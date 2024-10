(ACON) VOLONTARIATO. ILLUSTRATA IN V COMM PDL LEGA SU ASSOCIAZIONI D’ARMA

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 17 ott – Gli interventi regionali a sostegno

delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle

associazioni delle forze dell’ordine operanti sul territorio e

per il sostegno delle vittime del dovere, sono stati al centro

della riunione odierna della V Commissione presieduta da Diego

Bernardis (Fedriga presidente).

La proposta di legge 24, di iniziativa dei consiglieri della Lega

Antonio Calligaris, Elia Miani, Lucia Buna e Manuele Ferrari,

illustrata in Commissione, parte dalla necessit? di aggiornare la

norma gi? vigente per valorizzare maggiormente l’attivit? di

associazioni che rivestono un importante ruolo sociale, culturale

ed educativo, oltre che di supporto non soltanto alle famiglie

dei caduti nell’adempimento del proprio dovere, ma anche alle

istituzioni, con opere di volontariato come quelle della

Protezione civile. Per poter accedere ai nuovi interventi, le

associazioni devono essere iscritte all’elenco regionale

dedicato, essere costituite da almeno un anno con organi

statutari regolari, e non perseguire fini di lucro.

Le modalit? e i termini di presentazione delle domande, cos? come

la rendicontazione degli interventi, saranno definiti in un

regolamento adottato dopo l’entrata in vigore della legge.

Saranno inoltre introdotte importanti misure di sostegno alle

famiglie delle vittime dei caduti in servizio, come contributi in

compensazione degli oneri tributari, il diritto al collocamento

obbligatorio, l’esenzione dalla partecipazione alle spese

sanitarie, borse di studio e benefici sull’acquisto della prima

casa.

“Il gruppo della Lega – ha sottolineato Calligaris – ha ritenuto

doveroso un intervento incisivo e sistematico diretto a

riconoscere le attivit? di queste associazioni, ben 682, operanti

e legate alla nostra terra. Era uno dei nostri obiettivi dare un

aggiornamento al quadro normativo e rispondere all’esigenza che

arriva dal mondo delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Con questa proposta troviamo giusto dare un contributo anche ai

volontari della Protezione civile quando operano sul territorio”.

Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle) ha esposto dei dubbi in

merito alla pdl 24: “Leggendo la proposta non capiamo la sua

utilit?, qual ? la necessit? di questa norma? Esiste gi? la legge

7 del 2024 che prevede contributi per le associazioni in

questione. I contributi ci sono ma mancano le domande: non si

capisce inoltre se i contributi siano cumulabili”. Perplessit?

sono state inoltre espresse sugli aiuti relativi alla prima casa

e sulla residenza delle famiglie beneficiarie.

Claudio Giacomelli (FdI), rispondendo sui termini della

presentazione delle domande, ha sottolineato il convinto sostegno

alla proposta da parte del suo gruppo, come anche Michele

Lobianco (Forza Italia) per il quale “? importante la creazione

di una cornice normativa a supporto delle associazioni”. La dem

Laura Fasiolo ha richiesto una maggiore attenzione alle parole

usate nel definire le finalit? di questa proposta in quanto

“mancano i criteri esatti per l’assegnazione alle varie

associazioni”. Per Lucia Buna, che ha firmato la proposta,

“questo lavoro nasce nella precedente legislatura ed ? necessario

per dare una regolamentazione alle attivit?, con un budget

annuale”.

Marko Pisani (Ssk) ha chiesto se nelle assegnazioni dei

contributi per i volontari della Protezione civile rientrino

anche gli operatori del soccorso alpino. Nella sua replica alle

domande dei consiglieri, Calligaris ha sottolineato come “la

legge 14 del 2009, fino all’emendamento di luglio da parte del

consigliere Giacomelli, mancasse di applicazione e regolamento.

Abbiamo ritenuto opportuno raggruppare le varie linee di

intervento in una sola legge”. Calligaris ha inoltre aperto alla

valutazione di poter includere anche le vittime dei volontari del

Soccorso alpino e speleologico.

ACON/MV-fa

171143 OTT 24