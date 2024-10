CONTIENE FOTO# SICUREZZA – ANCORA CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE CINECITTA’. UNA PERSONA ARRESTATA E 8 DENUNCIATE.

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

SICUREZZA – ANCORA CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE CINECITTA’.

UNA PERSONA ARRESTATA E 8 DENUNCIATE.

ROMA – Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina,

con l’ausilio dei colleghi del Gruppo di Roma, sono tornati nel quartiere

Cinecittà e aree limitrofe, per eseguire altri controlli per aumentare la

percezione di sicurezza tra i residenti, in linea con l’azione fortemente

voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dando attuazione alle

direttive del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per incidere sulle

situazioni di illegalità e degrado urbano.

Una persona arrestata e otto denunciate è il bilancio dell’attività che ha

visto l’impiego di circa 40 Carabinieri con dispiegamento di pattuglie,

numerosi posti di controllo, verifiche nelle stazioni della metropolitana,

oltre all’accertamento di violazioni amministrative presso minimarket ed

esercizi commerciali.

Nello specifico, nel corso delle attività antidroga, i Carabinieri hanno

arrestato un cittadino della Tunisia, dopo essere stato visto cedere, in

cambio di denaro, alcune dosi di sostanze stupefacenti ad un uomo e trovato

in possesso di diverse dosi di crack e cocaina, insieme a 190 euro in

contanti ritenuti provento di attività illecita.

Due persone, invece, in distinte operazioni, sono state denunciate alla

Procura della Repubblica per essere state trovate in possesso di cocaina e

hashish, mentre, un 24enne, italiano, è stato denunciato per essere stato

trovato, senza giustificato motivo, in possesso di un coltello lungo 30cm.

I Carabinieri hanno anche denunciato un 60enne romeno sorpreso dopo aver

sottratto alcuni capi di abbigliamento da un negozio, occultandoli addosso.

La refurtiva è stata poi riconsegnata al responsabile dell’esercizio

commerciale. Stava passeggiando senza alcuna autorizzazione, un 42enne

straniero che doveva trovarsi ai domiciliari, é stato denunciato per

evasione. Due cittadini algerini, minorenni, sono invece stati denunciati

perché trovati entrambi in possesso di un coltello a serramanico, senza

giustificato motivo.

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno poi sanzionato e segnalato

alla Prefettura 12 giovani trovati in possesso di modiche quantità di

cocaina, hashish e marijuana, per uso personale.

Nel corso della straordinaria attività sono state complessivamente

controllate 266 persone e eseguite verifiche a 124 veicoli oltre che a

decine di esercizi commerciali.

Unitamente ai Carabinieri Forestali e a quelli del NAS e del NIL, i

Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno sanzionato, per circa 20.000

euro, il titolare di un minimarket per aver trovato buste in plastica non

conformi, per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei

rischi, sequestrando anche 40 kg di alimenti per violazioni

igienico-sanitarie.

Un altro minimarket, invece, è stato sanzionato con una multa da 5000 euro

per la violazione del divieto di commercializzazione di buste in plastica.

I servizi di controllo dei Carabinieri, mirati a prevenire e contrastare i

fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in

maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai

cittadini, proseguiranno anche nei prossimi giorni con costante regolarità e

in diverse aree della Capitale.

121024

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma