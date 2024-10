(ACON) ITALIA-ISRAELE. PELLEGRINO (AVS): SODDISFAZIONE PER CORTE PACIFICO

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 15 ott – Una pacifica e partecipata

manifestazione si ? snodata tra le vie di Udine senza scontri con

le forze dell’ordine n? tantomeno screditata dall’azione di

alcuni facinorosi pronti ad alzare l’asticella della tensione”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino di

Alleanza Verdi e Sinistra, a margine del corteo a difesa del

popolo palestinese, svoltasi ieri pomeriggio nel capoluogo

friulano.

“Nessuno ha inneggiato ad Hamas e non c’? stata nessuna condanna

verso il popolo ebraico, ma tutti hanno censurato, senza mezze

misure, le azioni devastanti compiute dal Governo presieduto da

Netanyahu. Da dodici lunghissimi mesi – incalza Pellegrino –

l’antica legge del taglione ? letteralmente stata fatta propria

dai capi di Israele con la volont? dichiarata di estirpare e

distruggere Hamas. Questa organizzazione non ? sinonimo di

Palestina, ma ? di stampo paramilitare e politico, vestito da

religione islamica, sostenuto inizialmente dallo stesso Stato di

Israele, cos? come gi? denunciato dall’Alto rappresentante Ue per

la politica estera Josep Borrell, per indebolire l’Anp, ovvero

l’Autorit? nazionale palestinese e destabilizzare il campo arabo

mediorientale”.

“Al momento – prosegue l’esponente di Avs – le stime parlano di

un’ecatombe di vite umane. Tra i palestinesi i numeri sono

raccapriccianti, sarebbero 50.000 di cui quasi 20.000 bambini e

pare non esserci diplomazia che abbia la forza e il coraggio di

arginare questo genocidio e massacro di vite umane. Lo hanno

fatto per loro migliaia di persone che non hanno avuto timore di

sfilare per le vie del centro di Udine, nonostante gli agenti in

assetto antisommossa e il clima di tensione generato dalle

continue comunicazioni volutamente dicotomiche. Quanto accaduto,

invece, nella mattinata di ieri, e riferito da alcuni esercenti,

? da stigmatizzare: delle persone si sono presentate nei negozi

per invitarli a tenere chiusi i battenti e le loro saracinesche

nel corso del pomeriggio. Molti, anzi quasi tutti hanno seguito

questo consiglio”.

“E invece – conclude Pellegrino – giovani e meno giovani si sono

stretti idealmente a un popolo, quello palestinese che da

ottant’anni ? ostaggio di una potenza militare occidentale e che

oggi rischia di essere sterminato per le scelte scellerate e

omicide di uno Stato governato da chi vede come unico obiettivo

della loro sopravvivenza il genocidio di un’intera popolazione”.

