Filippetti su ripartenza Afo 1

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

Il 15 ottobre è la data scelta dal governo Meloni per far ripartire

l’altoforno 1.

Un altoforno a carbone che calpesta anni di promesse e battaglie. Il

partito democratico non parteciperà ad alcun party richiesto dal ministro

Urso perché l’unica festa si potrà fare solo quando a quella fabbrica sarà

garantita una decarbonizzazione vera che garantisca cittadini e lavoratori

e si ascolteranno gli allarmi lanciati da Ispra e Arpa.

La decarbonizzazione, battaglia intrapresa ormai molti anni fa dal

governatore Emiliano, è la strada; non una festicciola davanti ad un

altoforno che riparte a carbone.

*Anna Filippetti Segretaria provinciale pd ionico*