Commissione Europea. Per Tajani il Ppe sostiene “compatto Fitto e la Lega “può votare per Fitto e non per la Commissione”.Non si è parlato di contenuti,ma Tajani ha assicurato che non ci sono problemi sulla manovra economica. Eventuali modifiche al testo dipenderanno “dall’arrivo di nuove risorse dal concordato fiscale”.Salvini non ha rilasciato dichiarazioni.