(ACON) ASSESTAMENTO BIS. PELLEGRINO (AVS): NO A MANOVRA PER ALBERGHI 4 STELLE

16 Ottobre 2024

16 ottobre 2024

mini Assestamento che, anche a detta dell’assessore Zilli, tanto

mini non ?”. Cos? in una nota Serena Pellegrino, consigliera

regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, a conclusione

dell’approvazione del disegno di legge 26 da parte dell’Aula.

“C’? stato chi, dai banchi della Maggioranza, mi ha accusata di

demagogia, ma fra gli emendamenti che avevo presentato in Aula

non c’? traccia di propaganda, ma solo di attenzione verso la

nostra Regione e i suoi abitanti. Vorrei invece sapere – incalza

Pellegrino – come si confronter? il presidente della Giunta con i

suoi corregionali quando dovr? spiegare che i soldi prelevati dai

contribuenti invece di andare ad aumentare il budget per i

caregiver, che tanto fanno per sostenere proprio il servizio

sociale e sanitario, oppure alle scuole, o ancora per coloro che

soffrono di disturbi della personalit?, verranno spesi per quelli

che da lui sono stati definiti ‘altospendenti’, definizione mai

sentita prima e che dar? prossimamente lavoro all’Accademia della

Crusca, sempre alla ricerca di nuove definizioni e neologismi”.

“Per i meno attenti – prosegue l’esponente di Avs – si tratta di

persone che, arrivando nella nostra regione, potranno godere di

alberghi iper stellati pagati dalla Maggioranza con i soldi dei

cittadini e quindi gestiti da ‘altoalbergatori’. Non vorremmo che

questi ‘altoviaggiatori’, qualora malauguratamente dovessero

avere necessit? di un ospedale o magari di un punto nascita,

dovessero pentirsi di aver scelto il Friuli Venezia Giulia per le

loro ‘altovacanze’ prive di servizi sanitari”.

“E ancora, invece di sostenere artisti con finanziamenti per gli

spettacoli dal vivo si finanziano gli impianti di risalita a

bassa quota, o ancora installazioni con una vita, per

obsolescenza tecnologica, brevissima. Per questo e per altro,

come gi? detto, il mio voto ? stato contrario a questa ricca

manovra di bilancio che mi ricorda tanto la fiaba di Esopo della

cicala e la formica. Mi auguro davvero – conclude Pellegrino –

che ogni euro investito possa moltiplicarsi sette volte,

altrimenti nei tempi di magra si correr? il rischio di piangere

la memoria delle vacche grasse”.

