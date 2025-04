(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Bagnasco (FI): “Sì convinto alla libertà sindacale per Forze armate e Polizia a ordinamento militare”

“Oggi, in Aula, ho espresso a nome di Forza Italia un voto favorevole e convinto al disegno di legge che riconosce e disciplina l’esercizio della libertà sindacale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Si tratta di una riforma di grande portata, che rappresenta un punto di svolta per il nostro ordinamento e che dà finalmente attuazione ai principi sanciti dalla Corte costituzionale, oltre che agli obblighi derivanti dal contesto europeo. È un atto di civiltà giuridica e un segnale forte di attenzione verso donne e uomini che ogni giorno mettono la propria vita al servizio dello Stato. Il testo approvato definisce un quadro chiaro, equilibrato e rispettoso della specificità militare, permettendo la nascita di Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) capaci di garantire una reale rappresentanza, senza compromettere i valori fondamentali di disciplina, neutralità e coesione. È un provvedimento che afferma, anche all’interno del mondo militare, una piena cultura dei diritti, nel solco dei principi costituzionali. Ma non è un punto di arrivo: è l’inizio di un percorso che dovrà proseguire con attenzione, confronto e responsabilità, per costruire un sistema sempre più giusto, moderno ed efficiente. È un giorno importante per la democrazia e per lo Stato di diritto. Ed è un onore, oggi, poter contribuire a scriverne una pagina.”. Così l’On. Roberto Bagnasco di Forza Italia, nella sua dichiarazione di voto finale al ddl recante Disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e Forze di polizia

