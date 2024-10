(ACON) ASSESTAMENTO BIS. OK AULA ULTIMI ARTICOLI: 140 MILA EURO PER RADIO-TV

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

Trieste, 16 ott – Approvati a maggioranza durante

l’odierna seduta del Consiglio regionale gli articoli 1, 10, 10

bis, 11 e 12 del disegno di legge 26 Assestamento bis. Otto gli

emendamenti presentati all’articolo 10, tra cui quello da parte

della Giunta sul Fondo regionale per le emittenti radiotelevisive

che rimodula le somme complessive per una maggiore

partecipazione, che ? stato approvato.

Approvata anche la richiesta della Giunta di aggiungere nella

sezione riguardante il riconoscimento della legittimit? dei

debiti fuori bilancio, una somma di 4mila euro per una sentenza

del tribunale di Udine. Ritirata, invece, la richiesta di Serena

Pellegrino (Avs) di aggiungere un contributo di 500mila euro al

Fondo per microprogetti di cooperazione realizzati da organismi

pubblici operanti in Friuli Venezia Giulia. Igor Treleani

(Fratelli d’Italia) si ? visto approvare l’emendamento che

prevedeva l’aggiunta di un comma all’articolo 10, ovvero il

gettone di presenza per i componenti dell’Osservatorio regionale

antimafia che non siano dipendenti della Regione.

Approvati infine gli articoli 1 con un emendamento di Giunta

sulle variazioni tabellari discusse in Aula, 11 e 12 sulla

copertura finanziaria, l’entrata in vigore e le disposizioni di

carattere finanziario.

