(ARC) Cultura: Anzil, 830mila euro per ristrutturazione tre sale teatrali

assieme agli spazi di via Rastello a Gorizia sono tre centri

culturali nevralgici per l’offerta regionale di spettacoli dal

vivo e performativi. Con lo stanziamento di oltre 830mila euro,

in convenzione con i soggetti gestori, entro poco tempo avremo

tre contenitori culturali completamente rinnovati nel comfort e

nell’attrezzatura di scena”.

Lo ha riferito il vice presidente del Friuli Venezia Giulia con

delega alla Cultura Mario Anzil, rendendo noti i contenuti di una

delibera approvata venerd? dalla Giunta regionale.

Attraverso lo strumento della convenzione con i soggetti gi?

beneficiari di finanziamenti annuali o triennali, sar? possibile

effettuare interventi di parte capitale per 830.220 euro.

Nel dettaglio alla Societ? Cooperativa Bonawentura vengono

assegnati 480.220 euro per il rifacimento dell’impianto di

climatizzazione del Teatro Miela di Trieste.

