ROMA, CAMPIDOGLIO: GOTOR LASCIA ENTRA SMERIGLIO

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell’assessore alla Cultura Miguel Gotor e ha indicato come suo successore Massimiliano Smeriglio.

Il Sindaco ha anche indicato Andrea Catarci, Assessore al Personale, come Direttore del nuovo Ufficio di scopo all’interno del Gabinetto che sarà denominato “Giubileo delle persone e Partecipazione”. Catarci lavorerà a stretto contatto con il Sindaco mentre il nuovo assessore al Personale sarà Giulio Bugarini, attuale capo della segreteria.

A ricoprire l’incarico di Giulio Bugarini sarà chiamato Albino Ruberti.

Il nuovo assetto organizzativo sarà operativo non appena completati i necessari adempimenti.

Massimiliano Smeriglio è un politico, scrittore e docente universitario in Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa. E’ stato Europarlamentare e Coordinatore dei Socialisti e Democratici nella Commissione Cultura e Istruzione, nonché Special Rapporteur del dossier Europa Creativa, dal 2019 al 2024 e Deputato nella XV e XVII legislatura. Ha inoltre rivestito la carica di Vicepresidente ed Assessore alla Formazione, Ricerca, Università e Attuazione del programma della Regione Lazio tra il 2013 e il 2019. Nell’ambito delle sue deleghe, ha sviluppato diversi progetti innovativi nell’ambito della formazione, della cultura e della scuola come, tra gli altri, l’Hub culturale ‘Moby Dick’ o l’Officina delle arti cinematografiche ‘Gian Maria Volonté’, un centro di alta formazione post-diploma della Regione Lazio dedicato alle professioni del cinema, e l officina delle arti e dello spettacolo pier paolo Pasolini

Giulio Bugarini è nato a Roma nel 1966 sposato e con due figli. Laureato in scienze statistiche ed economiche, ha lavorato in diverse aziende e attualmente

è funzionario in aspettativa di Lazio Innova.

Ha ricoperto la carica di consigliere, vice presidente e assessore tra il 1997 e il 2006 nel municipio di Cinecittà. Caposegreteria dell’assessore regionale del lazio al turismo, ricerca e sviluppo economico dal 2007 al 2009. Consigliere comunale del Pd di Roma nel gruppo del PD dal 2019 al 2021.

Dal 2021 capo segreteria del Sindaco Gualtieri.