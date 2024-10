(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 **Giornata vittime sul lavoro, Giani: "Sicurezza priorità assoluta della

Toscana”**

/Scritto da Antonio Cannata, domenica 13 ottobre 2024/

“La sicurezza sul lavoro è priorità assoluta per la Regione Toscana,

impegnata in azioni che consentano di ridurre infortuni e la catena delle

morti”. Lo dice il presidente Eugenio Giani in occasione della 74ª

Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, che si

celebra oggi.

Il presidente questa mattina ha partecipato a Firenze all’inaugurazione

della Panchina Bianca in memoria delle Vittime del Lavoro promossa da Anmil

(Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro)

presso il Giardino Caduti sul Lavoro in piazza Enrico Mattei, a poche

centinaia di metri dal cantiere di via Mariti, dove nello scorso febbraio

persero la vita 5 operai.

L’inaugurazione odierna si è tenuta nell’ambito di una cerimonia civile

organizzata da Anmil assieme alle istituzioni.

“Stiamo provvedendo – ricorda Giani – ad aumentare il personale della

Regione e delle Asl per intensificare i controlli sui luoghi di lavoro e a

sviluppare azioni coordinate con le altre istituzioni per rafforzare un

presidio continuo sulla sicurezza”. In particolare, il presidente si

sofferma sul “progetto approvato con una delibera di maggio con cui,

grazie allo stanziamento di 4,8 milioni di euro di risorse regionali

provenienti dal fondo sanzioni, assumeremo per tre anni 25 operatori Asl,

che andranno ad ampliare l’organico attualmente in forze”. “L’aumento

di personale – spiega Giani – consentirà di effettuare mille ispezioni in

più sui cantieri ogni anno dal 2025 al 2027”.

Accanto al potenziamento delle attività di ispezione, il presidente

richiama anche “il Piano regionale di prevenzione 2020-2025 che prevede

tre ‘programmi predefiniti’ dedicati a formazione, informazione,

comunicazione e supporto alle imprese per rafforzare la cultura della

salute e della sicurezza sul lavoro”.

“Resta costante – conclude Giani – il rapporto con le autorità nazionali

competenti per contrastare infortuni e incidenti”.