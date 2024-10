(ARC) Assestamento bis: Riccardi, 154 milioni per Salute e Politiche sociali

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 Aumentate le poste sul riconoscimento delle prestazioni

aggiuntive del personale

Trieste, 16 ott – “Salute e Politiche sociali assorbono la pi?

ampia porzione delle risorse anche di questa manovra, una

dotazione importante di 154 milioni suddivisi tra le Aziende

sanitarie e il sistema sociale: ? un dato che tiene conto della

discussione avvenuta in occasione dell’approvazione della legge

di stabilit? di previsione e dei minori trasferimenti dello

Stato, che sono pi? o meno le risorse che la Regione ha dovuto

inserire con questa norma per mettere in sicurezza il bilancio e

per comporre il fondo premialit? per il personale”.

Cos? ha commentato a margine dei lavori d’Aula l’assessore

regionale alla Salute e Politiche sociali Riccardo Riccardi per

quanto di sua competenza nell’ambito della discussione della

manovra sull’assestamento autunnale del bilancio regionale.

“Aumentiamo il costo del personale – ha sottolineato Riccardi –

ma lo facciamo con voci importanti sulle prestazioni aggiuntive:

? indubbio che la difficolt? di reperire personale impone al

personale che c’? ulteriori sforzi, che vengono remunerati ma

sono faticosi e sono anche all’origine della tensione al lavoro

del personale”.

In Aula durante il dibattito Riccardi ha ricordato alcuni dati di

confronto che riguardano la spesa per il personale del Sistema

sanitario regionale.

“Nel dicembre 2022 la Regione a consuntivo aveva una spesa per il

personale di 1 miliardo e 41 milioni e pagava 12 milioni per le

prestazioni aggiuntive; nel 2023 la spesa per il personale ?

aumentata di 30 milioni, toccando quota 1 miliardo e 70 milioni

con le prestazioni aggiuntive passate da una spesa di 12 a una di

19 milioni. Il dato importante ? che le nostre proiezioni

elaborate al 2024 prevedono una spesa per il personale nel 2024

di 1 miliardo e 110 milioni, quota che comprende anche le

prestazioni aggiuntive. Ci? che mostra la tensione maggiore ? il

dato che riguarda queste ultime, che passano dai 12 milioni del

2022 ai 27 del 2024”.

Riccardi ha poi rimarcato un altro aspetto “su cui una importante

riflessione potr? essere approfondita nel corso della legge di

Stabilit? che inizier? gi? la prossima settimana: miglioriamo la

mobilit? passiva del Sistema sanitario regionale e cio?

cominciamo ad attrarre di pi?, ma sostanzialmente – ha osservato

Riccardi – siamo di fronte ad una stabilizzazione della fuga

diretta verso il privato accreditato delle altre regioni, in

particolare del Veneto”.

