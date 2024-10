(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

PARTITA ITALIA – ISRAELE, BARBERA (PRC): "IL PATROCINIO ALL' EVENTO

SPORTIVO E’ SPORCO DEL SANGUE INNOCENTE DEI CIVILI”

“Basta con i doppi standard. La Russia è stata bandita da ogni

manifestazione sportiva, mentre Israele che sta compiendo da mesi massacri

inanerrabili delle popolazioni civili palestinese, libanese, siriana e che

calpesta con arroganza ogni norma di diritto internazionale, arrivando

addirittura a sparare contro i caschi blu dell’Onu in Libano, continua ad

essere trattata con i guanti bianchi dall’Occidente, tanto da partecipare

anche alle competizioni sportive come il National League. Questo fatto

rappresenta una macchia indelebile che rimarrà scolpita nella storia.

Siamo soddisfatti dell’impomenti mobilitazione avvenuta oggi a Udine, sia

contro lo svolgimento della partita di calcio Italia – Israele che per

denunciare il genocidio in atto contro il popolo palestinese e i

bombardamenti in Siria e Libano. Consideriamo gravi le responsabilità della

Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine che hanno voluto

concedere un patrocinio a tale partita. Patrocinio che non può che essere

sporco del sangue innocente che è stato sparso in Medio Oriente. Noi siamo

per il cessate il fuoco, per la Pace e il riconoscimento dello Stato di

Palestina. I massacri dei civili in Medio Oriente sono il frutto di

complicità non solo politiche, ma anche materiali dei governi occidentali,

come il nostro, che continuano a vendere armi e munizioni a Israele, mentre

discettano ipocritamente di diritti umani”. Lo dichiara Giovanni Barbera,

membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.