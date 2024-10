(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 Università: Marocco (Fi), da sinistra ignobile propaganda su pelle studenti

“Da Elly Schlein ci aspettavamo un briciolo di buon senso istituzionale, rilanciando l’appello che il ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini ha rivolto in Parlamento ai comuni e agli atenei per aderire al bando Pnrr sull’housing universitario. E invece, dalla leader del Pd una delirante considerazione sulla presunta volontà del governo di negare il diritto allo studio agli studenti. Insinuando, addirittura che il tutto sia frutto di un disegno. Falso. In verità, l’unico disegno è quello della sinistra nel sostenere tesi sul diritto allo studio assolutamente non suffragate dai fatti. Fanno propaganda sulla pelle degli studenti universitari. Ignobile. Di contro, il governo, al netto dei fondi del Pnrr, ha investito nel sistema universitario oltre 9 miliardi di euro solo nel 2024, ai quali si aggiungono gli 850 mln di euro per le borse di studio. Una pioggia di denari che adesso devono essere ben spesi dalle università“. Lo dichiara in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.