(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 DL BOLLETTE, CARAMANNA (FDI): GOVERNO SOSTIENE GESTORI PISCINE

“Grazie al governo Meloni che oggi ha mostrato vicinanza ai gestori di impianti natatori e piscine stanziando 10

milioni a fondo perduto per sostenerli nell’affrontare le spese legate all’incremento del costo dell’energia. Chi opera in questo settore svolge un ruolo di fondamentale importanza non solo per la tutela della salute, visto che lo sport è la migliore medicina contro varie patologie, ma soprattutto per il ruolo che assolve nel sostegno dei giovani e nel contrasto al disagio giovanile. Il presidente Meloni ha evidenziato più volte il valore dello sport nella formazione dei ragazzi e non avevamo dubbi sul fatto che questo governo avrebbe fatto sentire il suo sostegno al settore”. Così Gianluca Caramanna, capogruppo della commissione Attività produttive alla Camera dei deputati.

