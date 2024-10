Comunicato stampa: Laboratori di quartiere: resta aperta fino al 31 ottobre la possibilità di supportare gli iscritti

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

Laboratori di quartiere: resta aperta fino al 31 ottobre la possibilità di supportare gli iscritti

Parma, 14 ottobre 2024. Viene prorogata fino al 31 ottobre 2024 la possibilità di supportare gli iscritti ai Laboratori di quartiere, i nuovi Istituti di partecipazione del Comune di Parma. Si può continuare a supportare sia attraverso la piattaforma ParmaPartecipa https://parmapartecipa.comune.parma.it/ sia con raccolta cartacea: a ogni iscritto, a partire da mercoledì 16 ottobre, sarà fornito un modulo cartaceo per ottenere i supporti.

Sono a oggi 116 le persone iscritte agli 11 Laboratori di quartiere del Comune di Parma: di queste 24 hanno ottenuto i supporti necessari, mente 25 sono componenti degli ex Consigli dei Cittadini Volontari (di conseguenza non dovevano avere i supporti).

Fondamentale è quindi il ruolo dei supporters, che potranno sostenere anche più persone, purché del proprio quartiere: dal 16 ottobre in poi sarà possibile supportare anche in forma cartacea.

I Laboratori di quartiere sono spazi di informazione, consultazione, progettazione partecipata e collaborazione. Partecipando ai Laboratori del proprio quartiere è possibile informarti su quello che accade nel quartiere, condividere informazioni, confrontarti con gli altri cittadini e approfondire temi di interesse per il quartiere, elaborare proposte e progetti per il proprio quartiere e per la città. Ma non solo, i Laboratori di Quartiere permettono di attivare collaborazioni con altre realtà del territorio e con l’Amministrazione per la cura dei beni comuni.