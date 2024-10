(ACON) ASSESTAMENTO BIS. PUTTO (PATTO-CIVICA): CRITICIT DI METODO E MERITO

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 12 ott – “Sebbene la presenza di 262 milioni di

euro di risorse aggiuntive nel ddl sull’Assestamento bis che il

Consiglio regionale si appresta a discutere siano astrattamente

una buona notizia, il presupposto di partenza con cui la Giunta

ancora una volta si presenta a questo Consiglio rischia di essere

concretamente negativo”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg Marco Putto.

“Ben 50 milioni di euro, infatti, aleggiano ad oggi nell’ignota

disponibilit? della Giunta. Questo impedir? ai membri del

Consiglio – continua Putto – di intervenire in aula non avendo

avuto il tempo di leggere gli argomenti di discussione, visto che

si ignora il contenuto di circa 1/5 delle poste in manovra. Un

primo ostacolo difficile da superare per un dibattito

approfondito e costruttivo”.

“Nel merito del ddl – incalza l’esponente dei civici -, non

convince l’approccio sul tema della Sanit?: lo stanziamento di

154 milioni di euro, in maggior parte per trasferimenti correnti

alle aziende sanitarie, per l’ennesima volta vede destinare le

risorse mancanti a fine anno invece che pianificarle all’inizio,

venendo meno all’auspicata responsabilizzazione delle stesse,

prendendo atto dei saldi negativi dei bilanci. Continuare in

questo modo significa pregiudicare qualsiasi possibilit? di

miglioramento del sistema, che difficilmente potr? evolvere e

migliorare se permane la politica dei ripianamenti a pi? di

lista”.

“Creano forti perplessit? alcune scelte sulle politiche

ambientali – sottolinea il consigliere delle Opposizioni -, che

vanno nella direzione opposta a quella necessaria: si tolgono

risorse alle Comunit? energetiche rinnovabili e ne vengono

destinate ai bacini per la produzione di neve artificiale a bassa

quota, vero e proprio ossimoro climatico. Tali azioni contrastano

con la recente relazione di Arpa Fvg che richiede risposte

responsabili e lungimiranti”.

“Continuiamo inoltre ad assistere a scelte che il tempo

dimostrer? irrazionali e profondamente sbagliate. Esempio

clamoroso le modalit? con cui la Maggioranza ha accolto,

tardivamente e controvoglia, la riduzione del numero di anni di

residenza per l’accesso all’edilizia sovvenzionata. La Corte

costituzionale ha sancito l’irragionevolezza della negazione

dell’accesso a chi, italiano o straniero, non fosse residente nel

territorio regionale da almeno 5 anni. Ora la Giunta deve

rivedere la sua posizione – conclude Putto -, lesiva anche dei

diritti dei cittadini italiani che si prefiggeva di tutelare,

quando come opposizione avevamo gi? indicato l’incostituzionalit?

del provvedimento. Infine, va evidenziato il netto ritardo sulle

spese per Go!25, con uno stanziamento di 3,5 milioni di euro nel

progetto di Borgo Castello, dichiarando al contempo che l’opera

sar? ultimata a met? 2026, ovvero a manifestazione conclusa”.

ACON/COM/mv

121530 OTT 24