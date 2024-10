Medicina: Aprea (FI), “Grazie a Ministro Bernini e Forza Italia svolta storica: stop a numero chiuso”

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

“Il via libera dalla VII Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria è una svolta storica il Paese: d’ora in poi sarà garantita a tutti i ragazzi l’opportunità di diventare professionisti in ambito medico. In un’Italia che fatica a trovare medici e infermieri, soprattutto per politiche errate ed inefficienti degli anni passati, grazie al Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e al lavoro di Forza Italia tutta, potremo finalmente rispondere al fabbisogno del sistema sanitario nazionale che richiede almeno 30mila nuovi professionisti nei prossimi sette anni. Per il primo anno sarà abolito il numero chiuso e i test d’ingresso, con un semestre-filtro con esami specifici, che saranno riconosciuti per percorsi formativi alternativi. È una riforma epocale: da una parte diamo finalmente la possibilità ai ragazzi meritevoli di seguire le proprie aspirazioni e dall’altra garantiamo una preparazione di qualità e una formazione eccellente ai nostri nuovi medici ed infermieri senza costringere le Regioni a rivolgersi a professionisti stranieri”. Così Valentina Aprea, responsabile nazionale del dipartimento istruzione di Forza Italia.

