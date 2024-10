UNIFIL, CIABURRO (FDI): SICUREZZA SOLDATI ITALIANI AL PRIMO POSTO

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

“Gli attacchi subiti dal contingente militare italiano inquadrato in UNIFIL sono inaccettabili. Lo ha dichiarato il Presidente Meloni oggi durante le comunicazioni al Parlamento, ma ritengo opportuno che questa posizione sia fatta propria da ciascun deputato e senatore. È inaccettabile anche solo immaginare che i nostri soldati possano essere sottoposti ad un rischio del genere, la missione UNIFIL deve essere messa in condizione di poter garantire l’applicazione della risoluzione Onu 1701. Ciò detto occorre mantenere il punto fermo: le legittime critiche ad Israele per quanto successo non devono prestare il fianco a giustificazioni verso organizzazioni terroristiche come Hamas e Hezbollah, protagoniste di una pericolosa ondata di antisemitismo che è ormai sotto i nostri occhi, come le ultime manifestazioni di piazza hanno plasticamente dimostrato”. Così Monica Ciaburro Deputato di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione difesa a Montecitorio.

