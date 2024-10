(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 Bari. Speranzon (FdI): Boccia rilegga con attenzione parole Foti

“Il presidente dei senatori del PD Boccia farebbe bene a rileggere con attenzione le parole del presidente Foti, che ha parlato di ‘un attacco ai diritti fondamentali di tutti gli italiani’, sottolineando come non soltanto i ministri ma anche i parlamentari siano sotto attacco. Non si tratta di vittimismo, né di compiere dossieraggi, e tantomeno di voler circoscrivere queste gravi violazioni ai soli esponenti del centrodestra.

Come se non bastasse Boccia incappa in un altro scivolone quando fa riferimento alla presunta scarsa fiducia degli italiani nel governo Meloni, un dato che invece continua a crescere. L’auspicio è che Boccia manifesti la stessa indignazione anche nel condannare, laddove confermate, le gravi violazioni emerse dalle inchieste in corso. La difesa dei diritti fondamentali non dovrebbe mai essere una questione di parte”.

Lo dichiara il vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.

