La Commissaria Dalli partecipa alla prima riunione ministeriale del G7 su inclusione e disabilità

Domani e mercoledì la Commissaria per l’Uguaglianza, Helena Dalli, sarà in Umbria per rappresentare l’Unione europea alla prima riunione ministeriale del G7 su inclusione e la disabilità. La Commissaria fornirà una panoramica dell’attuazione della strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e delle azioni concrete intraprese nell’ambito della strategia, quali l’atto europeo sull’accessibilità e la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio. Domani la Commissaria parteciperà al dibattito sul tema “L’inclusione come priorità dell’agenda di tutti i Paesi”.

A margine della riunione del G7, la Commissaria terrà inoltre riunioni con Stephen Timms, Ministro britannico per l’Inclusione e la disabilità, e con il Direttore esecutivo dell’Alleanza internazionale per la disabilità, José Viera. Mercoledì, a seguito dell’adozione della “Carta di Solfagnano”, prima dichiarazione ministeriale sull’inclusione e la disabilità, la Commissaria Dalli parteciperà a una conferenza stampa congiunta con i ministri del G7 alle ore 12:30, disponibile online qui.