(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 Lavoro: Sisto, commissione Ministero al lavoro per sicurezza

“La Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di

lavoro, istituita presso il Ministero della Giustizia e che ho l’onore di

presiedere, è al lavoro, in linea con gli interventi del Ministero del

Lavoro e in stretta collaborazione con l’Inail, per offrire presto una

proposta che possa consentire alle imprese regole chiare per una scelta

consapevole ed efficace in termini di prevenzione. Quello che conta è fare

di tutto per evitare che accadano gli infortuni, evitando le ‘lacrime del

giorno dopo’. Bisogna assicurare l’acquisto e l’implementazione dei

dispositivi di prevenzione individuale, stabilendo una leale collaborazione

col mondo delle imprese”. Così il vice ministro alla Giustizia Francesco

Paolo Sisto in occasione della 74esima Giornata nazionale per le vittime

degli incidenti sul lavoro organizzata dall’Anmil.