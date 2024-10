Torna “Vicino Rosa” al Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

Torna "Vicino Rosa" al Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa

Nel cuore del quartiere medievale di Viterbo, il Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa si prepara a offrire un viaggio oltre il tempo.

Dopo il successo estivo, “Vicino Rosa – Dentro un’emozione” torna per far rivivere uno degli eventi più emozionanti di Viterbo. Grazie a visori 3D, i visitatori potranno infatti immergersi nuovamente nel tradizionale Trasporto della Macchina di Santa Rosa, riconosciuto nel 2013 come patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO. Ogni passo dei facchini, ogni respiro trattenuto dalla folla in attesa, ogni scintilla di luce che illumina la torre alta trenta metri, potranno essere vissuti come se si fosse lì, tra i vicoli stretti e le piazze gremite, a condividere l’emozione di un’intera città.

Di seguito sono riportate le date in cui sarà possibile vivere l’esperienza virtuale al Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa al costo di 5€ negli orari di apertura riportati sul sito http://www.archeoares.it:

sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024;

da venerdì 1 a domenica 3 novembre 2024;

sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024;

da sabato 28 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025.

Il progetto, voluto dal Comune di Viterbo con il sostegno del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, è stato realizzato con la collaborazione di Archeoares e Supa Studio ed è patrocinato dalla Rete delle Grandi Macchine a Spalla. Dall’antico al contemporaneo, dove la tradizione incontra l’innovazione, Archeoares continua a raccogliere la sfida di valorizzare il patrimonio culturale di Viterbo con le tecnologie più avanzate.