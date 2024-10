CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

PRESIDENTE

📌Ore 14.30 – Incontro con il Presidente del Consiglio Federale Nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Saqr Ghobash – Sala del Cavaliere

AULA

📌Ore 9 – Mozioni parità di genere e Ddl ricostruzione post calamità

📌Ore 10.30 – Informativa del ministro Crosetto su situazione Medio Oriente

COMMISSIONI

📌8.00_Enti gestori_audizione del presidente INPS, Gabriele Fava

📌8.30_Antimafia, X Comitato (criptovalute e comunicazione criptata)_audizione di Jacopo Della Torre docente di Diritto processuale penale Facoltà di Giurisprudenza Università di Genova

📌8.30_Esteri_audizione sulla situazione in Ucraina: Chris Smith, Vice Segretario aggiunto per l’Europa orientale del Dipartimento di Stato USA

📌14.30_audizione sulla situazione in Georgia:Maka Bochorishvili, Presidente della Commissione per l’integrazione europea del Parlamento della Georgia

📌9.00_Difesa_Audizione ambito difesa cibernetica: rappresentanti di AKAMAI Technologies Inc.

📌13.30_Orlandi/Gregori_audizione dell’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi

📌14_Aff. costituzionali_audizioni ambito elezione diretta Presidente del Consiglio_Andrea Buratti, professore diritto pubblico comparato Università Roma “Tor Vergata”; Alessandro Sterpa, professore di diritto costituzionale e pubblico Università della Tuscia; Francesco Pizzetti, professore emerito di diritto costituzionale Università degli Studi di Torino

📌14.30_Femminicidio_audizioni di esponenti dell’Associazione Olga e dell’impresa sociale “Con i bambini”

👉termine votazioni mattino_Cultura_sede legislativa_Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (previste votazioni)

EVENTI

📌Ore 10_Piano Mattei per l’Africa o per l’Italia? Società civile italiana e africana a confronto Aula dei gruppi – Partecipa il segretario di presidenza Filiberto Zaratti – Diretta webtv

📌Ore 13.45_Convegno Sicurezza sul Lavoro e gestione delle emergenze – Sala della Regina – On. Giglio Vigna

📌Ore 17_Convegno One health for breast cancer – Sala Matteotti – On. Ciocchetti

CONFERENZE STAMPA

📌Ore 10 – Il benessere animale nei canili – Marcello Gemmato

📌Ore 11.30 – Piccoli martiri di Gorla – Paola Frassinetti

📌Ore 13 – Mino cane fortunato. La mia famiglia raccontata da me – Martina Semenzato

📌Ore 14.30 – Il futuro della sanità tra IA e Robotica – Luciano Ciocchetti

📌Ore 16 – Lavoro – Arturo Scotto

📌Ore 17.30 – ll percorso di riconoscimento giuridico dell’Islam italiano – Stefania Ascari

📌Ore 19 – Attualità politica- Francesco Maria Rubano